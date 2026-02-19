Acasă » Știri » Cel mai controversat cuplu de la Insula iubirii. Ema și Răzvan, din nou împreună

Cel mai controversat cuplu de la Insula iubirii. Ema și Răzvan, din nou împreună

De: Luciana Popescu 19/02/2026 | 15:17
Cel mai controversat cuplu de la Insula iubirii. Ema și Răzvan, din nou împreună
Controversatul cuplu, din sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii format din Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, s-a reunit din nou. Oare trecutul și iubirea nemărginită sunt elementele de bază sau au reluat relația doar de dragul copiilor? Imaginea cu cei doi pozând într-o familie fericită face înconjurul internetului, iar CANCAN.RO vine cu toate informațiile.

După a 100 a despărțire, noi am pierdut numărătoarea, Ema și Răzvan apar din nou împreună. Separarea lor a făcut valuri și de această dată în showbiz și fanii au început să creadă că povestea lor s-a terminat definitiv. Surpriză, nu a fost așa, iar imaginile postate de Ema, chiar de ziua ei, vorbesc de la sine. Mai ales că a formulat și un text de-a dreptul emoționant.

„Azi este o zi… intensă, un nou început, un trecut plin de dragoste, un prezent copleșitor, dar pregătit să țină piept schimbărilor. O zi care mi-a adus regrete, dar și zâmbete, pentru că, în ciuda tuturor greutăților, am reușit să o petrecem împreună. See you soon 36′, a scris Ema Oprișan pe Instagram.

Ema și Răzvan s-au împăcat- sursa- social media

Și-au dat o nouă șansă sau este vorba doar de binele copiilor?

Am analizat și noi fotografiile, iar Ema și Răzvan par destul de distanți, nu mai vedem în ochii lor sclipirea aceea de om îndrăgostit până peste cap. Totuși, Ema a ales să își calce pe orgoliu, să se reîntoarcă în brațele bărbatului care a dezamăgit-o de mai multe ori și să încerce să aducă lucrurile la normal. Oare s-au împăcat înainte de ziua ei sau Răzvan a decis să o recâștige într-o zi atât de importantă pentru frumoasa brunetă. Ce este clar, apar doar într-o poză împreună, iar în restul nu. Poate au vrut ca această fotografie să fie portretul unei familii perfecte, dar în spatele unui zâmbet se ascund multe.

Răzvan și fiica lui- sursa- social media
Răzvan și copilașii- sursa- social media

Linia dintre dragoste și ură este foarte subțire

Ema și Răzvan au intrat în sezonul 6 al emisiunii ca un cuplu hotărât să-și testeze relația. Doar că testul a fost mai dur decât și-ar fi imaginat. Apropierea lui Răzvan de o ispită a provocat tensiuni uriașe, iar Ema nu și-a ascuns dezamăgirea. Lacrimi, reproșuri, confruntări dure, totul s-a consumat în fața camerelor. După emisiune, relația lor a continuat, dar nu fără turbulențe, s-au căsătorit, dar au și divorțat. Au încercat să demonstreze că pot merge mai departe, însă au existat perioade, ca aceasta,  în care părea că ruptura este definitivă. Fanii au fost martorii declarațiilor acide și ai mesajelor cu subînțeles. Noi o să fim cu ochii pe cuplul minune și revenim, ulterior, cu mai multe informații din spatele ușilor închise.

 

CITEȘTE ȘI: Nu mai e cale de împăcare. Răzvan Kovacs a făcut primele declarații despre divorț

Divorțul la care nimeni nu se aștepta. Cuplul care s-a despărțit după Insula Iubirii

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

 

