Nuțu Cămătaru vine în platou la Dan Capatos Show, după lansarea documentarului de la PRO TV. Liderul celui mai renumit clan din România face dezvăluiri incredibile

Ion Balint ( Nuțu Cămătaru) și Vasile Balint ( Sile Cămătaru) sunt liderii unuia dintre cele mai controversate clanuri din România. Universul dur, controversat și intens al unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România este disponibil pe Pro TV și Voyo, o producție documentar, în regia lui Anghel Damian, care își propune să reliefeze ascensiunea, puterea, dar și cădearea unei lumi care a marcat ultimele decenii din România. Vom intra într-o lume complet sau parțial necunoscută celor din jur, acolo unde faptele spun mai mult decât vorbele, iar fiecare zi este o dovadă de supraviețuire. În urma documentarului lansat, Nuțu Cămătaru va fi invitatul din această seară de la Dan Capatos Show.

Nuțu Cămătaru, dezvăluiri fără perdea la Dan Capatos Show

Procesul Cămătarilor, noul format din cadrul Dan Capatos Show își propune să aducă în fața publicului o incursiune amplă într-o lume rar prezentată din interior. Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, va fi invitat în premieră în cadrul emisiunii, acolo unde va face dezvăluiri care vor cutremura România. Viața sa controversată și trăită la intensitate maximă a fost mereu de interes pentru public, iar acum, acesta va avea ocazia să vadă povestea necosmentizată într-un documentar de excepție.

În platoul emisiunii, alături de moderatorul showului, Dan Capatos, și de invitatul său, Nuțu Cămătaru, va fi și jurnalistul de investigații Gândul, Andrei Dumitrescu. Cei trei vor purta o discuție captivantă despre stilul de viață al membrilor celui mai mediatizat clan din România.

