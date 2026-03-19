Rutina de dimineață a Dr. Cezar: borș, cătină și un „shot” natural pentru energie și imunitate

Tot mai mulți români caută alternative naturale pentru energie și sănătate. Medicul Cezar propune o rutină matinală bazată pe ingrediente simple, dar dense nutrițional: borș, cătină, ghimbir și lăptișor de matcă. Combinația promite hidratare, aport de vitamine și susținerea organismului încă de la primele ore ale zilei.

Borșul este un produs tradițional obținut prin fermentarea tărâțelor de grâu. Acest proces natural generează bacterii lactice din genul Lactobacillus, cunoscute pentru rolul lor în echilibrul florei intestinale.

„Întâi de asta beau borș, borș proaspăt. Înainte să îmi beau cătina, beau întâi un pahar de borș pentru reglarea microbiomului.”

Rutina de dimineață a Dr. Cezar

Este o sursă importantă de vitamine din grupul B, precum B1, B2 și B6, dar și de minerale precum magneziu și potasiu. În același timp, conține acizi organici, în special acid lactic, care contribuie la digestie.

„Borșul are foarte multe vitamine din grupul B. Astea sunt pentru energie.”

De-a lungul timpului, borșul a fost folosit ca tonic natural pentru susținerea organismului și pentru aportul de nutrienți.

Cătina și combinația energizantă

Cătina, cunoscută științific drept Hippophae rhamnoides, este unul dintre cele mai concentrate fructe în vitamina C. Pe lângă aceasta, conține vitaminele A, E și K, dar și flavonoide și antioxidanți.

„Beau suc de cătină făcut de mine, din cătină ținută la congelator. Nu am cules-o eu, am luat-o din piață, toamna trecută.”

Consumată sub formă de suc, mai ales în combinație cu ghimbir și portocale, devine o băutură complexă din punct de vedere nutrițional.

„Cu ghimbir, portocale și cătină. Pun așa cam jumătate de pahar, foarte concentrat.”

Ghimbirul (Zingiber officinale) aduce compuși bioactivi precum gingerolul și este utilizat tradițional pentru susținerea digestiei și pentru efectul său revigorant.

Portocalele completează amestecul cu vitamina C, fibre și flavonoide, contribuind la gust și la aportul nutrițional.

Dr. Cezar și uleiurile esențiale

În rutina descrisă apar și uleiuri esențiale precum cele de oregano, turmeric și scorțișoară.

„Mai îmi pun niște uleiuri esențiale. Pun de turmeric, așa, puțin, antiinflamator, oregano-ul e cel mai puternic antibiotic natural, de-aia nu se prinde boala de mine, și scorțișoară.”

Uleiul esențial de oregano, obținut din Origanum vulgare, conține compuși precum carvacrol și timol și este utilizat frecvent în produse naturiste. Cel de turmeric, extras din Curcuma longa, conține turmerone și este folosit în suplimente și cosmetice.

Uleiul esențial de scorțișoară, provenit din scoarța arborelui Cinnamomum, conține cinnamaldehidă și este apreciat pentru aroma sa intensă.

„Le amestec așa puțin și ăsta e shotul meu energizant de dimineață.”

Un ritual care poate înlocui micul dejun

În rutina descrisă, băuturile consumate dimineața sunt integrate ca parte a unui stil alimentar flexibil.

„Deci eu dimineața, uneori mănânc, uneori nu mănânc, dar mai ales atunci când țin post intermitent și nu mănânc, dacă beau borș mă ține până la prânz și nu mi-este deloc foame.”

Borșul și sucul concentrat de cătină sunt folosite pentru aportul de nutrienți și senzația de sațietate.

Lăptișorul de matcă și aportul de nutrienți

Lăptișorul de matcă este o substanță produsă de albine, utilizată ca supliment alimentar.

„Și la final, o linguriță de lăptișor de matcă.”

Acesta conține proteine, aminoacizi, vitamine din grupul B și acizi grași specifici, fiind consumat în cantități mici.

Apa cu cupru: un obicei vechi

Păstrarea apei într-un recipient de cupru este o practică tradițională. În acest proces, apa intră în contact cu suprafața metalului și poate conține cantități mici de ioni de cupru.

„Las peste noapte apă în frigider într-un recipient de cupru. Beau și am un aport bun de cupru.”

Cuprul este un oligoelement implicat în numeroase procese din organism, inclusiv în metabolism, funcționarea enzimelor și formarea melaninei.

„Cuprul este bun pentru culoarea părului, pentru sănătatea pielii, părului, unghiilor.”

O rutină bazată pe ingrediente naturale

Rutina descrisă combină mai multe elemente din alimentația tradițională și din practicile moderne de nutriție.

„M-a mai ajutat și am mai scăpat de vitiligo, s-a mai redus de când am început să beau apă cu cupru, cuprul este implicat în sinteza melaninei.”

Băuturi fermentate, fructe bogate în vitamine, plante aromatice și suplimente naturale se reunesc într-un ritual de dimineață axat pe hidratare și aport de nutrienți.

