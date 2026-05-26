Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”

De: David Ioan 26/05/2026 | 18:45
În zilele tensionate ale Revoluției din 1989, România trăia simultan două realități: una vizibilă, în stradă, unde oamenii strigau pentru libertate, și alta ascunsă, în spatele zidurilor penitenciarelor, unde informațiile ajungeau fragmentat, zvonurile se amplificau, iar frica putea oricând să se transforme în revoltă.

În cadrul emisiunii ”Procesul Cămătarilor”, realizate de Dan Capatos la CANCAN.RO,  Ion Balint, cunoscut drept Nuţu Cămătaru a povestit cum a trăit din interiorul Jilavei acele momente, descriind atmosfera încărcată, reacțiile deținuților și modul în care haosul din țară s-a reflectat în celule.

Revoluția din ’89, prin ochii lui Nuțu Cămătaru

Acesta a relatat că totul a început când un șef de punct de lucru l-a scos pentru a descărca vagoane de lemne:

„Avea douăzeci de vagoane de lemne în spate, la spitalul de la Jilava, și mi-a zis să scot repede o brigadă de băieți ca să le descărcăm.”

În același timp, urechile lui Nuţu aveau să audă informaţii sensibile despre evenimentele petrecute în vestul ţării:

„Bă, Nuțule, i-au împușcat pe ăia la Timișoara, e rău de tot.”

În interior, situația devenea tot mai apăsătoare:

„Era o cameră de 30 de oameni și ne băgaseră 60. Apoi, într-o singură seară, ne-au băgat 120.”

Nuţu a povestit că se auzeau „bătăi și țipete”, iar gardienii aduseseră „peste 1500 de oameni luați direct de pe stradă”. Zvonurile circulau necontrolat:

„Auzeam povești că au “băgat automatul” (n.r – au introdus pistoale automate) la Văcărești, că legionarii au împușcat comuniștii.”

Conducerea penitenciarului i-ar fi cerut să calmeze spiritele:

„Mi-au zis: ‘Tu ai autoritate față de ăștia, vorbește cu ei să-și vadă de treabă.’”

Iar el le-ar fi răspuns:

„Cum să-și vadă de treabă dacă nu le dați să mănânce?”

Nuțu Cămătaru, drumul de la Jilava la Guvern

Momentul de ruptură a venit când unii deținuți au fost duși „pe fort” (n.r – fostul Fortul XIII Jilava )

„Au murit acolo, i-au bătut rău.”, relatează Nuţu Cămătaru.

Atunci a decis să intervină:

„Am ieșit pe hol și am dat drumul la camere. Frați-miu erau sus la bididii (n.r mediu penitenciar pentru persoane cu vârste între 18 şi 21 de ani), au rupt ușile cu băncile și am ocupat tot penitenciarul.”

Totodată, acesta a povestit și cum a folosit aparatele de sudură:

„Am sudat ușile și am lăsat doar una singură pe unde se putea circula.”

Relatarea devine și mai dură:

„În fiecare dimineață scoteau câte 30 de oameni și îi aruncau plini de sânge pe acolo.”

În semn de revoltă, spune:

„Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’. Am luat televizoarele ca să vedem ce se întâmplă în țară.”

Despre momentul eliberării, Nuţu Cămătaru a mărturisit:

„Eu nu am vrut să mă eliberez. Le-am zis doar să deschidă porțile.”

După ce a ieșit din penitenciar, Nutu afirmă:

„A doua zi m-am dus la Iorga, la pașapoarte. Eram 40 de oameni. I-am dat un pumn unui polițist care era foarte obraznic. M-am şi tăiat pe burtă acolo. Într-o jumătate de oră ne-au eliberat pașapoartele la toți.”

Apoi a mers la Guvern:

„Am intrat acolo și ne-a primit Dan Iosif. Mai erau Dumitru Mazilu și Ion Iliescu.”

În vederea încercării de a-şi “răscumpăra greşelile” în faţa lui Nuţu Cămătaru, Dan Iosif i-ar fi oferit acestuia un apartament în inima Bucureştiului, însă oferta i-a fost refuzată.

Emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”, poate fi urmărită pe YouTube  iar serialul „Cămătarii” pe Pro TV și, în avans, pe Voyo în fiecare luni.

Tags:

