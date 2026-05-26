Nuțu Cămătaru, mărturii cutremurătoare despre COVID! Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte

Prezența lui Ion Balint (Nuțu Cămătaru) într-o ediție recentă a emisiunii realizate de Dan Capatos a readus în discuție una dintre cele mai sensibile perioade traversate de lumea interlopă în timpul pandemiei, abordate în serialul documentar ”Cămătarii”, de la Pro TV, care se difuzează online și pe Voyo. Dincolo de poveștile despre dosare, condamnări sau viața din penitenciar, atenția publicului s-a mutat asupra unui episod dramatic legat de starea de sănătate a lui Vasile Balint și asupra pierderilor suferite în cercurile apropiate ale acestuia în anii pandemiei.

Printre altele, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”, Nuțu a vorbit despre perioada în care fratele său, cunoscut drept Sile Cămătaru, s-a confruntat cu o formă extrem de gravă de COVID-19. Potrivit relatării sale, situația medicală a fost critică, iar șansele de supraviețuire păreau minime după ce boala i-ar fi afectat aproape complet plămânii. Episodul s-ar fi petrecut în perioada în care Sile se afla în detenție, într-un context în care sistemul penitenciar era deja supus unei presiuni uriașe din cauza numărului mare de infectări.

Cum l-a scăpat pe fratele său de la moarte

Nuțu a descris acea perioadă drept una dintre cele mai tensionate din viața sa, susținând că a făcut demersuri insistente pentru ca fratele lui să primească îngrijiri medicale și să fie transferat într-o unitate unde putea fi tratat corespunzător. Potrivit acestuia, starea lui Sile s-a agravat rapid, iar intervenția promptă ar fi făcut diferența dintre viață și moarte. În cele din urmă, după zile extrem de dificile, acesta ar fi reușit să supraviețuiască, deși medicii nu ofereau prea multe speranțe.

Momentul a fost cu atât mai apăsător cu cât, în aceeași perioadă, mai multe persoane apropiate celor doi frați și-au pierdut viața din cauza complicațiilor provocate de virus. În cadrul discuției, Nuțu Cămătaru a rememorat întâlniri și conversații care l-au făcut să realizeze amploarea tragediei produse în anii pandemiei. Acesta a afirmat că numeroși cunoscuți din vechea gardă a lumii interlope sau din cercurile apropiate au murit într-un interval scurt, mulți dintre ei fiind considerați oameni puternici, fără probleme majore de sănătate înainte de infectare.

„Sile e unul dintre supraviețuitori. Eu a trebuit să sun la Mărgineni și să le spun că mă pun în poartă acolo ca să-l ducă la spital, când a fost pandemia. Pentru că el a avut 90% plămânii afectați. A avut COVID și, dacă nu îl duceau să-l interneze la spital la Jilava, era grav. M-am dus și am vorbit și cu directorul de acolo. În aceeași zi l-au dus și l-au internat pe Ion al lui Petrișor cu Sile în cameră. Ion al lui Petrișor, până a doua zi, a murit, iar Sile a supraviețuit. Da, am avut și eu COVID. Să fiu sincer, nu m-am vaccinat. Am o cunoștință care lucrează în sistem și mi-a zis să-mi văd de treabă. Ai cuvântul meu că, dacă nu am șters din memoria telefonului, dintre prieteni… Crede-mă, într-una din zile m-am întâlnit întâmplător cu Pitulescu. Se ducea pe la piață. Am un fin care are o piață de legume și fructe și i-am zis: «Bă, tu semeni cu Pitulescu». Și el mi-a zis: «Păi eu sunt». Și am vorbit de șapte-opt inși cu el, toți erau morți. Dar sunt cunoscuți, băieți cunoscuți care au murit. Dar Cocoș… Cum s-a stins? Păi Cocoș nu fuma, nici cu băutura nu era. Eu cu Cocoș am făcut amândoi la Voința, făceam categoria 67-71 amândoi, când eram mici. Și crede-mă că, dacă apela la mine, aveam pe cineva și Cocoș nu era mort. Dar, din ambiție și din alte chestii…”, a spus Nuțu Cămătaru.

Emisiunea lui Dan Capatos, "Procesul Cămătarilor", este disponibilă pe YOUTUBE, iar serialul documentar "Cămătarii" poate fi văzut în fiecare luni la Pro TV și, în avans, pe VOYO.

