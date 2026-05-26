Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii

De: David Ioan 26/05/2026 | 20:06
Examenul de Bacalaureat ar urma să fie reorganizat începând cu anul 2030, potrivit unui proiect al Ministerului Educației, care introduce două probe scrise de specialitate, o probă nouă pentru competențe de bază din afara profilului și evaluarea la două limbi moderne studiate. Documentul se află în consultare publică, iar propunerile pot fi trimise în următoarele zece zile.

Noua structură prevede ca elevii să susțină două probe scrise de specialitate, adaptate filierei și specializării, precum și o probă suplimentară pentru evaluarea competențelor generale, denumită proba F.

În prezent, Bacalaureatul include examenul la limba română, proba obligatorie a profilului și o probă la alegere, iar elevii din școlile cu predare în limbile minorităților susțin și examen la limba maternă.

Proba F reprezintă una dintre cele mai importante schimbări. Elevii de la profil real vor putea opta pentru discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, în timp ce elevii de la profil uman vor putea alege între matematică, fizică, chimie sau biologie. Această probă urmărește evaluarea competențelor de bază din afara ariei principale de studiu.

Modificări apar și la evaluarea competențelor lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt testați la o singură limbă străină, noul model introduce examinarea la două limbi moderne: limba modernă 1, la nivel B2, și limba modernă 2, la nivel B1/A2. Această schimbare urmărește creșterea nivelului de pregătire lingvistică a absolvenților.

Pentru profilul filologie, prima probă E va fi la limba și literatura unei limbi de circulație internațională, iar a doua probă va putea fi aleasă dintre istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, educație antreprenorială, filosofie sau religie. Structura este gândită pentru a reflecta specificul umanist al profilului.

La profilul real, probele E sunt împărțite pe două etape. La matematică-informatică, prima probă este matematica, iar a doua poate fi informatică, fizică, chimie sau biologie. La științele naturii, prima probă se alege dintre fizică, chimie și biologie, iar a doua dintre aceste discipline, matematică sau informatică, cu condiția să fie diferită de prima.

Schimbări sunt prevăzute și pentru specializarea științe sociale, unde prima probă E este istoria, iar a doua se alege dintre geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, educație antreprenorială, filosofie sau religie.

Filiera tehnologică introduce discipline aplicate domeniilor de calificare, precum circuite și măsurări electrice, electronică analogică, organe de mașini, echipamente de filmare, marketing, agropedologie, ecologie sau operații și utilaje în industria alimentară.

Filiera vocațională este detaliată pe domenii, cu discipline specifice: istoria muzicii și forme muzicale, istoria artelor și arhitecturii, istoria baletului, istoria teatrului, psihologia dezvoltării pentru profilul pedagogic, pregătire sportivă teoretică pentru profilul sportiv și discipline specifice cultelor pentru profilul teologic.

Ministerul Educației precizează că proiectul se află în consultare publică și interinstituțională, urmând ca ordinul final să stabilească oficial probele și disciplinele pentru Bacalaureatul din 2030. Anexa documentului detaliază structura completă pe filiere, profiluri și specializări.

