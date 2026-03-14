Cât costă benzina în week-end în România. Prețurile au urcat din nou la pompă

De: Paul Hangerli 14/03/2026 | 08:20
Cât te costă un plin la o benzinărie din Ungaria / Sursa foto: Freepik

Prețurile la carburanți continuă să fie un subiect de interes pentru șoferii din România. În 14 martie 2026, benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate, iar în unele stații motorina a trecut deja de pragul de 9 lei pe litru.

Diferențele între marile orașe sunt mici, însă costul unui plin a devenit semnificativ pentru mulți șoferi.

Preț combustibil azi în România

În Capitală, prețurile la pompă variază ușor de la o benzinărie la alta, însă valorile medii se încadrează în următoarele intervale:

  • Benzină standard (95): aproximativ 8,28 – 8,51 lei/l
  • Motorină standard: aproximativ 8,75 – 8,99 lei/l, iar în unele stații premium prețul depășește 9 lei/l
  • GPL: aproximativ 3,85 – 4,00 lei/l

Motorina a depășit deja pragul de 9 lei pe litru în unele benzinării din București, după mai multe scumpiri consecutive înregistrate în ultimele săptămâni.

Prețuri aproximative în marile orașe

Diferențele între orașe sunt relativ mici, în general între 0,05 și 0,15 lei pe litru, în funcție de benzinărie și de tipul de combustibil.

  • În Cluj-Napoca, benzina standard se situează în jurul valorii de 8,29 – 8,46 lei pe litru, iar motorina este vândută cu aproximativ 8,75 – 8,94 lei pe litru.
  • În Timișoara, benzina costă aproximativ 8,30 – 8,50 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 8,76 – 8,99 lei pe litru, în unele stații apropiindu-se de pragul de 9 lei.
  • La Iași, prețurile sunt similare: benzina standard variază între 8,28 și 8,46 lei pe litru, iar motorina între 8,70 și 8,90 lei pe litru.

În unele zone din țară există benzinării cu prețuri puțin mai mici, însă diferența este de obicei între 10 și 20 de bani pe litru.

Cât costă un plin

Costul unui plin diferă în funcție de capacitatea rezervorului și de tipul de combustibil utilizat.

Mașină mică – rezervor 40 L

  1. Benzină: 330 – 340 lei
  2. Motorină: 350 – 360 lei
  3. GPL: 150 – 160 lei

Mașină medie – rezervor 50 L

  1. Benzină: 415 – 425 lei
  2. Motorină: 440 – 450 lei
  3. GPL: 190 – 200 lei

SUV / rezervor 60 L

  1. Benzină: peste 500 lei
  2. Motorină: peste 530 lei
  3. GPL: 230 – 240 lei

Tendința pieței în martie 2026

Evoluția prețurilor la carburanți din ultimele săptămâni arată o tendință de creștere constantă. Pe parcursul lunilor februarie și martie au fost înregistrate mai multe scumpiri succesive la pompă. În anumite benzinării din România, prețul motorinei a depășit deja 9 lei pe litru, fiind combustibilul cu cea mai rapidă creștere.

În continuare, GPL-ul rămâne combustibilul cel mai accesibil, cu un preț mediu de aproximativ 3,9 lei/l la nivel național. În majoritatea cazurilor, diferențele de preț între marile orașe sunt reduse, de câțiva bani pe litru, în funcție de benzinărie.

CITEȘTE ȘI : Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate
Știri
Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate
Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești pentru 2.000 lei
Știri
Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești pentru…
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95%...
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani?...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
Click.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț tentant
go4it.ro
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț...
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate
Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate
Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești ...
Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești pentru 2.000 lei
Povestea artistei Little Mix, iubita lui Oxlade-Chamberlain: succes, tragedii personale și o nuntă ...
Povestea artistei Little Mix, iubita lui Oxlade-Chamberlain: succes, tragedii personale și o nuntă pusă pe pauză
Petrecerea care a golit magazinele din URSS: cum au băut sovieticii toată vodca după victoria din ...
Petrecerea care a golit magazinele din URSS: cum au băut sovieticii toată vodca după victoria din al Doilea Război Mondial
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor ...
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather
Zmeura de Aur 2026: Lista completă a nominalizărilor. Care sunt cele mai slabe filme ale anului?
Zmeura de Aur 2026: Lista completă a nominalizărilor. Care sunt cele mai slabe filme ale anului?
Vezi toate știrile