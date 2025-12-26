Câte zile poate fi păstrată piftia de porc în frigider, de fapt. Greșeala pe care multe gospodine o fac

Fie că este de porc sau curcan, piftia este unul dintre preparatele care nu lipsesc de pe mesele festive de Crăciun și Revelion. Acest fel de mâncare necestiă condiții speciale de depozitare și păstrare și nu rezistă mult timp la frigider. Câte zile poate fi ținută, de fapt, la frigider sau congelator?

Alături de alte preparate tradițional românești, piftia rămâne unul dintre cele mai apreciate feluri de mâncare de pe mesele festive de Crăciun și Revelion. Pentru a fi comestibilă, după ce carnea și organele au fiert la foc mic, piftia trebuie să stea la rece, apoi consumată. Pentru a se păstra cât mai proaspătă, piftia trebuie depozitează în caserole sau vase de ceramică, peste care se pune capac sau folie alimentară din plastic.

Câte zile poate fi ținută piftia de porc/curcan în frigider

Piftia este unul dintre preparatele care nu rezistă foarte mult în frigider, nu mai mult de 4-6 zile. Este important ca în frigider să fie păstrată o temperatură între 0 și 4 grade Celsius. În cazul în care temperatura oscilează, ori ușa frigiderului este deschisă des, este posibil ca piftia să se strice mult mai repede.

Când nu mai este bună de mâncat, piftia capătă un miros acru, își schimbă culoarea, apar pete gălbui/gri, ori gelatina devine apoasă, iar arnea capătă aspect lipicios. Dacă vezi unul dintre aceste semne, piftia trebuie aruncată. De asemenea, după cele 5-6 zile, chiar dacă piftia arată bine, este indicat să nu mai fie consumată.

Pentru a te asigura că piftia rămâne peroaspătă cât mai mult timp, depozitează preparatul în porții mici, folosește folie alimentară și acoperă bine piftia pentru a preveni uscarea sau contaminarea. Pentru a te bucura de piftie și în perioada de după sărbători, specialiștii recomandă depozitarea ei la congelator, unde va rezista până la 2-3 luni, fără să își piardă gustul sau textura. Dezgheață piftia lent, în frigider, pentru a-i păstra consistența.

