Ce dietă are Sebastian Stan? Modul în care se menține în formă actorul din Fjord, premiat la Cannes

Sebastian Stan, actor american cu origini românești, s-a născut la Constanța pe 13 august 1982, iar copilăria i-a fost marcată de divorțul părinților și de plecarea din țară imediat după Revoluția din 1989.

Mutarea la Viena, apoi la New York, i-a schimbat complet parcursul, iar în 2002 a obținut cetățenia americană, cu puțin timp înainte de debutul în actorie. Consacrarea internațională a venit odată cu rolul Bucky Barnes / Winter Soldier din universul Marvel, iar în ultimul an a bifat performanțe majore, câștigând Globul de Aur și fiind nominalizat la Oscar pentru interpretarea lui Donald Trump în „The Apprentice”.

Ce dietă are Sebastian Stan?

Actorul a vorbit deseori despre legătura cu România și despre meritul mamei sale în păstrarea limbii:

„Trebuie să-i mulțumesc mamei, pentru că, dacă nu era ea, nu știu dacă aș mai fi fost în stare să vorbesc românește. Pentru că atunci când ești mic, vii aici și încerci să te asimilezi, nu vrei să fii diferit, vrei să te integrezi. Așa că o am pe ea și îl am pe tata, și cu el vorbesc românește”.

Pentru rolul Winter Soldier, Stan a trecut printr-o transformare fizică amplă sub coordonarea antrenorului Don Saladino, supranumit „antrenorul supereroilor”. Obiectivul a fost crearea unui fizic atletic, mobil și credibil pentru un soldat de elită, nu doar un corp masiv pentru câteva cadre spectaculoase.

Saladino a explicat că, spre deosebire de alte programe, nu a eliminat carbohidrații, considerându-i esențiali pentru volumul de muncă al actorului:

„Le spun clienților mei actori: «Sunteți atleţi, trebuie să mergeți la spectacol… nu puteţi urca acolo fără carbohidrați». Am început să-l reeducăm puțin pe Stan pentru a avea încredere în acest proces de bunăstare general”.

Relația profesională dintre cei doi durează de peste un deceniu, iar antrenamentele sunt adaptate constant pentru a-i menține forma optimă. Stan se pregătește tot anul, iar Saladino ajustează greutățile și repetările pentru a-i păstra silueta în formă de „V”.

Actorul preferă mobilitatea și ușurința în mișcare:

„Îmi place să fiu uşor și flexibil. Nu mă interesează să cresc în dimensiune… Îmi dă încredere și liniște sufletească”.

Programul de pregătire include cardio intens, exerciții explozive și rutine concepute pentru a stimula musculatura prin eforturi rapide. Saladino a subliniat că nu urmăresc comparații cu alți actori Marvel:

„Seb e propria lui persoană, are propriul rol, propria dimensiune… Dacă studioul ne spune că Seb trebuie să fie mai mare, atunci e cu totul o altă poveste”.

Modul în care se menține în formă actorul din Fjord, premiat la Cannes

Dieta pentru Winter Soldier a fost strictă, bazată pe proteine slabe, legume verzi, grăsimi sănătoase și carbohidrați calculați. Actorul consuma între cinci și opt mese pe zi, evitând zahărul rafinat și alimentele procesate.

Meniul zilnic includea piept de pui, pește, avocado, albușuri, cartofi dulci și gustări cu unt de migdale. O zi de „trișare” pe săptămână era permisă pentru echilibru metabolic și psihic.

Rutina de antrenament era împărțită pe zile, cu exerciții complexe precum genuflexiuni Zercher, îndreptări, flotări cu gantere, sărituri pe cutie, ramat, presă militară sau exerciții pliometrice. Fiecare zi avea un obiectiv diferit, de la forță la explozie sau rezistență.

În ianuarie, Sebastian Stan a revenit discret în România pentru repetițiile filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, proiect finanțat cu 3,5 milioane de lei. Actorul a explicat motivația revenirii:

„Am încercat să găsesc un proiect care să mă aducă înapoi în România şi să exploatez acea istorie personală pe care o am”.

La Globurile de Aur, Stan și-a încheiat discursul în limba română:

„Îi dedic asta mamei mele… România, te iubesc!”.

Nominalizarea la Oscar a primit-o chiar în timpul repetițiilor de la București, iar în scurta ședere s-a întâlnit și cu David Popovici, care a postat o fotografie cu actorul.

În pandemie, Stan și Saladino au creat un program de antrenament accesibil pentru acasă, bazat pe gantere și exerciții funcționale, cu scopul de a ajuta publicul să rămână activ. Actorul s-a implicat personal, răspunzând întrebărilor fanilor, iar toate încasările au fost donate către organizații caritabile.

Sebastian Stan are 42 de ani, o avere estimată la 10 milioane de dolari și a debutat în actorie în 2003. Gala Oscar din acest an va avea loc pe 2 martie, fiind prezentată de Conan O’Brien.

