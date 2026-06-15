Decizie oficială. 137 lei în plus la pensie, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari din România

Românii care au muncit o viață întreagă au primit o lovitură extrem de dură, după ce s-a aflat că veniturile lor au rămas complet blocate în ultima perioadă. De doi ani, nicio majorare reală nu a mai fost operată pe piață, valoarea punctului de referință fiind înțepenită la suma de 81 de lei.

Surse din sistem au spus că, dacă legea s-ar fi aplicat corect și indexările nu ar fi fost tăiate de la rădăcină, acest indicator ar fi trebuit să atingă pragul de 96 de lei. Din cauza acestui blocaj sever, calculele sunt de-a dreptul dureroase pentru buzunarele vârstnicilor: în medie, fiecare pensionar din România a pierdut în jur de 580 de lei din portofel.

Lovitură pentru românii care au muncit o viață întreagă

Ca tabloul să fie complet negru, incertitudinea plutește în aer și pentru viitorul apropiat. Indexarea planificată pentru prima zi din ianuarie 2027 se află sub un mare semn de întrebare, mai ales că pe scena politică este haos total și, în acest moment, țara nu are nici măcar un Guvern stabilizat care să își asume deciziile economice majore.

Situația din teren arată o stagnare de-a dreptul îngrijorătoare:

Pensia medie lunară generală: a bătut pasul pe loc la valoarea de 2.821 de lei, neschimbată față de intervalul precedent, pentru cei 4.572.106 de beneficiari.

Pensia medie de urmaș: s-a situat la suma fixă de 1.524 de lei.

Pensia medie de invaliditate: a înregistrat o prăbușire ușoară, ajungând la 1.080 de lei, cu 4 lei mai puțin decât în perioada anterioară, afectând peste 390.000 de români.

Pentru cei încadrați la gradul I de invaliditate, media veniturilor a fost de doar 943 de lei, în timp ce posesorii gradului II au încasat, în medie, 1.189 de lei.

Doar o anumită categorie de pensionari va primi bani în plus

Totuși, în ciuda acestui scenariu sumbru, o anumită categorie de pensionari va avea parte de o surpriză majoră chiar de luna viitoare! Un mecanism legat direct de piața muncii le va aduce bani în plus pe card sau prin intermediul poștașului. Totul se datorează modificării salariului minim brut pe țară, care va fi propulsat de la pragul de 4.050 de lei până la valoarea de 4.325 de lei.

Această mutare economică saltă automat și sprijinul financiar acordat celor aflați în suferință. Concret, este vorba despre persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, acei români grav afectați care și-au pierdut complet abilitatea de a munci și au nevoie permanentă de o mână de ajutor pentru a supraviețui de la o zi la alta.

Reglementările prevăd ca indemnizația de însoțitor destinată acestor suferinzi să reprezinte exact jumătate din valoarea salariului minim brut. Astfel, dacă până acum sprijinul se ridica la suma de 2.025 de lei, începând cu data de 1 iulie, suma va urca direct la 2.162,5 lei pe lună!

Acest adaos salvator, care se plătește cumulat pe lângă pensia de invaliditate clasică, le va aduce beneficiarilor un plus de aproximativ 137 de lei în fiecare lună, oferindu-le un mic moment de respiro în plină criză financiară.

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