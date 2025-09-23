Cum funcționa schema Oana Cuzino, prin care pensionarii erau păcăliți! Escrocii scoteau și 25.000 lei într-o oră

O nouă escrocherie a făcut ravagii în România! De această dată, victimele au fost persoana vârstnice. Escrocii au pus la cale o schemă care îi poartă numele medicului-vedetă Oana Cuzino. Se foloseau de notorietatea acesteia pentru a păcăli pensionarii. Astfel, infractorii ajungeau să câștige și 25.000 de lei într-o oră. Află, în articol, toate detaliile!

Autoritățile române au descoperit o rețea de înșelăciune foarte bine pusă la punct. În urma cercetărilor și a unui proces amplu, șapte persoane au primit pedepse cu închisoarea, dintre care una este cu executare. Decizia a fost luată de Judecătoria Turda și nu este definitivă.

Cum funcționa schema Oana Cuzino

Escrocii au pus la punct o bază de date cu milioane de persoane, pe care le contactau zilnic prin intermediul unui call-center plătit de unul dintre cei implicați. La telefon, aceștia pretindeau că sunt angajați ai medicului Oana Cuzino. Potrivit procurorilor, bătrânii erau sunați și mințiți că au câștigat diverse premii. Ulterior, erau chemați să le ridice dintr-o anumită locație indicată de infractori.

„Singura condiție pe care trebuia să o îndeplinească ținta era să abia vârsta de peste 45 de ani; ab initio se menționa acest aspect cu ocazia convorbirii. Contextul mincinos construit în această avea în vedere anumite particularități ale persoanelor în vârstă și interesele acestora. Astfel, persoanele erau sunate după ora 10:00, pe telefonul fix, tocmai pentru că șansele de a identifica persoane vârstnice, pensionari care se aflau la domiciliu erau foarte mari. În continuare, prin conversația telefonică i se aducea la cunoștință vârstnicului că a câștigat un premiu, iar pentru a fi ridicat trebuia ca persoana, care obligatoriu trebuia să aibă peste 45 de ani să se prezinte la hotelul, pensiunea sau restaurantul indicat de către operator. După aceste activități era întocmită o lista cu ‘câștigători’, de către operatori, care era ulterior trimisă ‘prezentatorului’. În realitate însă, persoanele vârstnice nu câștigau niciun premiu, totul fiind o mascaradă concepută în scopul ademenirii acestora, asigurării prezenței în locația unde avea loc activitatea de înșelăciune. În unele situații, cei care participau primeau un parfum care valora 1 dolar”, se arată în rechizitoriul procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, potrivit Fanatik.

După ce ajungeau la locația respectivă, vârstnicii erau verificați, iar dacă se aflau pe listă puteau intra în sala unde avea loc „premierea”. Un prezentator fals, pregătit de un alt escroc, pretindea că face parte dintr-o companie medicală, deși nu avea niciun studiu în domeniul nutriției.

Escrocii le prezentau victimelor o soluție revoluționară care previne bolile cardio-vasculare, diabetul și cancerul. Printre produsele scoase la vânzare se numărau un set de vase de gătit, un aparat de masaj și un set de cuțite.

Escrocii câștigau 25.000 lei într-o zi

La finalul prezentării, inculpații organizau o tombolă falsă, unde erau extrași trei câștigători. Aceștia erau informați că pot achiziționa produsele miraculoase la 4.000 de lei, reduse de la 10.000 de lei.

„Pe lângă reducerea semnificativă, victimele erau amăgite și cu excursii la complexul Romexpo sau în alte locații selecte din Cluj sau București unde urma să aibă loc ‘marea lansare a produselor de către managera societății, doamna doctor Oana Cuzino’, urmând ca persoanele de la MasterChef să gătească în oalele respective, iar la final, urma să aibă loc un moment artistic la care participau artiști precum trupa Holograf, toate aceste mențiuni fiind nereale, având scopul de a-i convinge pe vârstnici să cumpere produsele la suprapreț”, se mai arată în rechizitoriu.

În final, vârstnicii plăteau sumele cerute, crezând că au dat lovitura și că se vor vindeca miraculos cu acele produse cumpărate la reducere. Ținând cont de prețurile mari și numărul semnificativ de participanți, inculpații ajungeau să obțină până la 25.000 de lei în cadrul a două prezentări. Fiecare dura aproximativ o oră.

