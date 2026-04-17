E însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani! Celebra vedetă e în extaz: „Este un privilegiu și un miracol”

De: Denisa Crăciun 17/04/2026 | 21:47
Celebra actriță este însărcinată pentru a treia oară

Veste bună pentru o vedetă de peste hotare. La cei 44 de ani ai săi, a aflat că așteaptă al treilea copil! Aceasta este în extaz și abia așteaptă să își întâlnească noul membru al familiei. 

Natalie Portman, celebra actriță, are numai motive de bucurie. Ea este căsătorită cu actorul francez Tanguy Destable. Cei doi au făcut pasul cel mare în martie 2025, iar acum așteaptă al treilea copil. Câștigătoarea Oscarului a mărturisit că știe cât este de greu ca o femeie să se confrunte cu infertilitatea, iar asta o face doar să fie recunoscătoare pentru ceea ce trăiește. În plus, descrie sarcina ca fiind un privilegiu și un miracol.

Celebra actriță traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Deși are vârsta de 44 de ani, viața i-a pregătit o surpriză neașteptată. Este însărcinată pentru a treia oară, iar acum este în extaz. Vedeta mai are doi copii din căsnicia anterioară cu Benjamin Millepied. Din relația lor a rezultat un fiu, Aleph, de 14 ani, și o fiică Amalia, de 9 ani. Aceasta a declarat că ea și actualul soț sunt entuziasmați de nașterea celui de-al treilea copil.

„Tanguy și cu mine suntem foarte entuziasmați. Sunt foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol”, a spus actrița.

În plus, ea a explicat că știe cum se simte o femeie care are probleme cu fertilitatea și asta pentru că a crescut alături de tatăl ei, care este medic. De la el a auzit diverse povești și, din acest motiv, apreciază foarte mult rolul de mamă.

„Am crescut auzind cât de dificil este să rămâi însărcinată. Am foarte multe persoane dragi care au trecut prin momente dificile din acest punct de vedere, așa că vreau să fiu respectuoasă în această privință. Este ceva frumos și plin de bucurie, dar nu este ușor. Știu cât de norocoasă sunt. Sunt foarte conștientă de acest lucru și profund recunoscătoare”, a mai adăugat Natalie Portman.

Natalie Portman nu este singura actriță care devine mamă după vârsta de 40 de ani. Alte exemple sunt Aubrey Plaza și Charlotte Cripps.

VEZI ȘI: Divorț-șoc la Hollywood! Natalie Portman și Benjamin Millepied și-au spus ADIO după 11 ani de căsnicie

Zmeura de Aur 2026: Lista completă a nominalizărilor. Care sunt cele mai slabe filme ale anului?

Iți recomandăm
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”
Showbiz internațional
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în…
De la bogăție la sărăcie: vedetele de la Hollywood care au rămas fără milioanele de dolari. Cum au pierdut din averi
Showbiz internațional
De la bogăție la sărăcie: vedetele de la Hollywood care au rămas fără milioanele de dolari. Cum au…
Premieră pentru România la sediul NATO
Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026....
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge acuzațiile
Adevarul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși....
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Click.ro
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
go4it.ro
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore...
Leo de la Strehaia, adevărul despre sarcina tinerei Nicolle, după ce Dani ar fi spus că aceasta a ...
Leo de la Strehaia, adevărul despre sarcina tinerei Nicolle, după ce Dani ar fi spus că aceasta a avortat: „I-am făcut plângere la poliție”
Ce probleme are Andra Măruță de la o vreme: „Mă încurcă.” Și fanii au observat acest detaliu
Ce probleme are Andra Măruță de la o vreme: „Mă încurcă.” Și fanii au observat acest detaliu
Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”
Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”
Judecătorii au decis: Ce se întâmplă cu fata de 14 din Berceni care și-a pus iubitul să îi omoare ...
Judecătorii au decis: Ce se întâmplă cu fata de 14 din Berceni care și-a pus iubitul să îi omoare mama
Ce avere are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus mulți bani în conturi
Ce avere are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus mulți bani în conturi
ANAF a anunțat noi controale pentru acești români: „Toți sunt supărați că i-am prins acum”
ANAF a anunțat noi controale pentru acești români: „Toți sunt supărați că i-am prins acum”
Vezi toate știrile