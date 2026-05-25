Acasă » Știri » Fiica lui Kim Basinger și Alec Baldwin a făcut anunțul neașteptat pe Instagram

Fiica lui Kim Basinger și Alec Baldwin a făcut anunțul neașteptat pe Instagram

De: Paul Hangerli 26/05/2026 | 00:30
Fiica lui Kim Basinger și Alec Baldwin a făcut anunțul neașteptat pe Instagram
Fiica lui Alec Baldwin este din nou gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ireland Baldwin, fiica celebrilor actori Alec Baldwin și Kim Basinger, a anunțat că este însărcinată și că așteaptă al doilea copil împreună cu partenerul său, muzicianul RAC. Modelul în vârstă de 30 de ani a făcut publică vestea printr-un videoclip emoționant postat pe Instagram, iar fanii au reacționat imediat cu mesaje de felicitare.

În trecut, Ireland a vorbit deschis despre anxietățile și dificultățile prin care a trecut în timpul primei sarcini.

Anunțul făcut printr-un videoclip adorabil

Ireland Baldwin a ales o metodă creativă și emoționantă pentru a anunța că familia sa se mărește din nou.

În videoclipul publicat pe Instagram pe 23 mai, modelul apare pregătindu-se pentru venirea noului membru al familiei. Clipul o surprinde adăugând obiecte pentru bebeluși printre lucrurile fiicei sale Holland, în vârstă de 3 ani.

Ireland agață un prosop pentru bebeluș pe suportul de halate, așază un body pentru nou-născut peste pijamalele copilului și pune un biberon lângă o cană Bluey pentru copii.

Videoclipul se încheie cu imagini ale ecografiei bebelușului, iar postarea a fost însoțită doar de un emoji inimă roșie și de etichetarea partenerului ei, RAC, al cărui nume real este André Allen Anjos.

Simțul umorului nu i-a lipsit

Viitoarea mamă a doi copii a inclus și un moment amuzant în clipul de pe Instagram.

La un moment dat, Ireland împinge în afara cadrului o sticlă de vin și o înlocuiește cu un flacon de pastile pentru somn, ironizând astfel noua sa rutină din perioada sarcinii.

Fanii au apreciat imediat originalitatea anunțului.

„Felicitări!!! Ce mod distractiv de a ne spune!”, a scris un urmăritor.

Un alt fan a comentat: „Ador această dezvăluire!”

Relația cu RAC și familia lor

Ireland Baldwin și muzicianul RAC formează un cuplu din 2021. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în mai 2023, când s-a născut fiica lor, Holland.

De-a lungul timpului, Ireland a vorbit de mai multe ori despre cât de important a fost sprijinul partenerului său.

„Formăm o echipă chiar mai bună decât mi-am imaginat vreodată”, a scris ea despre artistul laureat cu Grammy.

Ireland Baldwin a fost foarte sinceră în trecut în legătură cu dificultățile emoționale prin care a trecut în timpul primei sarcini.

Într-o postare pe Instagram din mai 2023, aceasta a mărturisit că s-a confruntat cu anxietate puternică legată de sănătate:

„M-am confruntat cu multe dificultăți în timpul sarcinii, așa cum se întâmplă cu multe dintre noi. Nu doar cu stările de greață. Ca persoană care suferă enorm de anxietate legată de sănătate, sarcina a amplificat totul. Fiecare gând din mintea mea era legat de posibilitatea de a-i face rău copilului sau mie însămi.”

Momentul care i-a schimbat complet viața

Ireland a povestit că toate fricile și anxietățile au dispărut în clipa în care și-a ținut pentru prima dată copilul în brațe:

„Când s-a născut, toate aceste temeri s-au dizolvat complet. Nimic nu a mai contat până în acel moment.Nașterea a fost intensă, dar am trecut prin dureri mai mari. Ea s-a născut. Iar fricile mele au dispărut.”

Vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru viitoarele mame:

„Nu îi lăsați pe ceilalți să vă spună cum va fi. Viața este înfricoșătoare și imprevizibilă, iar acest proces a fost terifiant, dar este cel mai frumos lucru pe care l-am făcut și îl voi face vreodată.”

CITEȘTE ȘI: Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste

A născut în mare secret: cântăreața și iubitul ei au devenit părinți! Ce nume bizar ar fi ales pentru copilul lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Știri
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Știri
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările vecine
Mediafax
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările...
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
Gandul.ro
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Scenariul „Eugen Tomac premier” - O mișcare de compromis cu risc în Parlament. Analiștii avertizează: Are legătură cu frica de anticipate
Adevarul
Scenariul „Eugen Tomac premier” - O mișcare de compromis cu risc în Parlament....
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că...
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Click.ro
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
Gandul.ro
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de...
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu
Ce i-a scris Alisia prietenei sale, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Mesajele ...
Ce i-a scris Alisia prietenei sale, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Mesajele care dau peste cap ancheta!
Amendă de 10.000 de lei dacă fumezi în această stațiune din Europa. Vacanța s-a transformat într-un ...
Amendă de 10.000 de lei dacă fumezi în această stațiune din Europa. Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru turiști
Vântul s-a ”jucat” cu fustița minusculă a Iulianei Pepene! Apariție erotico-indecentă, în parc, ...
Vântul s-a ”jucat” cu fustița minusculă a Iulianei Pepene! Apariție erotico-indecentă, în parc, pentru prezentatoarea TV
BRomania i-a dat târcoale Laurei Giurcanu, de față cu Marian Huja. Ea, cu iubitul, el, pe „contrasens”
BRomania i-a dat târcoale Laurei Giurcanu, de față cu Marian Huja. Ea, cu iubitul, el, pe „contrasens”
Vezi toate știrile