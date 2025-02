Câți bani face Dana Roba într-o zi, doar din make-up: ”Bat pe casă, că vine ANAF-ul peste mine”

Dana Roba nu duce deloc lipsa banilor! Cât încasează într-o zi, doar din make-up? Alexandra Micuța a rămas șocată când a auzit despre ce sumă este vorba!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Dana Roba a trecut prin momente de coșmar și a fost la un pas de moarte din cauza fostului ei soț, Daniel Balaciu. Nu s-a lăsat doborâtă și a revenit la treabă după ce s-a recuperat, iar toată munca pe care a depus-o îi aduce satisfacție financiară.

Dana Roba este foarte activă pe rețelele de socializare, iar recent a făcut un live cu Alexandra Micuța. La un moment dat a venit vorba despre școala ei de make-up.

Make-up artistul a dezvăluit că a încasat într-o singură zi 110 milioane de lei vechi, echivalentul a 11.000 lei noi (RON). Dana Roba a ținut să precizeze că bate toate serviciile pe casă pentru ca totul să fie în regulă cu ANAF.

„Am școală de machiaj, toate actele în regulă, bat pe casă. Uite, aici am bătut pe casă 110 milioane (n.r. lei vechi) astăzi. Vine ANAF-ul peste mine dacă nu bat pe casă. Corect? Am bătut pe casă cât am făcut”, a mărturisit Dana Roba pe TikTok.