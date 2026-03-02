Cinci zodii își schimbă viața în săptămâna 2–8 martie 2026. Un nativ va avea parte de surprize și provocări

Începutul lunii martie produce schimbări astrale majore pentru cinci semne zodiacale. Săptămâna 2-8 martie reprezintă o etapă de trecere la decizii raționale, care le vor ghida viața. E momentul ca zodiile să pună stop la gândurile referitoare la trecut, să renunțe la regrete și să aibă, în sfârșit, încredere în forțele proprii.

Avem trei faze ale lunii, iar toate marchează situații cruciale în viața zodiilor. Prima eclipsă totală de Lună va fi în Fecioară, în data de 2 martie, și aduce previziuni care au o importanță deosebită în ceea ce privește încrederea în sine. Pe 4 martie, când Luna se află în Balanță, schimbarea constă în dezvoltarea unei creativități sporite, în timp ce, pe 6 martie, Venus intră în Berbec și aduce mai multă perseverență.

Cinci zodii își schimbă viața în săptămâna 2–8 martie 2026

Nativii Pești vor fi mult mai siguri pe ei și nu se vor da în lături de la noile oportunități care le ies în cale. Mult mai determinate și curajoase, aceste zodii vor reuși să se impună. Nu vor mai asculta ce spun ceilalți și vor domina perioada care urmează. Sfârșitul este marcat de speranță și le deschide ochii, arătându-le că după ploaie vine și soarele.

Scorpionii vor fi mult mai sensibili în relațiile afective. Vor lăsa la o parte încăpățânarea și vor conștientiza că sentimentele nu reprezintă slăbiciune, din contră. Vor fi mai implicați în conectarea cu ceilalți. Acești nativi nu vor mai lenevi, în schimb vor fi mult mai optimiști și vor lupta pentru obiectivele lor.

Și Racii sunt cei ale căror relații vor avea parte de schimbări. Fie că vorbim de relații din trecut sau din prezent, nativii le vor consolida. Aceștia nu trebuie să se arunce cu capul înainte, ci trebuie să dea un pas înapoi și să privească în ansamblu ce se întâmplă în viața lor.

Tot bagajul emoțional pe care Taurii l-au acumulat de-a lungul timpului va contribui la modelarea lor din viitor. În continuare, chiar dacă în viața lor se întâmplă lucruri care par că nu au rezolvare, aceștia trebuie să își păstreze optimismul și să îmbrățișeze provocările. Taurii nu trebuie să se negjileze, ci să continue să lupte pentru visurile lor.

Și Capricornii trebuie să fie optimiști pentru că în calea lor se ivesc oportunități de dezvoltare pe toate planurile. Trecerea lui Venus în Berbec înseamnă construirea unor conexiuni, iar acestea îi pot ajuta mai ales pe plan profesional.

Citește și:

Horoscop rune azi, 2 martie 2026. Runa zilei Jera: cei care au muncit mult și-au ajutat familia primesc azi o surpriză

Cele 5 zodii care își schimbă viața total, de la 1 martie. Eclipsa totală de Lună dă totul peste cap