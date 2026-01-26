Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026. Ce le reproșează organizatorilor

Actrița Natalie Portman critică premiile Oscar și spune că Academia Americană de Film a ignorat anul acesta regizoarele la nominalizări.

Prezentă la Festivalul de Film Sundance din Utah pentru a-și promova noul film, The Gallerist, sâmbătă, 24 ianuarie, actrița și-a împărtășit frustrările legate de lipsa reprezentării feminine la categoria „Cel mai bun regizor”, scrie People.

„Atât de multe dintre cele mai bune filme pe care le-am văzut anul acesta au fost realizate de femei. Pur și simplu vezi barierele la fiecare nivel, pentru că atât de multe nu au fost recunoscute la momentul decernării premiilor. Între Sorry Baby și Left-Handed Girl și Hedda și The Testament of Ann Lee… Filme extraordinare din acest an de care cred că mulți oameni se bucură și pe care le iubesc, dar nu primesc premiile pe care le merită”, a spus Portman, în vârstă de 44 de ani, într-un interviu acordat publicației Variety.

Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026

Chloé Zhao, care a regizat Hamnet, este singura femeie nominalizată la premiul Cel mai bun regizor în acest an. Categoria îi mai include pe Josh Safdie pentru Marty Supreme, Paul Thomas Anderson pentru One Battle After Another, Joachim Trier pentru Sentimental Value și Ryan Coogler pentru Sinners.

Portman a continuat să vorbească pentru Variety despre provocările realizării unui film în zilele noastre.

„Chiar și atunci când treci de barierele obținerii finanțării, ceea ce este greu, și de participarea la festivaluri, ceea ce este la fel de greu. Fiecare pas este mai greu, iar apoi reușești și e minunat, și apoi nu primești atenție. Mai avem mult de lucru. Dar cu bucurie, cu multă bucurie, lucrând împreună, este un proces foarte special să fii în comunitate cu femeile pe platourile de filmare”, a spus ea.

Cine a fost nominalizat le Premiile Oscar anul acesta

Academia Americană de Film a anunțat joi nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar. Ceremonia a fost prezentată de producătorul şi prezentatorul de televiziune american Conan O’Brien.

La categoria „Cea mai bună actriță în rol principal” au fost nominalizate Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) Emma Stone (Bugonia).

CITEȘTE ȘI:

Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă

Zmeura de Aur 2026 | Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai proaste filme și cei mai slabi actori. Surprizele de anul acesta