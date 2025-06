Dana Roba, din nou singură! Motivul REAL pentru care s-a despărțit de iubitul american: ”Nu mai am 20 de ani să...”

Dana Roba s-a despărțit de iubitul american. Make-up artista este o femeie singură, iar recent a dezvăluit motivul real pentru care a rupt orice fel de legătură cu fostul partener. Printre altele, femeia a recunoscut că fetițele ei încă îl iubesc pe Beni, bărbatul care i-a fost alături în cele mai grele clipe din viață.

După episodul traumatiznat prin care a trecut în urmă cu aproximativ doi ani, atunci când Daniel Balaciu, fostul ei soț, a încercat să o omoare cu mai multe lovituri de ciocan în cap, Dana Roba a reînviat din propria cenușă. Deși niciun medic nu îi dădea prea multe șanse la viață, make-up artista s-a pus pe picioare, a început să profeseze din nou și și-a găsit fericirea alături de Beniamin, un bun prieten din copilărie.

Dana Roba: ”Fetițele mele l-au iubit și îl iubesc foarte mult pe Beni”

Dana Roba și Beniamin au format un cuplu aproximativ un an si jumătate, însă la începutul acestui ani, cei doi au decis să își trăiască viețile separat. La scurt timp de la despărțire, make-up artista s-a îndrăgostit rapid de un alt bărbat. L-a dat uitării pe Beni și s-a concentrat pe o nouă poveste de dragoste, de data aceasta cu un american. Contrar imaginilor publicate de ea pe rețelele de socializare – unde prezentau o poveste de dragoste ca în filme – ”lanțul” de iubire s-a rupt mai repede decât s-ar fi așteptat oricine.

Recent, în cadrul unui interviu online, Dana Roba le-a dezvăluit prietenilor privitorilor că nu mai formează un cuplu cu bărbatul din America. Make-up artista a recunoscut că a ajuns la o vârstă la care nu mai are răbdare și nici timp ca persoanele din jurul ei să se schimbe.

“Nu răspund la această provocare, altă întrebare (n.r. legată de despărțirea de iubitul din America). Altă întrebare, te rog, altă întrebare. Consider că e altă cultură… și nu am timp, consider că nu mai am 20 de ani să am timp să înțeleg pe cineva, să aștept să se schimbe cineva pentru mine, să facă vreun efort pentru mine și așa mai departe.

Eu nu am timp, sunt mamă la 2 copii și vreau să-ți mai spun ceva foarte important, mi-a spus Celine, nu de mult timp: “Mami, vrei să-ți spun ceva? Beni este cel mai frumos iubit al tău, pe care tu l-ai avut și eu îl vreau pe Beni de tată.”, a spus Dana Roba.

Coincidență sau nu, în cadrul aceluiași intreviu, Dana Roba a recunoscut că Beni a fost bărbatul care s-a comportat exemplar cu ea și cu fetițele ei. Make-up artista a mai spus că cele mici îl iubesc și acum extrem de mult pe Beni, motiv pentru care îl aduc aproape tot timpul în discuții.

”Beni a fost foarte bun cu noi, să știi, și: ”Chantal, tu pe cine vrei?”, Chantal a zis: “Pe cine vrea mama. Dacă mama e bine cu cineva, eu vreau pe cine vrea mama.”, “Nu, eu nu vreau. Eu îl vreau pe Beni.”, asta a fost conversația între ele două.

Jur, n-aș putea să vorbesc așa, pentru că fetele mele vor vedea acest videoclip și poate peste 20 de ani, peste 5 ani, peste 3 ani și acesta este adevărul, nu pot să mint în halul ăsta, n-ai cum… pentru că o să-mi zică copiii: “Mami, de ce ai mințit?”, nu, acesta este adevărul. Fetițele mele l-au iubit și-l iubesc foarte mult pe Beni. Dacă ne întâlnim la mall sau ne întâlnim undeva, deci cum sare Chantal în brațele lui și Celine… ceva incredibil!”, a declarat Dana Roba, potrivit Wownews.ro.

