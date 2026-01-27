Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu”

Doliu pentru fosta ispită de la Insula Iubirii! Tatăl Larisei Mârtan s-a stins din viață, iar aceasta este sfâșiată de durere. De mai bine de o săptămână, bărbatul era internat în spital, în stare gravă. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Ultima perioadă a fost una extrem de grea pentru Larisa Mârtan. Tatăl acesteia a început să se simtă tot mai rău și a fost dus de urgență la spital. De mai bine de o săptămână băratul era internat, însă în cele din urmă medicii nu au mai putut să facă nimic pentru el.

În toată această perioadă, Lala a încercat să rămână puternică și să îi fie alături. Fosta ispită a sperat ca boală să nu îl răpună, însă astăzi a venit vestea tristă, iar ea este devastată.

„Cu profundă durere în suflet anunțăm la cele veșnice a tatălui meu. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela de pe strada Bătrânilor nr. 11, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Înmormântarea va avea loc miercuri, de la ora 13:00, la Cimitirul Nord. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Te iubesc, tată!”, a transmis Larisa Mârtan, în mediul online.

Larisa: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu”

În urmă cu doar câteva zile, fosta ispită de la Insula Iubirii le mărturisea fanilor din mediul online chinul și stresul prin care trece. Tatăl său a petrecut o săptămână în spital, în stare extrem de gravă, iar fiica lui i-a fost sprijin constant, în timp ce medicii erau rezervați privind șansele lui de recuperare.

„Azi s-au făcut 7 zile… 7 zile de când tatăl meu este în spital iar 6 zile de când este la terapie intensivă intubat și ventilat mecanic. Toate aceste zile care trec, îmi par ani, ani de când aștept o veste bună. O zi aud cum se stabilizează, o altă zi aud cum mă sfâșie spunându-mi că situația este critică și să mă aștept la ce este mai rău. Sunt 6 zile de când adorm cu volumul tare la telefon pus la cap speriindu-mă de fiecare apel, mesaj pe care îl primesc. 6 zile în care am mers la vizite așteptând să intru cu un nod în gât uitându-mă din primii pași spre salonul tatălui meu și rugându-mă să fie stabil și ieșind plângând, lăsându-mă picioarele de fiecare dată când plec de acolo. În aceste 6 zile doar în prima zi l-am găsit cat de cat conștient rugându-mă să-l iau acasă iar eu promițându-i că o să fie totul bine. L-am întrebat dacă are încredere în mine, răspunsul fiind slab afirmativ cu o sclipire în ochi, apoi i-a închis pentru ca abia respira, a strigat la mine atunci când doctora îmi explica însă …. Picioarele m-au lăsat și am căzut jos. De atunci este doar sedat, sedat pentru a putea inima și organismul să lupte împotriva bolilor ce îl măcinau în interior fără ca eu să știu. Azi, doar mă rog, mă rog ducându-mă la el la vizite chiar dacă tot ce aud este dureros, chiar dacă nimeni nu-mi poate da o veste bună să mă aline puțin, dar în ciuda acestora eu tot sper și mă rog. Îmi pare rău Doamne, ca nu m-am bucurat îndeajuns de timpul cu el, mai dă-mi timp atât îți cer! Nu da cu mine de pământ pentru ca nu am putere să mă ridic, pune-l pe picioare și lasă-l să se bucure de noi! Mâinile tale pot face orice, fă o minune cum doar tu poți face și ia-mi durerea asta pe care nu o mai pot duce de atâtea zile care par eternitate”, scria Larisa Mârtan, în mediul online.

Lala are o idee genială! Cine ar trebui să fie viitoare ispite la Insula Iubirii: „Ar fi nebunie. Aș face petiție”

Teo de la Insula Iubirii, arestat de poliție în Cuba. Angajații de la hotel l-au dat de gol: „Lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”

Foto: Instagram