Prognoza meteo azi, 25 mai 2026. Căldura pune stăpânire pe Banat! Temperaturile urcă până la 30 de grade

De: Paul Hangerli 25/05/2026 | 05:30
Căldura pune stăpânire pe Banat, sursa- colaj CANCAN.RO
România va avea parte de o zi de primăvară târzie cu aspect estival în multe regiuni, temperaturi ridicate și perioade lungi de vreme frumoasă. Instabilitatea atmosferică va apărea doar local și temporar, mai ales în estul țării și în zonele montane, fără fenomene severe importante.

Vremea în România

Conform Prognozei ANM vremea se va încălzi în intervalul 25 mai 2026, ora 09:00 – 26 mai 2026, ora 09:00, iar temperaturile vor depăși în multe regiuni valorile normale pentru această perioadă a anului.

Atmosfera va fi în general plăcută, cu perioade însorite și cer variabil. După-amiaza și spre seară vor apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată în unele zone ale țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în est, nord-est și în zona montană. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În regiunile din nordul și vestul țării, vremea va fi deosebit de caldă pentru finalul lunii mai. Temperaturile maxime vor urca până la 28-30 de grade, în special în Crișana, Banat și Maramureș. Cerul va fi variabil, cu șanse reduse de ploaie, iar vântul va avea unele intensificări în extremitatea de nord-vest.

Sudul și sud-estul țării

În sudul și sud-estul României, valorile termice vor fi plăcute și ușor peste mediile obișnuite ale perioadei. Maximele se vor situa între 25-29 de grade, iar disconfortul termic va rămâne redus. Spre seară sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe, izolate, mai ales în Muntenia și sudul Moldovei.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Temperaturile vor ajunge frecvent la 28-30 de grade, iar cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei. După-amiaza și seara pot apărea unele dezvoltări noroase trecătoare, fără fenomene importante.

Estul și nord-estul țării

În estul și nord-estul țării, vremea va fi ceva mai instabilă comparativ cu restul teritoriului. În Moldova și în estul Transilvaniei vor exista perioade cu înnorări accentuate, averse scurte și descărcări electrice, în special după-amiaza și seara. Temperaturile maxime vor varia între 22-27 de grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vremea va fi relativ caldă, însă instabilitatea atmosferică va fi mai prezentă în zonele montane și submontane. În Carpații Orientali sunt posibile ploi de scurtă durată și furtuni izolate, mai ales spre seară. Temperaturile maxime vor atinge 22-26 de grade, iar nopțile vor fi răcoroase, cu minime ce pot coborî spre 7-10 grade în depresiuni.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va fi în general plăcută, cu temperaturi moderate și brize ușoare. Maximele se vor încadra între 23-26 de grade, iar cerul va fi variabil. Sunt posibile unele înnorări trecătoare spre seară, însă șansele de precipitații rămân reduse.

Vremea în Capitală

În București, vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice vor depăși mediile specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară și în primele ore ale nopții, când sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade, iar minima nopții va coborî spre 13-16 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca se vor înregistra aproximativ 26-27 de grade, cu vreme în general frumoasă și cer variabil.

La Timișoara, temperaturile vor urca până la 29-30 de grade, într-o atmosferă aproape de vară.

La Iași, maximele vor atinge 24-26 de grade, iar spre seară sunt posibile averse scurte.

La Craiova, vremea va fi caldă și însorită, cu temperaturi de 28-29 de grade.

La Constanța se vor înregistra în jur de 24-25 de grade, cu influențe plăcute ale brizei marine.

La Brașov, temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade, iar în a doua parte a zilei sunt posibile ploi trecătoare.

