Acasă » Știri » Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă

Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 13:00
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Oana Cuzino își dorește să execute Primăria Capitalei. Foto: Facebook / Oana Cuzino

Oana Cuzino, doctorul în lifestyle și sănătate, a pierdut definitiv procesul cu Primăria Municipiului București. Aceasta a deschis un proces după ce instituția i-ar fi acaparat o parte din proprietate, ceea ce i-a interzis să mai poată beneficia de venituri pe care le-ar fi putut obține prin acte de vânzare sau cumpărare.

Suprafața totală a terenului ajunge la 2.400 de mp, potrivit declarațiilor din instanță ale fostei prezentatoare TV. Atât Oana Cuzino, cât și fostul ei soț, Yoav Shtern, care a murit într-un accident casnic în 2022, spuneau că terenul care le revenea a fost trecut de Primăria Municiupiului București în lista de patrimonii publice. Aceștia au dat în judecată autoritatea locală și au cerut 2,2 milioane de euro, dar norocul nu a fost de partea lor.

 Oana Cuzino a pierdut procesul cu PMB

Înalta Curte de Justiție și Casație a decis că terenul nu îi va reveni nici fiicei sale, care a fost implicată în dosar sub titlul de moștenitoare. După un proces îndelungat, Curtea Supremă a decis că nici Oana Cuzino, dar nici fiica sa, nu vor beneficia de terenul pe care consiliul local l-a încadrat drept domeniu public: „Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice”, chiar dacă acesta era un spațiu privat.

„Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de reclamanta Cuzino Oana Mădălina împotriva deciziei nr. 806 A din 19 iulie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, şi de pârâtul Municipiul Bucureşti, prin primarul general, împotriva aceleiaşi decizii, a deciziei nr. 125 A din 4 februarie 2022, precum şi a încheierilor din 8 aprilie 2022 şi 14 iunie 2024, pronunţate de aceeaşi instanţă în dosarul nr. 10944/3/2019. Definitivă”, a stabilit Înalta Curte de Justiție și Casație.

Oana Cuzino, sursa foto: arhivă CANCAN.RO

Atunci când au stabilit suma pe care o vor primi de la PMB, Oana Cuzino și Yoav Shtern au inclus în prejudiciu și neexploatarea terenului din ultimii ani:

„Admite în parte cererea. Obligă pârâtul la plata către reclamanta Cuzino Oana Mădălina a contravalorii lipsei de folosinţă pentru terenul în suprafaţă de 2421 mp situat în (…), în sumă de 584.403 lei pentru perioada 11.04.2016-31.05.2023 şi în continuare, începând cu 1.06.2023 şi câtă vreme se menţine regimul actual al terenului, la o valoare lunară de 1019,99 euro, indexată potrivit metodologiei prevăzute de HCGMB 211/2006”, potrivit decizie inițiale a judecătorilor.

Citește și:

Procesele s-au terminat pentru Oana Cuzino? Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav Shtern

Cum funcționa schema Oana Cuzino, prin care pensionarii erau păcăliți! Escrocii scoteau și 25.000 lei într-o oră

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”
Știri
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a…
Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără bani
Știri
Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără…
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales”
Digi24
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Digi 24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor...
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele...
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Actrițe și actori faimoși care au apărut dezbrăcați complet în filme. Pățania lui Sydney Sweeney
go4it.ro
Actrițe și actori faimoși care au apărut dezbrăcați complet în filme. Pățania lui Sydney Sweeney
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat ...
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”
Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi ...
Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără bani
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor ...
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții, în timpul concertului
Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent! Fanii l-au taxat imediat: „Loc uitat de lume și sărac? ...
Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent! Fanii l-au taxat imediat: „Loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la Capitală”
Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! ...
Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a ...
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
Vezi toate știrile
×