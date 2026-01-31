Acasă » Știri » Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar

De: Paul Hangerli 31/01/2026 | 23:30
Deși Matt Damon a pus mâna pe unul dintre cele mai mari roluri ale carierei sale – Odysseus în The Odyssey a lui Christopher Nolan – publicul nu pare convins că el va fi „regele” anului 2026. Conform comunității Award Expert, Tom Cruise rămâne omul momentului, cu un rol care a stârnit mai multă nerăbdare decât epopeea antică.

Nolan + Damon = epic, dar Cruise vine cu buldozerul

Matt Damon joacă rolul principal în The Odyssey, unul dintre cele mai ambițioase proiecte din cariera lui Nolan. Cu toate astea, în topul celor mai așteptate interpretări din 2026, Damon ocupă abia locul 3. De ce? Pentru că Tom Cruise vine tare din urmă – sau, mai exact, din față.

Cruise este cap de afiș în Digger, un film regizat de Alejandro González Iñárritu, descris ca „o comedie de proporții catastrofale”. Da, ai citit bine: Tom Cruise într-o comedie, lucru rar și suficient cât să aprindă imaginația fanilor. Filmul apare pe 2 octombrie 2026, iar teaserul lansat în decembrie l-a prezentat pe Cruise într-o ipostază total diferită de eroul clasic de acțiune.

Având în vedere palmaresul lui Iñárritu – Birdman, The Revenant – mulți speră că regizorul va reuși ce n-a reușit nimeni până acum: să-i aducă lui Cruise un Oscar serios, nu doar aplauze și box office.

Cine mai intră în cursa marelui hype din 2026

Potrivit Fandomwire, pe locul 2 în topul interpretărilor așteptate se află Mikey Madison, pentru rolul din The Social Reckoning, iar top 5 este completat de:

Timothée Chalamet – revine ca Paul Atreides în Dune: Part Three

Zendaya – prezentă simultan în The Drama, Dune și Spider-Man

Surpriza? Robert Downey Jr. nu prinde top 10 cu Doctor Doom, iar Margot Robbie și Jacob Elordi sunt și mai jos în clasament. Internetul a luat notă.

Filmul cel mai așteptat? Tot Nolan câștigă

Chiar dacă Damon nu e pe primul loc la interpretări, The Odyssey rămâne cel mai așteptat film din 2026, urmat de Dune: Part Three și Digger. Nolan câștigă bătălia filmelor, Cruise pe cea a interpretărilor.

Pe scurt: Damon are epopeea,Cruise are hype-ul,Oscarurile încă se joacă.

2026 se anunță un an în care nu contează doar cât de mare e povestea, ci cine o spune cu mai mult nerv.

