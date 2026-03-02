Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă

Oana Cuzino, doctorul în lifestyle și sănătate, a pierdut definitiv procesul cu Primăria Municipiului București. Aceasta a deschis un proces după ce instituția i-ar fi acaparat o parte din proprietate, ceea ce i-a interzis să mai poată beneficia de venituri pe care le-ar fi putut obține prin acte de vânzare sau cumpărare.

Suprafața totală a terenului ajunge la 2.400 de mp, potrivit declarațiilor din instanță ale fostei prezentatoare TV. Atât Oana Cuzino, cât și fostul ei soț, Yoav Shtern, care a murit într-un accident casnic în 2022, spuneau că terenul care le revenea a fost trecut de Primăria Municiupiului București în lista de patrimonii publice. Aceștia au dat în judecată autoritatea locală și au cerut 2,2 milioane de euro, dar norocul nu a fost de partea lor.

Oana Cuzino a pierdut procesul cu PMB

Înalta Curte de Justiție și Casație a decis că terenul nu îi va reveni nici fiicei sale, care a fost implicată în dosar sub titlul de moștenitoare. După un proces îndelungat, Curtea Supremă a decis că nici Oana Cuzino, dar nici fiica sa, nu vor beneficia de terenul pe care consiliul local l-a încadrat drept domeniu public: „Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice”, chiar dacă acesta era un spațiu privat.

„Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de reclamanta Cuzino Oana Mădălina împotriva deciziei nr. 806 A din 19 iulie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, şi de pârâtul Municipiul Bucureşti, prin primarul general, împotriva aceleiaşi decizii, a deciziei nr. 125 A din 4 februarie 2022, precum şi a încheierilor din 8 aprilie 2022 şi 14 iunie 2024, pronunţate de aceeaşi instanţă în dosarul nr. 10944/3/2019. Definitivă”, a stabilit Înalta Curte de Justiție și Casație.

Atunci când au stabilit suma pe care o vor primi de la PMB, Oana Cuzino și Yoav Shtern au inclus în prejudiciu și neexploatarea terenului din ultimii ani:

„Admite în parte cererea. Obligă pârâtul la plata către reclamanta Cuzino Oana Mădălina a contravalorii lipsei de folosinţă pentru terenul în suprafaţă de 2421 mp situat în (…), în sumă de 584.403 lei pentru perioada 11.04.2016-31.05.2023 şi în continuare, începând cu 1.06.2023 şi câtă vreme se menţine regimul actual al terenului, la o valoare lunară de 1019,99 euro, indexată potrivit metodologiei prevăzute de HCGMB 211/2006”, potrivit decizie inițiale a judecătorilor.

