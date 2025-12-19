Acasă » Știri » Care e orașul din România cu cele mai multe divorțuri? Capătul opus: Singura localitate fără divorț în ultimii 300 de ani

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 16:33
Unde sunt cele mai puține divorțuri din România

Divorțul a devenit un fenomen tot mai des întâlnit în societatea actuală, pe fondul schimbărilor sociale, al stresului cotidian și al ritmului de viață tot mai alert. Statisticile arată diferențe semnificative între comunități, în funcție de stilul de viață, valorile promovate și modul în care oamenii gestionează conflictele în cuplu.

Bucureștiul se află pe primul loc în România atunci când vine vorba despre numărul de divorțuri, atât ca volum total, cât și ca procent raportat la populație. Datele demografice arată că aproximativ 15% dintre locuitorii Capitalei au trecut, la un moment dat, printr-un divorț, un procent semnificativ mai mare comparativ cu alte orașe sau regiuni urbane din țară.

Orașul din România cu cele mai multe divorțuri

Astfel, Bucureștiul nu doar că înregistrează cele mai multe divorțuri în cifre absolute, dar are și cea mai ridicată pondere a persoanelor divorțate din populația sa.

Specialiștii explică această realitate prin ritmul alert al vieții urbane, presiunea profesională ridicată, stresul constant și lipsa timpului petrecut în familie. Toate aceste aspecte pot contribui la tensiuni în cuplu și, în cele din urmă, la separare. Comparativ cu alte zone ale României, în Capitală relațiile de cuplu sunt mai des supuse provocărilor generate de carieră, mobilitate și schimbări sociale rapide.

Localitatea din România fără niciun divorț

La polul opus se află localitatea Biertan, din județul Sibiu, un exemplu aproape unic în istoria României. Timp de aproximativ 300 de ani, satul nu a înregistrat niciun divorț, performanță atribuită unei tradiții vechi cunoscute sub numele de „temnița divorțului”. Cuplurile aflate în conflict erau izolate timp de două săptămâni într-o încăpere modestă, fiind nevoite să împartă același spațiu, aceleași obiecte și să-și rezolve problemele.

Comparația dintre cele două localități scoate în evidență diferențele majore dintre viața urbană modernă și comunitățile tradiționale, unde valorile familiei și responsabilitatea față de cuplu erau puse pe primul plan. În timp ce Bucureștiul domină statisticile divorțurilor, Biertan, care este un sătuc liniștit, situat în apropiere de Sibiu, rămâne un simbol al stabilității conjugale.

