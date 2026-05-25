Amendă uriașă dacă porți șlapi în această destinație turistică din Europa

De: David Ioan 25/05/2026 | 21:48
Șlapii au devenit încălțămintea preferată a multor turiști în sezonul cald, însă în anumite zone din Europa pot aduce sancțiuni serioase. Tot mai multe destinații introduc reguli stricte privind încălțămintea considerată sigură, iar nerespectarea acestora poate duce la amenzi consistente.

În Parcul Național Cinque Terre din Italia, una dintre cele mai vizitate regiuni de pe coasta Ligurică, autoritățile au decis încă din 2019 să interzică accesul pe traseele montane pentru turiștii care poartă șlapi, sandale sau încălțăminte cu talpă netedă. Măsura a fost luată după numeroase accidente provocate de alunecări pe potecile abrupte, unde salvatorii montani au fost nevoiți să intervină frecvent.

Controalele sunt efectuate direct pe trasee, iar turiștii care nu respectă regulile riscă amenzi ce pot ajunge până la 2.500 de euro. Oficialii italieni susțin că restricțiile au fost impuse pentru a reduce numărul incidentelor și pentru a proteja atât vizitatorii, cât și echipele de intervenție.

Reguli privind încălțămintea nu se aplică doar în zonele de drumeții. În mai multe state europene, șoferii pot fi sancționați dacă sunt surprinși conducând cu încălțăminte considerată nesigură.

În Spania, poliția poate aplica amenzi de aproximativ 200 de euro dacă apreciază că șlapii afectează controlul asupra vehiculului. În Grecia, sancțiunile pot ajunge la 100 de euro, iar în Franţa pot depăși 375 de euro. În anumite regiuni din Portugalia există recomandări similare privind siguranța la volan.

Tot mai multe locații exclusiviste din Europa impun și ele reguli vestimentare stricte. În restaurante elegante, baruri sau instituții culturale, ținutele de plajă și șlapii nu sunt acceptați. Celebrul Teatro alla Scala din Milano are norme clare privind ținuta vizitatorilor, iar accesul poate fi refuzat celor îmbrăcați necorespunzător.

Specialiștii în aviație atrag atenția că șlapii nu sunt recomandați nici în timpul zborurilor. În situații de urgență, încălțămintea instabilă poate îngreuna evacuarea rapidă, iar pe anumite suprafețe din aeronave poate deveni incomodă sau chiar periculoasă.

