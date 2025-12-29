Când trebuie să pui gelatina și usturoiul în piftia pentru Revelion, de fapt. Doar așa iese ca la carte

Piftia nu lipsește de pe masa românilor la zi de sărbătoare. Se pregătește cu migală și poate cunoaște mai multe interpretări, dar iscusința bucătarului își spune la final cuvântul.

Dacă vrei să gătești o piftie delicioasă, ai nevoie doar de câteva ingrediente. Rasoalele sunt de bază, pentru că ele contribuie la închegarea deliciosului preparat. Colagenul pe care îl conțin este esențial, pentru că astfel nu trebuie să mai apelezi la gelatina din comerț.

Când trebuie să pui gelatina și usturoiul în piftie

În general, piftia este făcută din picioare de porc (adidași, ciocănele, buturele), rasol și ciolan crud, dar bucătăresele mai folosesc ciolan afumat, carne macră (spată sau pulpă), urechi, coadă, căpățână sau limbă. Usturoiul trebuie să fie din belșug, iar focul lent. Dacă nu știai, zeama de piftie poate fi limpezită cu ajutorul albușurilor crude.

Carnea se spală bine și se fierbe la foc mic timp de câteva ore. Spuma se îndepărtează periodic. Spre final se adaugă sarea, condimentele și usturoiul pisat. Zeama se strecoară, carnea se așază în vase, se toarnă lichidul deasupra, iar preparatul se lasă la rece până se încheagă.

Cătălin Scărlătescu are un ingredient secret pentru piftie

Cătălin Scărlătescu mizează pe un ingredient secret. Dacă mulți dintre noi folosesc ciolanul pentru o piftie reușită, cheful spune că urechile de porc sunt, de fapt, vedetele acestui preparat. În opinia celebrului bucătar, mâncarea are astfel un gust special.

Usturoiul este, de asemenea, piesa de rezistență. El se adaugă la final, când supa este încă fierbinte, dar nu mai fierbe. Dacă, totuși, consideri că nu poți renunța la gelatină, e musai să o adaugi la sfârșit, când fiertura este strecurată și doar puțin răcită, dar încă este caldă.

În Ardeal, piftia de porc ajunge pe masă cu hrean ras cu oțet, sfeclă roșie murată cu chimen și castraveți murați, fie în saramură, fie în oțet. În Moldova, mămăliguța fierbinte și ardeiul iute murat în oțet nu lipsesc, în timp ce în unele zone din sudul țării, muștarul devine acompaniamentul preferat.

