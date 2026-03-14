Cât costă benzina în week-end în România. Prețurile au urcat din nou la pompă

Prețurile la carburanți continuă să fie un subiect de interes pentru șoferii din România. În 14 martie 2026, benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate, iar în unele stații motorina a trecut deja de pragul de 9 lei pe litru.
Diferențele între marile orașe sunt mici, însă costul unui plin a devenit semnificativ pentru mulți șoferi.
În Capitală, prețurile la pompă variază ușor de la o benzinărie la alta, însă valorile medii se încadrează în următoarele intervale:
Motorina a depășit deja pragul de 9 lei pe litru în unele benzinării din București, după mai multe scumpiri consecutive înregistrate în ultimele săptămâni.
Diferențele între orașe sunt relativ mici, în general între 0,05 și 0,15 lei pe litru, în funcție de benzinărie și de tipul de combustibil.
În unele zone din țară există benzinării cu prețuri puțin mai mici, însă diferența este de obicei între 10 și 20 de bani pe litru.
Costul unui plin diferă în funcție de capacitatea rezervorului și de tipul de combustibil utilizat.
Evoluția prețurilor la carburanți din ultimele săptămâni arată o tendință de creștere constantă. Pe parcursul lunilor februarie și martie au fost înregistrate mai multe scumpiri succesive la pompă. În anumite benzinării din România, prețul motorinei a depășit deja 9 lei pe litru, fiind combustibilul cu cea mai rapidă creștere.
În continuare, GPL-ul rămâne combustibilul cel mai accesibil, cu un preț mediu de aproximativ 3,9 lei/l la nivel național. În majoritatea cazurilor, diferențele de preț între marile orașe sunt reduse, de câțiva bani pe litru, în funcție de benzinărie.
