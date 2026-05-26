Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie. Cât va costa o singură lună

Vin vremuri grele pentru românii care vor să își cumpere vechime pentru pensie! De la 1 iulie 2026, statul bagă adânc mâna în buzunarele celor care încearcă să își completeze anii necesari pentru pensionare.

Sumele cresc automat, iar mulți vor avea de plătit mai mult chiar dacă au deja contracte semnate cu Casa de Pensii!

Totul vine după majorarea salariului minim brut pe economie, care va urca la 4.325 de lei. Odată cu această schimbare, explodează și contribuția minimă pentru asigurarea voluntară la pensie.

Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie

Pe scurt, românii care vor să își cumpere vechime vor scoate mai mulți bani din buzunar în fiecare lună. În acest moment, contribuția minimă este calculată la salariul minim actual de 4.050 de lei și ajunge la 1.012,50 lei pe lună. Însă de la 1 iulie, suma crește automat la 1.081,25 lei lunar.

Lovitura este și mai mare pentru cei care aveau deja contracte în derulare sau care au plătit anticipat pentru mai multe luni ori chiar pentru un an întreg.

„Modificările îi vor afecta inclusiv pe cei care au deja contracte în derulare și chiar pe cei care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg”, a declarat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Practic, oamenii care sperau să își rezolve rapid problema anilor lipsă pentru pensie se trezesc acum cu costuri mai mari și cu o nouă presiune financiară.

Mulți români aleg această variantă pentru că nu au suficientă vechime în muncă și riscă să nu îndeplinească stagiul minim necesar pentru pensionare. În România, pentru pensia la limită de vârstă este nevoie de minimum 15 ani de contribuții, iar stagiul complet ajunge la 35 de ani.

Ce soluții există

Casa de Pensii a anunțat că cei interesați pot încheia contracte de asigurare voluntară pentru perioade cuprinse între o lună și maximum șase ani.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani”, a precizat Dumitrescu.

Sistemul este folosit mai ales de persoanele fără loc de muncă, de românii plecați în străinătate sau de cei care vor să își mărească viitoarea pensie.

Numai că majorarea contribuțiilor vine într-un moment în care mulți români abia mai fac față scumpirilor. Astfel, pentru cei care încercau să își „cumpere” liniștea pentru bătrânețe, vestea este una extrem de proastă.

De la vară, fiecare lună de vechime va costa mai mult, iar mulți se tem deja că nu își vor mai permite să plătească contribuțiile necesare pentru pensie.

