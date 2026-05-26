Sile Cămătaru dezvăluiri despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: „Îmi dădea dolari vechi și falși. Ieșeam în minus”

Noi detalii ies la iveală în serialul documentar „Cămătarii”, difuzat de PRO TV și disponibil pe VOYO. De această dată, Vasile Balint vorbește deschis despre relația pe care ar fi avut-o cu Gigi Becali și despre împrumuturile pe care acesta le-ar fi făcut de la clanul Cămătaru.

Sile Cămătaru susține că Gigi Becali obișnuia să împrumute bani de la ei cu o dobândă de 3% pe lună, pe care o consideră foarte mică pentru astfel de tranzacții. Totuși, liderul interlop afirmă că omul de afaceri își achita datoriile mai repede decât termenul stabilit, uneori chiar după doar câteva zile.

Motivul pentru care Sile Cămătaru a refuzat să-i mai dea bani lui Gigi Becali

Cu toate acestea, Sile spune că exista o problemă care îl deranja constant. Potrivit declarațiilor sale, el îi oferea lui Becali bani noi și perfect aranjați, însă primea înapoi bancnote vechi, mototolite sau chiar suspecte de a fi false. Din acest motiv, afirmă că ajungea uneori să piardă bani în loc să obțină profit din dobândă.

Acesta nu suporta să stea să sorteze sau să verifice bancnote deteriorate și considera că banii trebuie returnați exact în forma în care au fost primiți. Mărturia sa este una dintre numeroasele povești controversate prezentate în noua producție despre ascensiunea și influența clanului Cămătaru.

„Îmi place ca banii, dacă eu îi am dat lui cineva… Vă dau un exemplu, îl dau pe Gigi Becali. Obișnuia să se împrumute la noi, cu o dobândă foarte mică, 3% la lună. Bine, omul era un gentleman și dacă zicea că îi dă peste o lună, îi dădea peste două săptămâni, sau poate chiar și peste o săptămână. Problema era altă, am ieșit în ecuația asta pentru că eu îi dădeam un fișic de 10.000 de dolari nou și el îmi dădea 10.000 de dolari mototoliți, vechi și falși. Și atunci, nu numai că nu primeam nicio dobândă, ieșeam și în minus. Pentru că dacă el aduna banii după la unii, sau juca cu unii care dețineau bani falși, sau mototoliți, vechi, rupți… nu mă caracteriza să mă murdăresc pe mânuțele astea finuțe ale mele, să mă apuc să aranjez banii ăia. Așa îți dau banii, așa mi-i dai înapoi.”, a povestit Sile Cămătaru.

