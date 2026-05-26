Amalia Bellantoni are un plan bine pus la punct pentru a răsturna ancheta. Pe cine dă vina fosta concurentă de la Chefi la Cuțite

După scandalul de la finalul anului trecut, când a fost acuzată, alături de soțul ei, că ar fi agresat și jefuit doi pensionari, Amalia Bellantoni și partenerul ei s-au prezentat recent în fața instanței cu o strategie uluitoare: demolarea completă a dosarului înainte ca acesta să ajungă la judecata pe fond. Doar că, se pare, planul lor nu a mers în direcția dorită!

În noiembrie 2025, Amalia Bellantoni, a ajuns în centrul unui scandal de proporții, fiind reținută împreună cu soțul ei și un italian, sub acuzații de tâlhărie calificată, complicitate și violențe.

Vecinii lor, doi pensionari de 66 și 67 de ani, îi acuză că ar fi fost bătuți cu ranga și lăsați fără telefoane, în urma unui conflict izbucnit în curtea comună a imobilului din București, unde familia Bellantoni deține și un restaurant. În momentul altercației, victimele au sunat la 112, iar soții Bellantoni au fost ridicați de trupele speciale chiar din locuință.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre bărbați ar fi smuls telefoanele celor doi pensionari, după ce aceștia au încercat să filmeze scena, iar aparatele ar fi ajuns ulterior la Amalia Bellantoni. Avocatul cuplului susține însă că este vorba despre un conflict mai vechi de vecinătate și neînțelegeri legate de curtea comună, ajunse între timp în mai multe dosare.

Cum au încercat soții Bellantoni să răstoarne ancheta

Acum, soții Bellantoni vin cu o nouă ofensivă în instanță. Aceștia cer reluarea anchetei și contestă probele din dosar, obținute în urma unor perchezițiilor.

”Toate celelalte spaţii în care organele de poliţie au pătruns în baza mandatului nu aparţin inculpaţilor, fiind astfel adusă atingere gravă dreptului de proprietate privată a terţilor proprietari care nu au fost prezenţi la momentul efectuării percheziţiei. Organele de poliţie aveau obligaţia de a individualiza spaţiile supuse percheziţiei şi să verifice titularii acestora, în condiţiile în care percheziţia s-a extins asupra unor imobile care nu aparţin inculpaţilor. În consecinţă au solicitat excluderea tuturor probelor obţinute în aceste spaţii, întrucât proprietarii reali nu sunt inculpaţi în cauză, mandatul de percheziţie nu îi vizează, nu a existat o delimitare a spaţiilor, inculpaţii nu se aflau şi nu deţineau controlul asupra acestor spaţii şi mandatul a fost executat cu depăşirea limitelor sale”.

Examinând toate dovezile, inclusiv cele depuse de procurori, judecătorii au constatat faptul că perchezițiile au fost legale și temeinice, atât în interiorul apartamentului soților Bellantoni, cât și în celelalte vizate.

”Percheziţia domiciliară poate fi efectuată în domiciliul sau reşedinţa inculpaţilor, dar şi în alte locuinţe sau spaţii aparţinând unor alte persoane. Procurorul trebuie să precizeze orice informaţii relevante pentru identificarea locului unde urmează să fie efectuată percheziţia domiciliară, condiţie îndeplinită în cauză”.

Motiv pentru care instanța a ignorat cererea celor doi soți, au constatat că rechizitoriul este construit legal și poate merge mai departe spre judecare cu acuzațiile aduse de procurori.

În cazul Amaliei Bellantoni, aceasta este trimisă în judecată pentru complicitate la tâlhărie calificată, iar soțul ei, Domenico Bellantoni, pentru tâlhărie calificată, tot în formă continuată, în două situații distincte reținute în dosar. Cel de-al treilea inculpat din cauză răspunde pentru lovire sau alte violențe.

