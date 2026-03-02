Acasă » Știri » Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului

De: Irina Maria Daniela 02/03/2026 | 11:48
Sursa foto: Mediafax / Liviu Chirica

Cu toate că este prezent de ani de zile în marile orașe, semaforul intermitent continuă să dea bătăi de cap șoferilor. În unele situații, conducătorii auto consideră că acest semnal le oferă prioritate, însă interpretările greșite duc deseori la incidente în trafic sau la amenzi.

Conform legislației rutiere, semaforul verde intermitent permite efectuarea virajului în direcția indicată de săgeată, cel mai adesea la dreapta, chiar dacă semaforul principal este roșu. Însă, acest lucru nu îi oferă șoferului libertatea de a intra fără să se asigure, potrivit Promotor.ro.

Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta

Mai mult decât atât, conducătorul auto este obligat să acorde prioritate pietonilor aflați în traversare și vehiculelor care circulă regulamentar pe drumul cu prioritate. În cazurile în care șoferii se abat de la regulă, apar frecvent blocaje în intersecții și conflicte între participanții la trafic. Și, evident, nerespectarea semaforului verde intermitent te poate costa scump.

Articolul 59, alineatul (4), din Codul Rutier precizează că aprinderea săgeții verzi intermitente oferă permisiunea de a continua deplasarea în direcția indicată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere. Nerespectarea acestei obligații este una dintre cele mai frecvente abateri sancționate de polițiști în traficul urban.

„Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație”, se precizează în Art. 59 (4) din legea circulației.

Când iau șoferii amendă din cauza semaforului

Sursa foto: Mediafax / Liviu Chirica

Totodată, o altă situație frecvent întâlnită apare în intersecțiile cu două sau mai multe benzi pe sens. Dacă banda este marcată exclusiv cu săgeată la dreapta, aceasta poate fi folosită doar de șoferii care virează în acea direcție. Cei care merg înainte sau la stânga de pe o astfel de bandă se află în ilegalitate.

Pe de altă parte, benzile nemarcate sau cele care au săgeată înainte și dreapta pot fi utilizate de toți șoferii. Pe drumurile cu o singură bandă pe sens, folosirea benzii este legală chiar și pentru cei care nu virează la dreapta, întrucât nu există o alternativă de deplasare.

Codul Rutier sancționează nerespectarea direcției de mers sau a benzii corecte cu 2 puncte de amendă, ceea ce în 2026 înseamnă o sancțiune de 405 lei. Amenda se aplică atunci când un șofer merge înainte sau la stânga de pe o bandă destinată exclusiv virajului la dreapta. Neacordarea de prioritate pietonilor sau vehiculelor care au acest drept se sancționează cu amendă care poate depăși 1.600 de lei și cu reținerea permisului.

Dacă un șofer se folosește de verde intermitent la dreapta pentru a își continua drumul pe direcția de mers înainte poate rămâne fără permisul auto, deoarece se consideră că a trecut pe roșu.

