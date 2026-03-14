Cât te costă să îți vopsești părul în salonul Olgăi Barcari de la Survivor. Ce serviciu primești pentru 2.000 lei

De: Elisa Tîrgovățu 14/03/2026 | 09:58
Olga Barcari este noua concurentă de la „Survivor”. Bruneta a intrat în competiție în ediția de seara de trecută, acceptând provocarea celui mai dur test de supraviețuire. Fosta concurentă de la Asia Express este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Puțini știu însă unde lucrează și care sunt prețurile pentru serviciile pe care Olga le oferă.

Echipa Faimoșilor a fosta aseară completată de Olga Barcari, fosta parteneră a lui Cătălin Bordea. Originară din Republica Moldova, focoasa brunetă pare că a intrat în competiție cu o strategie bine pusă la punct.Vrea să le facă ochi dulci băieților din echipa adversă și să se îndrăgostească de ea. Astfel, tribul său ar putea câștiga mai ușor.

Deși a devenit celebră pentru frumusețea și carisma sa, puține persoane știu cu ce se ocupă, de fapt, unde lucrează și care sunt sumele pentru serviciile sale. Make-up artistul muncește într-un salon de înfrumusețare și, cu toate că nu este o afacere proprie, reușește că aibă venituri considerabile prin prisma faptului că serviciile sale nu sunt accesibile pentru toate buzunarele.

Pentru un vopsit simplu, concurenta de la „Survivor” ia  nu mai puțin de 600 de lei. Prețul poate varia în funcție de lungimea părului și istoricul colorărilor. La capitolul tehnici de decolorare, respectiv balayage, șuvițe sau transformări de culoare, prețul începe de la 1.400 de lei și poate ajunge până la 2.000 de lei, în funcție de complexitatea lucrării, tipul părului și produsele utilizate.

Pentru un spălat și coafat, prețul în salonul The Address, unde lucrează bruneta, este de 180 de lei. Totul este în funcție de lungimea și densitatea părului. Cu alte cuvinte, pentru cele care își doresc aceste servicii, trebuie să știe că sumele variază în funcție de mai multe aspecte.

Olga Barcari nu uită să își țină fanii la curent cu tot ce se întămplă în viața sa. Ba chiar mai mult de atât, pentru cei care i-au vizualizat măcar o dată profilurile de pe rețelele de socializare, au putut observa cu ușurință că fosta parteneră a lui Bordea este deschisă în a arăta inclusiv rezultatele muncii sale. Vedeta are numeroase postări în care prezintă lucrările din salon.

