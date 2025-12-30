Acasă » Știri » Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri

Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri

De: Alina Drăgan 31/12/2025 | 00:01
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Momente de groază la metrou din Paris /Foto: Pexels

Momente de groază la metroul din Paris! Un român a semănat teroare printre pasagerii linie 3. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a atacat mai multe persoane. În urma celor întâmplate, românul a ajuns în custodia oamenilor legii. Parchetul a deschis o anchetă pentru tentativă de omor.

Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian. Incidentul s-a petrecut la doar câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeași linie de metrou.

Momente de groază la metrou din Paris

Întregul incident a avut loc luni, 29 decembrie, în jurul orei locale 13:00, la stația Temple, din centrul Parisului. Românul a semănat teroare printre călătorii linei 3. Înarmat cu un ciocan, bărbatul a încercat să jefuiască mai multe persoane.

Conform detaliilor oferite de oamenii legii, românul a încercat să jefuiască o pasageră, însă inițial femeia nu s-a lăsat intimidată și a refuzat să îi dea bunurile personale. Astfel, bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în față. Victima a fost uşor rănită şi nu mai poate munci pentru o perioadă de opt zile.

Se pare că românul se afla în stare de ebrietate, iar la sosirea oamenilor legii a ieșit din tren și a aruncat ciocanul pe jos. Mai mult, polițiștii au analizat camerele de supraveghere și au descoperit un alt act de violență petrecut cu câteva momente înainte, împotriva unui minor în vârstă de 17 ani. În urma celor întâmplate, parchetul a deschis deja o anchetă pentru tentativă de omor.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce trei femei fuseseră ușor rănite cu un cuțit. Atacul a avut loc în data de 26 decembrie, tot pe aceeași linie. Făptașul, un bărbat de 25 de ani, a fost areste ulterior în Val-d’Oise.

Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia

Program STB și Metrorex de Revelion 2026. Schimbări majore pe traseele de noapte: ce linii vor circula de Anul Nou?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Știri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Știri
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor ...
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ...
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie
Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie
Vezi toate știrile
×