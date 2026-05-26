Acasă » Știri » Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte

Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte

De: Anca Chihaie 26/05/2026 | 20:02
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prezența lui Ion Balint (Nuțu Cămătaru) într-o ediție recentă a emisiunii realizate de Dan Capatos a readus în discuție una dintre cele mai sensibile perioade traversate de lumea interlopă în timpul pandemiei, abordate în serialul documentar ”Cămătarii”, de la Pro TV, care se difuzează online și pe Voyo. Dincolo de poveștile despre dosare, condamnări sau viața din penitenciar, atenția publicului s-a mutat asupra unui episod dramatic legat de starea de sănătate a lui Vasile Balint și asupra pierderilor suferite în cercurile apropiate ale acestuia în anii pandemiei.

Printre altele, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”, Nuțu a vorbit despre perioada în care fratele său, cunoscut drept Sile Cămătaru, s-a confruntat cu o formă extrem de gravă de COVID-19. Potrivit relatării sale, situația medicală a fost critică, iar șansele de supraviețuire păreau minime după ce boala i-ar fi afectat aproape complet plămânii. Episodul s-ar fi petrecut în perioada în care Sile se afla în detenție, într-un context în care sistemul penitenciar era deja supus unei presiuni uriașe din cauza numărului mare de infectări.

Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte

Nuțu a descris acea perioadă drept una dintre cele mai tensionate din viața sa, susținând că a făcut demersuri insistente pentru ca fratele lui să primească îngrijiri medicale și să fie transferat într-o unitate unde putea fi tratat corespunzător. Potrivit acestuia, starea lui Sile s-a agravat rapid, iar intervenția promptă ar fi făcut diferența dintre viață și moarte. În cele din urmă, după zile extrem de dificile, acesta ar fi reușit să supraviețuiască, deși medicii nu ofereau prea multe speranțe.

Momentul a fost cu atât mai apăsător cu cât, în aceeași perioadă, mai multe persoane apropiate celor doi frați și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de virus. În cadrul discuției, Nuțu Cămătaru a rememorat întâlniri și conversații care l-au făcut să realizeze amploarea tragediei produse în anii pandemiei. Acesta a afirmat că numeroși cunoscuți din vechea gardă a lumii interlope sau din cercurile apropiate au murit într-un interval scurt, mulți dintre ei fiind considerați oameni puternici, fără probleme majore de sănătate înainte de infectare.

„Sile e unul dintre supraviețuitori. Eu a trebuit să sun la Mărgineni și să le spun că mă pun în poartă acolo ca să-l ducă la spital, când a fost pandemia. Pentru că el a avut 90% plămânii afectați. A avut COVID și, dacă nu îl duceau să-l interneze la spital la Jilava, era grav. M-am dus și am vorbit și cu directorul de acolo. În aceeași zi l-au dus și l-au internat pe Ion al lui Petrișor cu Sile în cameră. Ion al lui Petrișor, până a doua zi, a murit, iar Sile a supraviețuit.

Da, am avut și eu COVID. Să fiu sincer, nu m-am vaccinat. Am o cunoștință care lucrează în sistem și mi-a zis să-mi văd de treabă. Ai cuvântul meu că, dacă nu am șters din memoria telefonului, dintre prieteni… Crede-mă, într-una din zile m-am întâlnit întâmplător cu Pitulescu. Se ducea pe la piață. Am un fin care are o piață de legume și fructe și i-am zis: «Bă, tu semeni cu Pitulescu». Și el mi-a zis: «Păi eu sunt». Și am vorbit de șapte-opt inși cu el, toți erau morți. Dar sunt cunoscuți, băieți cunoscuți care au murit.

Dar Cocoș… Cum s-a stins? Păi Cocoș nu fuma, nici cu băutura nu era. Eu cu Cocoș am făcut amândoi la Voința, făceam categoria 67-71 amândoi, când eram mici. Și crede-mă că, dacă apela la mine, aveam pe cineva și Cocoș nu era mort. Dar, din ambiție și din alte chestii…”, a spus Nuțu Cămătaru.

Emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”, este disponibilă pe YOUTUBE, iar serialul documentar ”Cămătarii” poate fi văzut în fiecare luni la Pro TV și, în avans, pe VOYO.

CITEȘTE ȘI:

Metoda incredibilă prin care membrii clanului Cămătaru dădeau lovitura în magazinele de lux. Nuțu Cămătaru: „Prindeai 3-4 kilograme de bijuterii”

Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Știri
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui...
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Digi 24
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR...
ULTIMA ORĂ
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Schimbare majoră pentru clienții DIGI. Modificarea intră în vigoare începând cu 27 mai 2026
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele ...
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Artista s-a căsătorit cu bărbatul visurilor sale. Primele imagini de la eveniment
Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai ...
Ce spune Nuțu Cămătaru despre zvonurile că își speria datornicii cu lei: “Eu aveam câini mai răi. Dacă voiam ceva, îi dădeam la câini”
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
Schimbare la examenul de Bacalaureat din 2030. Ce trebuie să știe toți elevii
„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul ...
„Nu prea câștigi din box”. Verdictul lui Nuțu Cămătaru despre sportul românesc. „Nici fotbalul nu mai e plătit”
BANC | La internare în spital: „Pijama ați adus?”
BANC | La internare în spital: „Pijama ați adus?”
Vezi toate știrile