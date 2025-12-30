Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri

Momente de groază la metroul din Paris! Un român a semănat teroare printre pasagerii linie 3. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a atacat mai multe persoane. În urma celor întâmplate, românul a ajuns în custodia oamenilor legii. Parchetul a deschis o anchetă pentru tentativă de omor.

Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian. Incidentul s-a petrecut la doar câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeași linie de metrou.

Momente de groază la metrou din Paris

Întregul incident a avut loc luni, 29 decembrie, în jurul orei locale 13:00, la stația Temple, din centrul Parisului. Românul a semănat teroare printre călătorii linei 3. Înarmat cu un ciocan, bărbatul a încercat să jefuiască mai multe persoane.

Conform detaliilor oferite de oamenii legii, românul a încercat să jefuiască o pasageră, însă inițial femeia nu s-a lăsat intimidată și a refuzat să îi dea bunurile personale. Astfel, bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în față. Victima a fost uşor rănită şi nu mai poate munci pentru o perioadă de opt zile.

Se pare că românul se afla în stare de ebrietate, iar la sosirea oamenilor legii a ieșit din tren și a aruncat ciocanul pe jos. Mai mult, polițiștii au analizat camerele de supraveghere și au descoperit un alt act de violență petrecut cu câteva momente înainte, împotriva unui minor în vârstă de 17 ani. În urma celor întâmplate, parchetul a deschis deja o anchetă pentru tentativă de omor.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce trei femei fuseseră ușor rănite cu un cuțit. Atacul a avut loc în data de 26 decembrie, tot pe aceeași linie. Făptașul, un bărbat de 25 de ani, a fost areste ulterior în Val-d’Oise.

Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia

Program STB și Metrorex de Revelion 2026. Schimbări majore pe traseele de noapte: ce linii vor circula de Anul Nou?