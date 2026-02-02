How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell

Bogăția și crima se împletesc într-o comedie neagră cu accente de thriller, în care Glen Powell joacă rolul principal. Filmul este o poveste captivantă despre moștenire, ambiție și planuri care scapă rapid de sub control.

O poveste întunecată despre bani, putere și răzbunare

How to Make a Killing este un thriller cu umor negru scris și regizat de John Patton Ford, inspirat de filmul britanic clasic Kind Hearts and Coronets (1949). Potrivit Fandom Wire, filmul îl are în centrul atenției pe Glen Powell, care joacă rolul lui Becket Redfellow, un bărbat alungat dintr-o familie obscen de bogată.

După ce mama lui cade în dizgrație, Becket este exclus din clanul Redfellow, ajungând să trăiască în sărăcie și nutrind convingerea că averea care i se cuvine i-a fost furată. Drept urmare, el pune la cale un plan extrem: eliminarea celor șapte rude care stau între el și o moștenire de miliarde de dolari.

Fiecare crimă este atent mascată sub forma unui accident, însă lucrurile se complică rapid. Situațiile scapă de sub control, iar ambiția lui Becket începe să-l tragă într-un joc periculos, unde nimic nu mai este sigur. Filmul promite o explorare cinică a ideii că banii pot cumpăra orice, inclusiv fericirea sau impunitatea.

Actori de top și o premieră care se apropie

Pe lângă Glen Powell, distribuția filmului este una impresionantă. Margaret Qualley o interpretează pe Julia, o prietenă care complică planurile protagonistului, în timp ce Jessica Henwick joacă rolul lui Ruth, iubita lui Becket. Cei șapte membri ai familiei Redfellow sunt interpretați de actori cunoscuți precum Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace, Ed Harris, Bianca Amato, Raff Law și Sean Cameron Michael.

Potrivit Fandom Wire, How to Make a Killing are o durată de 105 minute și este programat să ajungă în cinematografele din Statele Unite pe 20 februarie 2026, fiind deja considerat una dintre cele mai așteptate comedii negre ale anului.

Filmul are deja două trailere oficiale, care oferă o combinație savuroasă de suspans și umor. Spectatorii pot vedea fragmente din planurile lui Becket, confruntări cu FBI-ul și chiar imagini din închisoare, sugerând că drumul către avere nu va fi deloc lin.

Cu un ritm alert, replici acide și un personaj principal carismatic, How to Make a Killing se anunță a fi un film care îmbină distracția cu suspansul. Rămâne de văzut cât de departe va ajunge Becket Redfellow înainte ca adevărul să iasă la iveală — și dacă prețul plătit pentru avere nu va fi, în final, mult prea mare.

