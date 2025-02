Dana Roba face noi declarații scandaloase despre fata pe care a epilat-o în cap. Cât costă serviciile de care a beneficiat în salonul ei

Dana Roba, make-up artist cunoscut în Timișoara, se află în centrul unui nou scandal după ce a postat un videoclip controversat din propriul salon de înfrumusețare. Imaginile o surprind aplicând unei cliente un tratament estetic neobișnuit, care a avut consecințe vizibile și nu tocmai dorite pentru tânără. Incidentul a stârnit o avalanșă de reacții negative pe rețelele sociale, unde internauții au criticat dur metoda folosită de make-up artist.

Totul a pornit de la o sesiune de machiaj realizată de Dana Roba în salonul său. În timpul procesului, artista a decis să retușeze zona frunții modelului folosind ceară depilatoare, însă rezultatul final a fost departe de a fi unul reușit. În loc să obțină o linie fină și bine conturată, tânăra s-a trezit cu o zonă vizibil afectată, ceea ce a transformat experiența de înfrumusețare într-un episod neplăcut.

Videoclipul în care se poate observa întregul proces a fost postat chiar de Dana Roba, însă reacțiile publicului nu au fost cele așteptate. În loc de admirație pentru tehnica folosită, make-up artistul s-a trezit în mijlocul unei controverse aprinse. Internauții au acuzat-o că a acționat fără măsură, iar rezultatul a fost unul traumatizant pentru model.

Dana Roba susține că toate serviciile oferite în salonul său sunt realizate cu acordul clientelor. Mai mult decât atât, modelul în cauză s-a declarat profund dezamăgit de experiență și de felul în care a fost tratată. În ciuda promisiunilor de profesionalism și calitate, această întâmplare a aruncat o umbră de îndoială asupra reputației make-up artistului.

Un machiaj realizat de Dana Roba în salonul său poate ajunge la 1.000 de lei, sumă pe care ar fi trebuit să o plătească și tânăra din videoclip, dacă nu ar fi fost model. În general, serviciile de make-up profesional oferite de artistă sunt promovate ca fiind de înaltă calitate.

„Lasă că nu epilez pe nimeni cu forța, stai cuminte. Nu se epilează nimeni cu forța. Am avut două cursante în salon și ele sunt martore că eu am întrebat. Nu pot cu forța. Dacă nu îi plăcea se ridica de pe scaun. Corect? Că i-am zis „aia”, păi dacă nu mai știu cum o cheamă, o dată a fost la mine. De unde să știu cum o cheamă? Să zică mersi că am făcut-o. Eu i-am făcut servicii de 1.000 de lei. Ea la salon plătea.”, a spus Dana Roba pe social media.