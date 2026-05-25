Fiica lui Kim Basinger și Alec Baldwin a făcut anunțul neașteptat pe Instagram

Ireland Baldwin, fiica celebrilor actori Alec Baldwin și Kim Basinger, a anunțat că este însărcinată și că așteaptă al doilea copil împreună cu partenerul său, muzicianul RAC. Modelul în vârstă de 30 de ani a făcut publică vestea printr-un videoclip emoționant postat pe Instagram, iar fanii au reacționat imediat cu mesaje de felicitare.

În trecut, Ireland a vorbit deschis despre anxietățile și dificultățile prin care a trecut în timpul primei sarcini.

Anunțul făcut printr-un videoclip adorabil

Ireland Baldwin a ales o metodă creativă și emoționantă pentru a anunța că familia sa se mărește din nou.

În videoclipul publicat pe Instagram pe 23 mai, modelul apare pregătindu-se pentru venirea noului membru al familiei. Clipul o surprinde adăugând obiecte pentru bebeluși printre lucrurile fiicei sale Holland, în vârstă de 3 ani.

Ireland agață un prosop pentru bebeluș pe suportul de halate, așază un body pentru nou-născut peste pijamalele copilului și pune un biberon lângă o cană Bluey pentru copii.

Videoclipul se încheie cu imagini ale ecografiei bebelușului, iar postarea a fost însoțită doar de un emoji inimă roșie și de etichetarea partenerului ei, RAC, al cărui nume real este André Allen Anjos.

Simțul umorului nu i-a lipsit

Viitoarea mamă a doi copii a inclus și un moment amuzant în clipul de pe Instagram.

La un moment dat, Ireland împinge în afara cadrului o sticlă de vin și o înlocuiește cu un flacon de pastile pentru somn, ironizând astfel noua sa rutină din perioada sarcinii.

Fanii au apreciat imediat originalitatea anunțului.

„Felicitări!!! Ce mod distractiv de a ne spune!”, a scris un urmăritor.

Un alt fan a comentat: „Ador această dezvăluire!”

Relația cu RAC și familia lor

Ireland Baldwin și muzicianul RAC formează un cuplu din 2021. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în mai 2023, când s-a născut fiica lor, Holland.

De-a lungul timpului, Ireland a vorbit de mai multe ori despre cât de important a fost sprijinul partenerului său.

„Formăm o echipă chiar mai bună decât mi-am imaginat vreodată”, a scris ea despre artistul laureat cu Grammy.

Ireland Baldwin a fost foarte sinceră în trecut în legătură cu dificultățile emoționale prin care a trecut în timpul primei sarcini.

Într-o postare pe Instagram din mai 2023, aceasta a mărturisit că s-a confruntat cu anxietate puternică legată de sănătate:

„M-am confruntat cu multe dificultăți în timpul sarcinii, așa cum se întâmplă cu multe dintre noi. Nu doar cu stările de greață. Ca persoană care suferă enorm de anxietate legată de sănătate, sarcina a amplificat totul. Fiecare gând din mintea mea era legat de posibilitatea de a-i face rău copilului sau mie însămi.”

Momentul care i-a schimbat complet viața

Ireland a povestit că toate fricile și anxietățile au dispărut în clipa în care și-a ținut pentru prima dată copilul în brațe:

„Când s-a născut, toate aceste temeri s-au dizolvat complet. Nimic nu a mai contat până în acel moment.Nașterea a fost intensă, dar am trecut prin dureri mai mari. Ea s-a născut. Iar fricile mele au dispărut.”

Vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru viitoarele mame:

„Nu îi lăsați pe ceilalți să vă spună cum va fi. Viața este înfricoșătoare și imprevizibilă, iar acest proces a fost terifiant, dar este cel mai frumos lucru pe care l-am făcut și îl voi face vreodată.”

