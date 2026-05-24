Însărcinată și mai fericită ca niciodată! Vedeta a publicat pe instagram prima fotografie cu tatăl copilului

De: Paul Hangerli 25/05/2026 | 00:30
După divorțul dureros de soțul ei, Benjamin Millepied, Natalie Portman este în sfârșit din nou fericită, iar actrița împărtășește acum pentru prima dată acest lucru și cu fanii săi pe Instagram.

Din primăvara anului 2025, inima rănită a lui Natalie Portman, în vârstă de 44 de ani, bate din nou cu putere: atunci câștigătoarea premiului Oscar a fost văzută pentru prima dată alături de noul ei iubit, Tanguy Destable, 46 de ani, la Paris. Totuși, au mai trecut câteva luni până când actrița a fost pregătită să își asume public noua relație. Abia odată cu confirmarea sarcinii, vedeta din „Star Wars” a menționat pentru prima dată numele noului partener într-o declarație publică.

Acum, Natalie merge și mai departe și a publicat nu doar prima fotografie cu acesta pe Instagram. Cu ocazia aniversării lui, Portman i-a făcut și prima declarație publică de dragoste.

Natalie Portman îi face prima declarație publică de dragoste lui Tanguy

Este o premieră romantică importantă pe care Natalie Portman o sărbătorește pe Instagram. Cu ocazia împlinirii a 46 de ani ai noului ei partener, actrița și-a făcut curaj să își exprime sentimentele în mod public.

Alături de o fotografie cu producătorul francez de muzică techno, surprins zâmbind fericit în natură, Natalie a scris:

„La mulți ani celui mai bun, amuzant și iubitor bărbat pe care mi-l pot imagina.”

Actrița i-a etichetat și profilul de Instagram, iar Tanguy a redistribuit mesajul iubitei sale în story, adăugând un emoji cu ochi în formă de inimă.

Al treilea copil al lui Portman este „un miracol”

Abia luna trecută, în aprilie 2026, Natalie Portman și-a confirmat sarcina după mai multe zvonuri apărute în presă.

Într-un interviu pentru „Harper’s Bazaar”, actrița a declarat:

„Tanguy și cu mine suntem extrem de fericiți. Sunt pur și simplu foarte recunoscătoare. Știu că este un mare privilegiu și un miracol.”

Fiica unui medic specialist în fertilitate, Natalie Portman a vorbit și despre dificultățile pe care multe persoane le întâmpină atunci când încearcă să aibă copii. Natalie a explicat:

„Am crescut auzind mereu cât de greu este să rămâi însărcinată. Cunosc atât de multe persoane dragi care au trecut prin asta și vreau să tratez subiectul cu respect”

Portman a adăugat că se simte bine și că are „mai multă energie” decât s-ar fi așteptat.

O familie destrămată după o presupusă aventură

Pentru vedeta din „Black Swan”, acesta va fi al treilea copil și primul împreună cu Tanguy Destable.

Anterior, Natalie Portman a fost căsătorită între 2012 și 2024 cu coregraful Benjamin Millepied, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Black Swan”.

Împreună au doi copii, Aleph, în vârstă de 14 ani, și Amalia, de 9 ani. În 2013, Portman s-a mutat la Paris după ce Millepied a acceptat funcția de director artistic al Baletului Operei din Paris.

Însă, în martie 2023, mariajul lor s-ar fi destrămat după ce actrița ar fi aflat despre presupusa aventură a soțului ei cu o femeie mai tânără.

Publicația franceză „Voici” a fost prima care a relatat despre presupusa relație și a publicat imagini cu Benjamin Millepied și activista de mediu Camille Étienne, pe atunci în vârstă de 25 de ani. Cei doi ar fi fost fotografiați intrând separat în biroul coregrafului și ieșind după aproape două ore, la interval de zece minute.

Divorț după 12 ani de căsnicie

După luni întregi de speculații privind despărțirea, un purtător de cuvânt a confirmat pentru revista „People”, în martie 2024, că Natalie Portman a depus actele de divorț după 12 ani de căsnicie, procedura fiind inițiată, potrivit informațiilor apărute în presă, încă din iulie 2023.

Între timp, Benjamin Millepied a fost surprins alături de o altă femeie, iar Natalie Portman pare că și-a regăsit liniștea și fericirea.

Actrița radiază din nou și așteaptă cu entuziasm noul capitol din viața ei și venirea pe lume a celui de-al treilea copil, alături de Tanguy Destable, în orașul iubirii, Paris.

