De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 15:20
Un satelit Starlink a scăpat de sub control. Sunt șanse să intre în atmosfera Pământului
Un satelit Sparlink s-a defectat / Sursa foto: Profimedia

Un satelit Starlink al companiei SpaceX a suferit o anomalie tehnică pe orbită, miercuri, 17 decembrie, incident care a dus la pierderea comunicării cu acesta. Dispozitivul se afla la o altitudine de aproximativ 418 kilometri și, în prezent, se apropie treptat de Pământ, urmând să reintre în atmosferă în următoarele săptămâni.

Reprezentanții Starlink au explicat că defecțiunea a afectat sistemul de propulsie al satelitului, generând o serie de consecințe monitorizate atent

„Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km şi eliberarea unui număr mic de obiecte de viteză relativ mică, ce pot fi monitorizate”, au transmis aceștia într-o postare publicată pe platforma X.

Sursa foto: freepik

SpaceX colaborează cu NASA și US Space Force pentru a urmări fragmentele rezultate, precizând că nu există motive de îngrijorare. Compania a subliniat că satelitul nu reprezintă un pericol pentru Stația Spațială Internațională. Specialiștii lucrează pentru a remedia situația și se dorește implementarea unui software pentru protecție.

„Satelitul este în mare parte intact, se prăbuşeşte, va reintra în atmosfera Pământului şi va dispărea complet în câteva săptămâni. Traiectoria actuală a satelitului îl va plasa sub @Space_Station, fără a reprezenta niciun risc pentru laboratorul aflat pe orbită sau pentru echipajul său. Tratăm aceste evenimente cu seriozitate. Inginerii noştri lucrează rapid pentru a identifica cauza şi a atenua sursa anomaliei şi sunt deja în proces de implementare a unui software pe vehiculele noastre care sporeşte protecţia împotriva acestui tip de eveniment”, au explicat oficialii Starlink.

Starlink rămâne cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu aproape 9.300 de dispozitive active, operate de SpaceX. Compania continuă să investească în măsuri de siguranță, inclusiv în sisteme automate de evitare a coliziunilor, pentru a reduce riscurile asociate deșeurilor spațiale.

