Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți

Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 14:13
Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți
Sursa foto: pexels.com

Gisele Bündchen s-a căsătorit Joaquim Valente au devenit soț și soție. Cuplul a ținut secretă ceremonia timp de câteva săptămâni, care se pare că a avut loc în Surfside, Florida. 

Modelul brazilian și instructorul de Jiu-Jitsu s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă desfășurată (la domiciliul lor) la Surfside, Florida, pe 3 decembrie 2025. Potrivit informațiilor din presa străină, modelul a dorit să păstreze cât mai multă discreție în legătură cu acest pas important pe care ea și Joaquim Valente l-au făcut împreună.

Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret

Gisele Bündchen s-a căsătorit Joaquim Valente s-au căsătorit în secret
Gisele Bündchen s-a căsătorit Joaquim Valente s-au căsătorit în secret/ sursă foto: social media

Povestea de iubire dintre cei doi a început la finalul anului 2022, atunci când au fost surprinși prima dată împreună, în timp ce se aflau într-o vacanță în Costa Rica. Inițial, modelul internațional a negat faptul că ar avea o relație amoroasă cu antrenorul de sport, însă, în februari 2024, au apărut primele confirmări oficiale despre relația lor de iubire.

„Gisele s-a săturat de toată atenția acordată vieții sale private, dar [ea și Valente] sunt foarte fericiți împreună și, fiind proaspăt părinți, asta era ceea ce își doreau. Sunt cei mai buni prieteni, au multe în comun și sunt foarte entuziasmați de tot. Gisele vrea doar să facă lucrurile în felul ei. Și o ceremonie mică, privată, era ceea ce își dorea., spun surse din anturajul celor doi.

Gisele Bündchen, în vârstă de 45 de ani, și Joaquim Valente au devenit părinții unui băiețel – la începutul anului 2025. Copilul lor – care este al treilea copil al modelului – se alătură fiului ei Benjamin Rein, în vârstă de 15 ani, și fiicei Vivian Lake, în vârstă de 12 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț Tom Brady. Cei doi au divorțat oficial în octombrie 2022, după 13 ani de căsnicie.

„Gisele și Joaquim sunt fericiți pentru acest nou capitol din viața lor și așteaptă cu nerăbdare să creeze un mediu pașnic și plin de iubire pentru întreaga familie”, a declarat un apropiat al acestora, la începutul anului.

Brad Pitt obține o victorie de senzație împotriva fostei soții. Ce e obligată Angelina Jolie să facă acum

Cum arăta Zoli Toth, înainte de Sistem și BeatAgora. Poza de arhivă care arată cum arăta visul, înainte să devină misiune!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Showbiz internațional
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a aprins scandalul
Showbiz internațional
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a…
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ...
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ani tocmai a fost divulgat
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam ...
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct ...
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”
Vezi toate știrile
×