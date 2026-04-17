E însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani! Celebra vedetă e în extaz: „Este un privilegiu și un miracol”

Veste bună pentru o vedetă de peste hotare. La cei 44 de ani ai săi, a aflat că așteaptă al treilea copil! Aceasta este în extaz și abia așteaptă să își întâlnească noul membru al familiei.

Natalie Portman, celebra actriță, are numai motive de bucurie. Ea este căsătorită cu actorul francez Tanguy Destable. Cei doi au făcut pasul cel mare în martie 2025, iar acum așteaptă al treilea copil. Câștigătoarea Oscarului a mărturisit că știe cât este de greu ca o femeie să se confrunte cu infertilitatea, iar asta o face doar să fie recunoscătoare pentru ceea ce trăiește. În plus, descrie sarcina ca fiind un privilegiu și un miracol.

Natalie Portman, însărcinată pentru a treia oară

Celebra actriță traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Deși are vârsta de 44 de ani, viața i-a pregătit o surpriză neașteptată. Este însărcinată pentru a treia oară, iar acum este în extaz. Vedeta mai are doi copii din căsnicia anterioară cu Benjamin Millepied. Din relația lor a rezultat un fiu, Aleph, de 14 ani, și o fiică Amalia, de 9 ani. Aceasta a declarat că ea și actualul soț sunt entuziasmați de nașterea celui de-al treilea copil.

„Tanguy și cu mine suntem foarte entuziasmați. Sunt foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol”, a spus actrița.

În plus, ea a explicat că știe cum se simte o femeie care are probleme cu fertilitatea și asta pentru că a crescut alături de tatăl ei, care este medic. De la el a auzit diverse povești și, din acest motiv, apreciază foarte mult rolul de mamă.

„Am crescut auzind cât de dificil este să rămâi însărcinată. Am foarte multe persoane dragi care au trecut prin momente dificile din acest punct de vedere, așa că vreau să fiu respectuoasă în această privință. Este ceva frumos și plin de bucurie, dar nu este ușor. Știu cât de norocoasă sunt. Sunt foarte conștientă de acest lucru și profund recunoscătoare”, a mai adăugat Natalie Portman.

Natalie Portman nu este singura actriță care devine mamă după vârsta de 40 de ani. Alte exemple sunt Aubrey Plaza și Charlotte Cripps.

