De: Irina Vlad 19/12/2025 | 14:58
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, fidel filosofiei de a consolida independența editorială și autonomia operațională, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare

Consecvent noului motto al companiei, “Unim Perspective”, ecosistemul ARCMEDIA se va extinde operațional și conceptual în direcția asigurării unui flux integrat, suplu și coerent de promovare a brandurilor care investesc în publicațiile ARCMEDIA.

Pentru a servi misiunii asumate de consolidare a unei entități autonome din punct de vedere operațional si conceptual, ARCMEDIA va dezvolta propria echipa dedicata managementului relațiilor comerciale pentru întregul portofoliu de publicații. Noul departament de vânzări va gestiona dezvoltarea parteneriatelor strategice si comerciale cu branduri, companii și agenții de publicitate, oferind soluții de comunicare integrate pe toate platformele grupului.

Strategia de dezvoltare ARCMEDIA este aliniată cu valorile companiei, cu misiunea noastră de dezvoltare pe termen lung și își propune consolidarea identității de publisher premium, de entitate media care tratează direct, asumat, responsabil relația cu cititorii, cu brandurile și cu jurnalismul de calitate.

ARCMEDIA mulțumește companiei Thematic Media Channel care a susținut în ultimii ani evoluția unor branduri din portofoliul nostru. Eficiența și implicarea profesioniștilor TMC au contribuit într-o măsură semnificativă la dezvoltarea trecuta a publicațiilor care sunt astăzi parte a grupului nostru.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA va investi în continuare în producții originale și formate inovatoare, vom investi în echipe si vom aloca resurse pentru formarea profesională a unor jurnaliști atașați de valorile profesiei. Pe termen mediu ne propunem extinderea grupului nostru de companii pe piața europeană, exportând un model de jurnalism premium și infrastructură digitală de succes.

„Promitem cititorilor si partenerilor noștri sa pășim consecvent înainte, servind interesul public ocrotind independența editorială a jurnaliștilor noștri și construind o organizație europeana, robusta, autonoma, eficienta. Si promitem sa unim perspective!” – a declarat Radu Budeanu, CEO ARCMEDIA.

ARCMEDIA, grup fondat si deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu reunește sub aceeași cupola editorială multe dintre cele mai citite și respectate publicații din piața românească mass-media. În portofoliul ARCMEDIA se regăsesc agențiile de știri și imagini Mediafax si Mediafax Foto precum si publicațiile Gândul, G4media, Cancan, Ciao, G4food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

