Cât costă benzina în week-end în România. Prețurile au urcat din nou la pompă

Prețurile la carburanți continuă să fie un subiect de interes pentru șoferii din România. În 14 martie 2026, benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate, iar în unele stații motorina a trecut deja de pragul de 9 lei pe litru.

Diferențele între marile orașe sunt mici, însă costul unui plin a devenit semnificativ pentru mulți șoferi.

Preț combustibil azi în România

În Capitală, prețurile la pompă variază ușor de la o benzinărie la alta, însă valorile medii se încadrează în următoarele intervale:

Benzină standard (95): aproximativ 8,28 – 8,51 lei/l

Motorină standard: aproximativ 8,75 – 8,99 lei/l, iar în unele stații premium prețul depășește 9 lei/l

GPL: aproximativ 3,85 – 4,00 lei/l

Motorina a depășit deja pragul de 9 lei pe litru în unele benzinării din București, după mai multe scumpiri consecutive înregistrate în ultimele săptămâni.

Prețuri aproximative în marile orașe

Diferențele între orașe sunt relativ mici, în general între 0,05 și 0,15 lei pe litru, în funcție de benzinărie și de tipul de combustibil.

În Cluj-Napoca , benzina standard se situează în jurul valorii de 8,29 – 8,46 lei pe litru, iar motorina este vândută cu aproximativ 8,75 – 8,94 lei pe litru.

, benzina standard se situează în jurul valorii de 8,29 – 8,46 lei pe litru, iar motorina este vândută cu aproximativ 8,75 – 8,94 lei pe litru. În Timișoara, benzina costă aproximativ 8,30 – 8,50 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 8,76 – 8,99 lei pe litru, în unele stații apropiindu-se de pragul de 9 lei.

La Iași, prețurile sunt similare: benzina standard variază între 8,28 și 8,46 lei pe litru, iar motorina între 8,70 și 8,90 lei pe litru.

În unele zone din țară există benzinării cu prețuri puțin mai mici, însă diferența este de obicei între 10 și 20 de bani pe litru.

Cât costă un plin

Costul unui plin diferă în funcție de capacitatea rezervorului și de tipul de combustibil utilizat.

Mașină mică – rezervor 40 L

Benzină: 330 – 340 lei Motorină: 350 – 360 lei GPL: 150 – 160 lei

Mașină medie – rezervor 50 L

Benzină: 415 – 425 lei Motorină: 440 – 450 lei GPL: 190 – 200 lei

SUV / rezervor 60 L

Benzină: peste 500 lei Motorină: peste 530 lei GPL: 230 – 240 lei

Tendința pieței în martie 2026

Evoluția prețurilor la carburanți din ultimele săptămâni arată o tendință de creștere constantă. Pe parcursul lunilor februarie și martie au fost înregistrate mai multe scumpiri succesive la pompă. În anumite benzinării din România, prețul motorinei a depășit deja 9 lei pe litru, fiind combustibilul cu cea mai rapidă creștere.

În continuare, GPL-ul rămâne combustibilul cel mai accesibil, cu un preț mediu de aproximativ 3,9 lei/l la nivel național. În majoritatea cazurilor, diferențele de preț între marile orașe sunt reduse, de câțiva bani pe litru, în funcție de benzinărie.

