Surpriză la Antena 1! Ce „Faimoasă” va intra în locul eliminatei Naba la Survivor, de fapt

O nouă eliminare a avut loc la Survivor 2026. În episodul 24 al emisiunii de la Antena 1, din data de 1 martie, Naba Salem a părăsit competiția. Faimoasa a fost eliminată din cauza unor probleme medicale, însă locul ei o să fie repede ocupat. O nouă concurentă se alătură Faimoșilor. Cine va intra în locul eliminatei Naba la Survivor, de fapt?

Naba Salem a fost eliminată din competiția Survivor 2026. Faimoasa nu a plecat acasă pentru că a pierdut duelul, ci eliminarea ei s-a făcut pe baza unor motive medicale. În ultima perioadă, aceasta s-a confruntat cu probleme serioasă de sănătate.

În ciuda îngrijirilor medicale primite, situația concurentei începea să fie din ce în ce mai gravă, așa că sfatul medicilor a fost clar. Specialiștii i-au recomandat să iasă din competiție pentru a se putea recupera. Deznodământul a fost unul greu pentru Naba Salem, care a plecat cu ochii în lacrimi.

„Prima dată când am venit în Republica Dominicană am simțit că mai am ceva de făcut aici. După 4 ani uite-mă aici, făcând altceva, cu totul altceva. În primul rând am venit să îmi depășesc limitele, ceea ce am reușit foarte bine, din punctul meu de vedere. Datorită acestei echipe au reușit să mă autodepășesc. Vreau să spun doar că dacă sărăcia și foamea ne-au unit, opulența sigur o să o driblăm cum putem mai bine”, a spus Naba, înainte de a părăsi Survivor.

Ce „Faimoasă” va intra în locul eliminatei Naba la Survivor, de fapt

Deși Naba a fost eliminată, rândurile Faimoșilor se reîntregesc. Se pare că o nouă concurentă urmează să își facă apariția în competiție. Aceasta nu este străină de jocurile de aventură și nici de condițiile grele de trai, căci are experiență în astfel de proiecte.

Mai exact, Faimoasa care urmează să intre în competiție este chiar Olga Barcari. Fosta lui Bordea nu se află la prima experiență de acest fel. Ea și-a mai testat limitele și în cadrul competiției Asia Express de la Antena 1, unde a făcut echipă cu prietena ei, Karmen Simionescu.

La Asia Express, Olga a demonstrat că este o fire ambițioasă și că nimic nu îi poate sta în cale. A reușit să treacă prin provocări dure și a ajuns chiar până în semifinala competiției. Acum, Olga Barcari se alătură Faimoșilor de la Survior și vrea să facă o figură frumoasă și aici. Rămâne de văzut cum se va descurca și cât o să reușească să rămână în competiție.

