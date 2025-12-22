Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți

Gisele Bündchen s-a căsătorit Joaquim Valente au devenit soț și soție. Cuplul a ținut secretă ceremonia timp de câteva săptămâni, care se pare că a avut loc în Surfside, Florida.

Modelul brazilian și instructorul de Jiu-Jitsu s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă desfășurată (la domiciliul lor) la Surfside, Florida, pe 3 decembrie 2025. Potrivit informațiilor din presa străină, modelul a dorit să păstreze cât mai multă discreție în legătură cu acest pas important pe care ea și Joaquim Valente l-au făcut împreună.

Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret

Povestea de iubire dintre cei doi a început la finalul anului 2022, atunci când au fost surprinși prima dată împreună, în timp ce se aflau într-o vacanță în Costa Rica. Inițial, modelul internațional a negat faptul că ar avea o relație amoroasă cu antrenorul de sport, însă, în februari 2024, au apărut primele confirmări oficiale despre relația lor de iubire.

„Gisele s-a săturat de toată atenția acordată vieții sale private, dar [ea și Valente] sunt foarte fericiți împreună și, fiind proaspăt părinți, asta era ceea ce își doreau. Sunt cei mai buni prieteni, au multe în comun și sunt foarte entuziasmați de tot. Gisele vrea doar să facă lucrurile în felul ei. Și o ceremonie mică, privată, era ceea ce își dorea., spun surse din anturajul celor doi.

Gisele Bündchen, în vârstă de 45 de ani, și Joaquim Valente au devenit părinții unui băiețel – la începutul anului 2025. Copilul lor – care este al treilea copil al modelului – se alătură fiului ei Benjamin Rein, în vârstă de 15 ani, și fiicei Vivian Lake, în vârstă de 12 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț Tom Brady. Cei doi au divorțat oficial în octombrie 2022, după 13 ani de căsnicie.

„Gisele și Joaquim sunt fericiți pentru acest nou capitol din viața lor și așteaptă cu nerăbdare să creeze un mediu pașnic și plin de iubire pentru întreaga familie”, a declarat un apropiat al acestora, la începutul anului.

