Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro

De: David Ioan 25/05/2026 | 23:40
O țară din Uniunea Europeană a ajuns să atragă masiv șoferii din statele vecine datorită unui preț extrem de scăzut la benzină, de doar 1,49 euro/litru, nivel menținut printr-un program guvernamental de plafonare.

Fenomenul a transformat stațiile de alimentare din Polonia într-un magnet pentru cei care trec granița special pentru a umple rezervorul, în contextul în care prețurile sunt printre cele mai mici din blocul comunitar, după Malta. Polonia devine astfel un punct de interes regional pentru alimentare.

Datele analizate de PKO Bank Polski SA arată o discrepanță semnificativă între vânzările oficiale de carburanți și comportamentul clienților locali. În timp ce vânzările raportate au crescut cu 13,4% în aprilie, tranzacțiile cu cardul ale clienților băncii în benzinării au rămas la același nivel.

Economiștii instituției explică faptul că această diferență indică un aflux masiv de șoferi străini.

„Salutul de două cifre al vânzărilor de combustibili s-a datorat, probabil, creşterii cererii din partea companiilor sau a entităţilor străine”, au transmis economiștii conduși de Piotr Bujak.

„Cheltuielile cu cardul ale clienţilor PKO la staţiile de alimentare au rămas stabile în această perioadă”, au completat aceștia.

Pentru a limita efectele creșterii prețurilor la energie, amplificate de tensiunile din Orientul Mijlociu, autoritățile de la Varșovia au redus taxele pe combustibili și au introdus plafonarea prețurilor încă de la începutul lunii aprilie.

Ministrul de Finanțe, Andrzej Domański, a precizat recent că măsura va fi, cel mai probabil, prelungită până în iunie. Plafonarea a devenit un instrument central în politica energetică a Poloniei.

Costul acestei intervenții este însă ridicat. Statul polonez plătește aproximativ 1,6 miliarde de zloți pe lună (circa 440 milioane de dolari) pentru a menține prețurile la pompă la nivelul actual. Conform datelor Comisiei Europene, benzina Eurosuper 95 rămâne astfel la o medie de 1,49 euro/litru, cel mai mic preț din UE după Malta, ceea ce explică fluxul constant de șoferi din țările vecine.

Gigantul Orlen SA, principalul jucător de pe piața poloneză a carburanților, susține că vânzările totale nu au fost influențate semnificativ de valul de clienți străini. Compania urmează să publice detalii suplimentare pe 28 mai, odată cu raportul financiar pentru primul trimestru.

