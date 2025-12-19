Acasă » Știri » Dana Badea, primele declarații după ce s-a bătut cu Sibel: „Trebuie să ne gândim că avem copii acasă”

Dana Badea, primele declarații după ce s-a bătut cu Sibel: „Trebuie să ne gândim că avem copii acasă"

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 14:57
Dana Badea a făcut primele declarații publice după scandalul izbucnit în urma conflictului cu Sibel, oferind propria versiune asupra evenimentelor și explicând contextul tensionat în care s-ar fi ajuns la situația extremă. Fosta ispită de la Insula Iubirii a spus totul! 

Dana Badea și Sibel sunt protagonistele unui scandal de amploare, după ce s-au bătut și au ajuns la poliție. Fosta ispită de la Insula Iubirii susține că nu se consideră responsabilă pentru acțiunile altora și că fiecare persoană trebuie să își asume propriile fapte, după ce a fost întrebată de fani dacă nu îi pare rău că a făcut plângere la poliție, ținând cont că Sibel este mămica a doi copii.

Ea a subliniat că violența nu poate fi justificată în nicio situație și că legea este aceeași pentru toată lumea, indiferent de circumstanțe sau emoții.

„Eu o să fac ce trebuie să fac. I-am spus eu să facă ceea ce a făcut? Ea când a venit acolo nu s-a gândit că are un copil mic acasă? De ce trebuie să mă gândesc eu la toate. Eu dacă mă dau și dau cuiva un par în cap sau îi fac ceva, eu sunt conștientă că toate lucruile astea au repercursiuni și nu fac asta pentru că există lege pentru toată lumea și nu am cum să fac așa ceva. Nu putem să mergem pe stradă și să dăm în cap la lume că trebuie să ierte că altfel sunte sifonari sau prăduitori. Trebuie să ne gândim noi înșine înainte să facem ceva, că avem copii acasă, că nu ne place la pușcărie sau că nu merităm aia sau aia”, a spus Dana Badea.

Ce spune Dana Badea despre relația cu Alin

Dana Badea a vorbit despre relația sa cu Alin. Deși ea spune că a încercat de mai multe ori să se desprindă de el, însă lucrurile au fost complicate din cauza presiunilor constante și a mesajelor contradictorii pe care acesta i le-ar fi transmis. Potrivit acesteia, Alin ar fi revenit constant în viața ei cu promisiuni și declarații de dragoste, în ciuda faptului că relația era deja încheiată.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a mai declarat că Alin ar fi apărut neanunțat la locuința ei și că a încercat să clarifice situația inclusiv cu Sibel, cerându-i acesteia să își rezolve problemele de cuplu.

Vă spun tot adevărul. Eu tot timpul am vrut să mă las de el, dar având în vedere că eu nu am reușit să mă las de el, pentru că m-am axat pe muncă, m-am axat să fac lucruri pentru mine și așa mai departe. El tot timpul venea cu minciuni și îmi spunea că mă iubește, că nu poate fără mine, că nu știu ce, să nu poate să treacă peste asta, că el nu a vrut copilul, că Sibel a vrut. Venea cu fel și fel de chestii. Venea cum a venit atunci. A venit la mine acasă direct. M-am trezit cu el la ușă. Am vorbit și cu Sibel, i-am zis să-și ia bărbatul. Sunt multe… Ce zice el de nu știu ce șantaj sau că poate să mă bage pe mine la pușcărie, eu nu am făcut nimic ca să mă bage la pușcărie. Zice el de nu știu ce șantaj. Am primit și eu un videoclip cu ei doi când aveau droguri lângă ei, dar nu l-am postat nicăieri. Eu nu aveam nicio putere pentru că eram vai de capul meu. Am slăbit 35 de kg și am pierdut toate vitaminele din corp si tot. În fine, nu mai…”, a mai spus Dana Badea.

