Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu

De: Paul Hangerli 25/05/2026 | 23:30
Tragedie ce putea fi evitată la Botoșani
Un bărbat în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu devastator izbucnit luni dimineață într-o locuință din localitatea Ripiceni, județul Botoșani. Flăcările au cuprins rapid întreaga casă, iar pompierii ajunși la fața locului l-au găsit pe bătrân fără viață într-una dintre încăperi.

Primele informații indică faptul că incendiul ar fi pornit după ce victima ar fi adormit cu țigara aprinsă.

Vecina a observat flăcările și a sunat la 112

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, alarma a fost dată de o vecină a bărbatului, care a observat flăcările ieșind din locuință și a apelat imediat numărul unic de urgență 112.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, alături de voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ripiceni și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, iar întreaga locuință era deja cuprinsă de foc.

Pompierii au constatat că tavanul casei se prăbușise, ceea ce a făcut intervenția și mai dificilă. Reprezentanții ISU Botoșani au transmis:

„Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat într-una dintre încăperi”

Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru victimă.

Primele informații: victima ar fi adormit cu țigara aprinsă

Potrivit autorităților, cel mai probabil incendiul a fost provocat de o țigară aprinsă.

Anchetatorii iau în calcul varianta conform căreia bărbatul ar fi adormit în timp ce fuma, iar focul s-ar fi extins rapid la materialele combustibile din locuință.

Cazul readuce în atenție unul dintre cele mai frecvente pericole din gospodării: fumatul în pat sau în fotoliu.

Specialiștii avertizează că o țigară nestinsă poate aprinde foarte repede haine, mobilier, saltele, covoare sau alte materiale inflamabile, iar incendiul poate scăpa de sub control în doar câteva minute.

Recomandările pompierilor pentru evitarea tragediilor

În urma acestui incident, ISU Botoșani a transmis din nou o serie de recomandări pentru prevenirea incendiilor provocate de fumat.

Pompierii îi sfătuiesc pe oameni să nu arunce mucurile de țigară la întâmplare, mai ales în apropierea locuințelor, magaziilor de lemne, depozitelor de furaje sau adăposturilor pentru animale.

De asemenea, persoanele care fumează în interior sunt îndemnate să folosească scrumiere stabile, grele, confecționate din materiale care nu iau foc ușor. Specialiștii recomandă și turnarea unei cantități mici de apă în scrumieră, pentru stingerea rapidă a resturilor de țigară.

Pompierii atrag atenția că țigările nu trebuie aprinse atunci când persoana se întinde în pat sau într-un fotoliu pentru a se odihni. Reprezentanții ISU avertizează:

„Este foarte probabil să ațipiți și să dați foc la pat sau la fotoliu”

Mucurile de țigară aprinse pot cădea pe covor sau pe alte materiale combustibile și pot provoca incendii devastatoare.

Totodată, pompierii recomandă ca țigările să fie stinse complet în scrumieră și niciodată aruncate în coșul de gunoi, unde resturile încă aprinse pot provoca focare ascunse de incendiu.

