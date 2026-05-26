Prognoza meteo azi, 26 mai 2026. România, sub influența unui val de aer cald: regiunile unde temperaturile explodează

De: Paul Hangerli 26/05/2026 | 05:30
România se va bucura de o perioadă cu vreme stabilă, mult soare și temperaturi ridicate pentru finalul lunii mai. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sud și sud-vest, unde se vor atinge chiar și 31 de grade, în timp ce zonele montane și depresionare vor avea nopți mai răcoroase. Per ansamblu, urmează o zi excelentă pentru călătorii, relaxare și activități în aer liber, cu un aspect autentic de început de vară în aproape toată țara.

Vremea în România

Conform prognozei ANM intervalul 26 mai 2026, ora 09:00-27 mai 2026, ora 09:00 aduce o vreme predominant frumoasă și caldă în întreaga țară. Finalul lunii mai vine cu temperaturi peste media obișnuită a perioadei, mult soare și condiții excelente pentru activități în aer liber.

Cerul va fi în general senin, însă după-amiaza, mai ales în zonele montane, se vor forma înnorări temporare și izolat pot apărea averse scurte și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în nord-est și în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar minimele nopții între 9 și 19 grade.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării
În regiunile nordice și vestice, vremea va fi deosebit de plăcută, cu mult soare și temperaturi apropiate de pragul unei zile de vară autentică. În Maramureș, Crișana și Banat, maximele vor urca frecvent spre 28…30 de grade, iar nopțile vor rămâne confortabile. Cerul va fi mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Spre zonele de deal și munte pot apărea după-amiaza câteva înnorări trecătoare, fără fenomene importante.

Sudul și sud-estul țării
Muntenia și sud-estul țării vor avea parte de o zi foarte caldă pentru final de mai. Temperaturile vor ajunge la 29-31 de grade, iar atmosfera va fi însorită și stabilă. Vântul va sufla slab, iar disconfortul termic va rămâne redus datorită umidității moderate. În Bărăgan și în sudul Moldovei, vremea va fi excelentă pentru deplasări și activități în aer liber.

Oltenia și sud-vestul țării
Oltenia se va afla printre cele mai calde regiuni ale țării. Maximele vor atinge 30-31 de grade, iar cerul va rămâne aproape complet senin pe parcursul zilei. În sud-vest, atmosfera va fi calmă și stabilă, cu vânt slab și nopți plăcute, în care temperaturile nu vor coborî sub 14-15 grade.

Estul și nord-estul țării
În Moldova și nord-estul țării, vremea va fi predominant frumoasă, cu perioade lungi de soare și temperaturi maxime între 25 și 29 de grade. Vântul va avea unele intensificări temporare, mai ales în zonele deschise, însă fără să creeze disconfort major. Noaptea, temperaturile vor rămâne plăcute, iar spre dimineață izolat se poate forma ceață.

Centrul țării și zona Carpaților
Transilvania și zonele montane vor avea o vreme agreabilă, cu dimineți răcoroase și după-amiezi însorite. În depresiunile din estul Transilvaniei, minimele pot coborî până la 6-7 grade, însă pe timpul zilei temperaturile vor urca spre 24-27 de grade. În Carpați, după-amiaza pot apărea înnorări temporare și izolat ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.

Dobrogea și litoralul Mării Negre
Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi plăcută și stabilă. Briza mării va menține temperaturile la valori confortabile, cu maxime între 24 și 27 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar condițiile pentru plimbări pe faleză sau activități în aer liber vor fi foarte bune pe tot parcursul zilei.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă din an. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 28 de grade, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 17 grade. Atmosfera va fi plăcută atât pe timpul zilei, cât și spre seară.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca, ziua va aduce vreme frumoasă și temperaturi plăcute, ideale pentru activități în aer liber. Cerul va fi predominant senin, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî spre 13 grade, oferind o atmosferă răcoroasă și confortabilă.

Timișoara
Timișoara va avea una dintre cele mai calde zile din vestul țării. Soarele va domina aproape întreaga zi, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade. Vântul va sufla slab, iar minima nopții va fi de aproximativ 16 grade. Atmosfera va avea un aspect autentic de început de vară.

Iași
În Iași, vremea va fi stabilă și predominant însorită. Maxima zilei va atinge în jur de 27 de grade, în timp ce minima nopții va coborî spre 14 grade. Vântul poate avea unele intensificări trecătoare, însă per ansamblu vremea va rămâne foarte plăcută.

Craiova
La Craiova se anunță o zi foarte caldă și însorită. Temperaturile vor urca până în jurul valorii de 30 de grade, iar cerul va fi aproape complet senin. Noaptea va rămâne plăcută, cu minime de aproximativ 15 grade și condiții excelente pentru plimbări sau activități în aer liber.

Constanța
În Constanța, apropierea mării va menține temperaturile la valori confortabile. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade, iar minima nopții va fi de 17 grade. Briza marină va aduce un aer plăcut, iar cerul va rămâne mai mult senin pe tot parcursul intervalului.

Brașov
Brașovul va avea o zi agreabilă, cu temperaturi moderate și atmosferă plăcută. Maxima va urca spre 25 de grade, în timp ce dimineața și noaptea vor fi mai răcoroase, cu minime în jur de 10 grade. După-amiaza, în zonele montane din apropiere pot apărea înnorări trecătoare.

