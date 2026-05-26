Acasă » Exclusiv » Amalia Bellantoni are un plan bine pus la punct pentru a răsturna ancheta. Pe cine dă vina fosta concurentă de la Chefi la Cuțite

Amalia Bellantoni are un plan bine pus la punct pentru a răsturna ancheta. Pe cine dă vina fosta concurentă de la Chefi la Cuțite

De: Keva Iosif 26/05/2026 | 05:50
Amalia Bellantoni are un plan bine pus la punct pentru a răsturna ancheta. Pe cine dă vina fosta concurentă de la Chefi la Cuțite
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După scandalul de la finalul anului trecut, când a fost acuzată, alături de soțul ei, că ar fi agresat și jefuit doi pensionari, Amalia Bellantoni și partenerul ei s-au prezentat recent în fața instanței cu o strategie uluitoare: demolarea completă a dosarului înainte ca acesta să ajungă la judecata pe fond. Doar că, se pare, planul lor nu a mers în direcția dorită!

În noiembrie 2025, Amalia Bellantoni, a ajuns în centrul unui scandal de proporții, fiind reținută împreună cu soțul ei și un italian, sub acuzații de tâlhărie calificată, complicitate și violențe.

Vecinii lor, doi pensionari de 66 și 67 de ani, îi acuză că ar fi fost bătuți cu ranga și lăsați fără telefoane, în urma unui conflict izbucnit în curtea comună a imobilului din București, unde familia Bellantoni deține și un restaurant. În momentul altercației, victimele au sunat la 112, iar soții Bellantoni au fost ridicați de trupele speciale chiar din locuință.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre bărbați ar fi smuls telefoanele celor doi pensionari, după ce aceștia au încercat să filmeze scena, iar aparatele ar fi ajuns ulterior la Amalia Bellantoni. Avocatul cuplului susține însă că este vorba despre un conflict mai vechi de vecinătate și neînțelegeri legate de curtea comună, ajunse între timp în mai multe dosare.

Cum au încercat soții Bellantoni să răstoarne ancheta

Acum, soții Bellantoni vin cu o nouă ofensivă în instanță. Aceștia cer reluarea anchetei și contestă probele din dosar, obținute în urma unor perchezițiilor.

”Toate celelalte spaţii în care organele de poliţie au pătruns în baza mandatului nu aparţin inculpaţilor, fiind astfel adusă atingere gravă dreptului de proprietate privată a terţilor proprietari care nu au fost prezenţi la momentul efectuării percheziţiei. Organele de poliţie aveau obligaţia de a individualiza spaţiile supuse percheziţiei şi să verifice titularii acestora, în condiţiile în care percheziţia s-a extins asupra unor imobile care nu aparţin inculpaţilor. În consecinţă au solicitat excluderea tuturor probelor obţinute în aceste spaţii, întrucât proprietarii reali nu sunt inculpaţi în cauză, mandatul de percheziţie nu îi vizează, nu a existat o delimitare a spaţiilor, inculpaţii nu se aflau şi nu deţineau controlul asupra acestor spaţii şi mandatul a fost executat cu depăşirea limitelor sale”.

Examinând toate dovezile, inclusiv cele depuse de procurori, judecătorii au constatat faptul că perchezițiile au fost legale și temeinice, atât în interiorul apartamentului soților Bellantoni, cât și în celelalte vizate.

”Percheziţia domiciliară poate fi efectuată în domiciliul sau reşedinţa inculpaţilor, dar şi în alte locuinţe sau spaţii aparţinând unor alte persoane. Procurorul trebuie să precizeze orice informaţii relevante pentru identificarea locului unde urmează să fie efectuată percheziţia domiciliară, condiţie îndeplinită în cauză”.

Motiv pentru care instanța a ignorat cererea celor doi soți, au constatat că rechizitoriul este construit legal și poate merge mai departe spre judecare cu acuzațiile aduse de procurori.

În cazul Amaliei Bellantoni, aceasta este trimisă în judecată pentru complicitate la tâlhărie calificată, iar soțul ei, Domenico Bellantoni, pentru tâlhărie calificată, tot în formă continuată, în două situații distincte reținute în dosar. Cel de-al treilea inculpat din cauză răspunde pentru lovire sau alte violențe.

Citește și: Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vântul s-a ”jucat” cu fustița minusculă a Iulianei Pepene! Apariție erotico-indecentă, în parc, pentru prezentatoarea TV
Exclusiv
Vântul s-a ”jucat” cu fustița minusculă a Iulianei Pepene! Apariție erotico-indecentă, în parc, pentru prezentatoarea TV
BRomania i-a dat târcoale Laurei Giurcanu, de față cu Marian Huja. Ea, cu iubitul, el, pe „contrasens”
Exclusiv
BRomania i-a dat târcoale Laurei Giurcanu, de față cu Marian Huja. Ea, cu iubitul, el, pe „contrasens”
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările vecine
Mediafax
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările...
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
Adevarul
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se...
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Click.ro
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor...
ULTIMA ORĂ
Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța ...
Legătura dintre divorțurile lui Cabral și al lui Valentin Sanfira. Ce au făcut Andreea și Codruța după ce s-au despărțit de soții lor
Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui ...
Omagiul adus de ”Abramburica” după 12 ani. Ce a făcut Dana Rogoz în ultimele ore din viața tatălui său: „Credeam că va fi bine”
BANC | Bulă și Ștrulă se duc la vânătoare
BANC | Bulă și Ștrulă se duc la vânătoare
Noi detalii despre Prințesa Diana ies la lumină după 45 de ani: scrisoarea care fascinează lumea
Noi detalii despre Prințesa Diana ies la lumină după 45 de ani: scrisoarea care fascinează lumea
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre brutalitatea sistemului penitenciar din anii ’80: ”Dacă erai ...
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre brutalitatea sistemului penitenciar din anii ’80: ”Dacă erai slab, ajungeai jos”
Horoscop rune azi, 26 mai 2026. Hagalaz aduce astăzi acestor nativi combustibilul de care aveau nevoie ...
Horoscop rune azi, 26 mai 2026. Hagalaz aduce astăzi acestor nativi combustibilul de care aveau nevoie și o oportunitate de schimbare pe care nu o pot ignora
Vezi toate știrile