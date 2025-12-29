Acasă » Știri » Când trebuie să pui gelatina și usturoiul în piftia pentru Revelion, de fapt. Doar așa iese ca la carte

Când trebuie să pui gelatina și usturoiul în piftia pentru Revelion, de fapt. Doar așa iese ca la carte

De: Simona Tudorache 29/12/2025 | 08:50
Când trebuie să pui gelatina și usturoiul în piftia pentru Revelion, de fapt. Doar așa iese ca la carte

Piftia nu lipsește de pe masa românilor la zi de sărbătoare. Se pregătește cu migală și poate cunoaște mai multe interpretări, dar iscusința bucătarului își spune la final cuvântul.

Dacă vrei să gătești o piftie delicioasă, ai nevoie doar de câteva ingrediente. Rasoalele sunt de bază, pentru că ele contribuie la închegarea deliciosului preparat. Colagenul pe care îl conțin este esențial, pentru că astfel nu trebuie să mai apelezi la gelatina din comerț.

Când trebuie să pui gelatina și usturoiul în piftie

În general, piftia este făcută din picioare de porc (adidași, ciocănele, buturele), rasol și ciolan crud, dar bucătăresele mai folosesc ciolan afumat, carne macră (spată sau pulpă), urechi, coadă, căpățână sau limbă. Usturoiul trebuie să fie din belșug, iar focul lent. Dacă nu știai, zeama de piftie poate fi limpezită cu ajutorul albușurilor crude.

Carnea se spală bine și se fierbe la foc mic timp de câteva ore. Spuma se îndepărtează periodic. Spre final se adaugă sarea, condimentele și usturoiul pisat. Zeama se strecoară, carnea se așază în vase, se toarnă lichidul deasupra, iar preparatul se lasă la rece până se încheagă.

Cătălin Scărlătescu are un ingredient secret pentru piftie

Cătălin Scărlătescu mizează pe un ingredient secret. Dacă mulți dintre noi folosesc ciolanul pentru o piftie reușită, cheful spune că urechile de porc sunt, de fapt, vedetele acestui preparat. În opinia celebrului bucătar, mâncarea are astfel un gust special.

Usturoiul este, de asemenea, piesa de rezistență. El se adaugă la final, când supa este încă fierbinte, dar nu mai fierbe. Dacă, totuși, consideri că nu poți renunța la gelatină, e musai să o adaugi la sfârșit, când fiertura este strecurată și doar puțin răcită, dar încă este caldă.

În Ardeal, piftia de porc ajunge pe masă cu hrean ras cu oțet, sfeclă roșie murată cu chimen și castraveți murați, fie în saramură, fie în oțet. În Moldova, mămăliguța fierbinte și ardeiul iute murat în oțet nu lipsesc, în timp ce în unele zone din sudul țării, muștarul devine acompaniamentul preferat.

Citește și: Câte zile poate fi păstrată piftia de porc în frigider, de fapt. Greșeala pe care multe gospodine o fac

Citește și: Rețeta de piftie de porc a Gabrielei Cristea. Trucul secret folosit de vedeta TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Știri
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și…
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Știri
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți ...
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile ...
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte ...
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o ...
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia”
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Au devenit părinți pentru a doua oară! Foștii concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” au ...
Au devenit părinți pentru a doua oară! Foștii concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” au făcut primul Crăciun în formulă de patru
Vezi toate știrile
×