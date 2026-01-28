Divorțul la care nimeni nu se aștepta. Cuplul care s-a despărțit după Insula Iubirii

Ema Oprișan, cunoscută publicului din cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a transmis recent un mesaj încărcat de emoție, după separarea de Răzvan Kovacs.

Fosta concurentă a ales să își exprime trăirile în mediul online, unde a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece și despre modul în care încearcă să gestioneze schimbările din viața sa.

Divorțul la care nimeni nu se aștepta

Despărțirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a fost confirmată de acesta, după o relație de lungă durată, marcată de numeroase momente tensionate. Deși nu este prima dată când cei doi aleg să meargă pe drumuri separate, situația actuală pare a fi una definitivă, potrivit mesajelor transmise public.

Cuplul format din Ema și Răzvan a fost unul dintre cele mai discutate din istoria show-ului „Insula Iubirii”. Participarea lor în sezonul 7 a scos la iveală vulnerabilitățile relației, iar la finalul experienței au părăsit insula separat. Odată reveniți în țară, au decis să își mai acorde o șansă, însă neînțelegerile au continuat să se acumuleze.

Cei doi au împreună o fetiță, iar Ema mai are un băiat dintr-o relație anterioară. În ciuda eforturilor depuse pentru a menține stabilitatea familiei, diferențele dintre ei au devenit tot mai evidente, iar decizia de a pune capăt relației a venit ca urmare a unor tensiuni care nu au mai putut fi depășite.

Cuplul care s-a despărțit după Insula Iubirii

În mediul online, Ema Oprișan a publicat un mesaj emoționant, adresat în special copiilor săi, în care a vorbit despre rolul de părinte și despre responsabilitățile pe care și le asumă. Aceasta a subliniat că, deși uneori poate părea strictă, acțiunile sale sunt motivate de dorința de a le oferi copiilor o educație solidă.

„Când am nevoie de iubire … o primesc din zâmbetul lor. Și dacă tot suntem la capitolul -sinceritate- eu sunt parintele rău în această ecuație, pentru că eu îi oblig să spună te rog frumos, mulțumesc, iartă-mă, îmi pare rău, hai să vorbim despre ce ne deranjează, să își pună îmbrăcămintea în coș și încălțămintea la locul ei … dar îmi doresc că maturi fiind, să nu se confrunte cu eșecurile mele, să aprecieze munca partenerului de viață și să ajute la construirea unei familii pe care eu nu am reușit să le-o ofer ca exemplu. Nu sunt un părinte perfect, dar pentru ei voi muta munți, voi desparte ape și mă voi ridica de câte ori este nevoie.”, a scris Ema Oprişan, într-un mesaj pe Instagram.

În ceea ce privește declarațiile lui Răzvan Kovacs, Ema a ales să nu ofere detalii suplimentare și să nu răspundă cu reproșuri. Aceasta a precizat că nu dorește să expună public aspecte din viața personală și că responsabilitatea de a oferi explicații aparține fostului ei partener.

„Pentru mine contează cum sunt eu și copiii mei. Dacă pentru el e important ce spune lumea, atunci să dea el interviuri, să scrie sau să vorbească ce vrea. Eu în prezent sunt foarte bine. Important e să fim eu și copiii mei bine.”, a declarat fosta concurentă.

CITEŞTE ŞI: Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba. Angajații de la hotel l-au dat de gol: „Lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”

Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu”