Acasă » Știri » Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie. Cât va costa o singură lună

Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie. Cât va costa o singură lună

De: Emanuela Cristescu 26/05/2026 | 19:47
Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie. Cât va costa o singură lună
Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vin vremuri grele pentru românii care vor să își cumpere vechime pentru pensie! De la 1 iulie 2026, statul bagă adânc mâna în buzunarele celor care încearcă să își completeze anii necesari pentru pensionare.

Sumele cresc automat, iar mulți vor avea de plătit mai mult chiar dacă au deja contracte semnate cu Casa de Pensii!

Totul vine după majorarea salariului minim brut pe economie, care va urca la 4.325 de lei. Odată cu această schimbare, explodează și contribuția minimă pentru asigurarea voluntară la pensie.

Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie

Pe scurt, românii care vor să își cumpere vechime vor scoate mai mulți bani din buzunar în fiecare lună. În acest moment, contribuția minimă este calculată la salariul minim actual de 4.050 de lei și ajunge la 1.012,50 lei pe lună. Însă de la 1 iulie, suma crește automat la 1.081,25 lei lunar.

Sursa foto Social media

Lovitura este și mai mare pentru cei care aveau deja contracte în derulare sau care au plătit anticipat pentru mai multe luni ori chiar pentru un an întreg.

„Modificările îi vor afecta inclusiv pe cei care au deja contracte în derulare și chiar pe cei care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg”, a declarat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Practic, oamenii care sperau să își rezolve rapid problema anilor lipsă pentru pensie se trezesc acum cu costuri mai mari și cu o nouă presiune financiară.

Mulți români aleg această variantă pentru că nu au suficientă vechime în muncă și riscă să nu îndeplinească stagiul minim necesar pentru pensionare. În România, pentru pensia la limită de vârstă este nevoie de minimum 15 ani de contribuții, iar stagiul complet ajunge la 35 de ani.

Ce soluții există

Casa de Pensii a anunțat că cei interesați pot încheia contracte de asigurare voluntară pentru perioade cuprinse între o lună și maximum șase ani.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii.

În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani”, a precizat Dumitrescu.

Sistemul este folosit mai ales de persoanele fără loc de muncă, de românii plecați în străinătate sau de cei care vor să își mărească viitoarea pensie.

Numai că majorarea contribuțiilor vine într-un moment în care mulți români abia mai fac față scumpirilor. Astfel, pentru cei care încercau să își „cumpere” liniștea pentru bătrânețe, vestea este una extrem de proastă.

De la vară, fiecare lună de vechime va costa mai mult, iar mulți se tem deja că nu își vor mai permite să plătească contribuțiile necesare pentru pensie.

VEZI ȘI: Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie

   125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Știri
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui...
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Digi 24
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR...
ULTIMA ORĂ
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele ...
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai ...
Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai răi. Dacă voiam ceva, îi dădeam la câini”
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul ...
„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul nu mai e plătit”
Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte
Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte
Vezi toate știrile