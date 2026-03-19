Rutina de dimineață a Dr. Cezar: borș, cătină și un „shot” natural pentru energie și imunitate

De: Paul Hangerli 19/03/2026 | 05:40
Dr. Cezar, sursa- captură social media canalul Doctor Cezar

Tot mai mulți români caută alternative naturale pentru energie și sănătate. Medicul Cezar propune o rutină matinală bazată pe ingrediente simple, dar dense nutrițional: borș, cătină, ghimbir și lăptișor de matcă. Combinația promite hidratare, aport de vitamine și susținerea organismului încă de la primele ore ale zilei.

Borșul este un produs tradițional obținut prin fermentarea tărâțelor de grâu. Acest proces natural generează bacterii lactice din genul Lactobacillus, cunoscute pentru rolul lor în echilibrul florei intestinale.

„Întâi de asta beau borș, borș proaspăt. Înainte să îmi beau cătina, beau întâi un pahar de borș pentru reglarea microbiomului.”

Este o sursă importantă de vitamine din grupul B, precum B1, B2 și B6, dar și de minerale precum magneziu și potasiu. În același timp, conține acizi organici, în special acid lactic, care contribuie la digestie.

„Borșul are foarte multe vitamine din grupul B. Astea sunt pentru energie.”

De-a lungul timpului, borșul a fost folosit ca tonic natural pentru susținerea organismului și pentru aportul de nutrienți.

Cătina și combinația energizantă

Cătina, cunoscută științific drept Hippophae rhamnoides, este unul dintre cele mai concentrate fructe în vitamina C. Pe lângă aceasta, conține vitaminele A, E și K, dar și flavonoide și antioxidanți.

„Beau suc de cătină făcut de mine, din cătină ținută la congelator. Nu am cules-o eu, am luat-o din piață, toamna trecută.”

Consumată sub formă de suc, mai ales în combinație cu ghimbir și portocale, devine o băutură complexă din punct de vedere nutrițional.

„Cu ghimbir, portocale și cătină. Pun așa cam jumătate de pahar, foarte concentrat.”

Ghimbirul (Zingiber officinale) aduce compuși bioactivi precum gingerolul și este utilizat tradițional pentru susținerea digestiei și pentru efectul său revigorant.

Portocalele completează amestecul cu vitamina C, fibre și flavonoide, contribuind la gust și la aportul nutrițional.

Dr. Cezar și uleiurile esențiale

În rutina descrisă apar și uleiuri esențiale precum cele de oregano, turmeric și scorțișoară.

„Mai îmi pun niște uleiuri esențiale. Pun de turmeric, așa, puțin, antiinflamator, oregano-ul e cel mai puternic antibiotic natural, de-aia nu se prinde boala de mine, și scorțișoară.”

Uleiul esențial de oregano, obținut din Origanum vulgare, conține compuși precum carvacrol și timol și este utilizat frecvent în produse naturiste. Cel de turmeric, extras din Curcuma longa, conține turmerone și este folosit în suplimente și cosmetice.

Uleiul esențial de scorțișoară, provenit din scoarța arborelui Cinnamomum, conține cinnamaldehidă și este apreciat pentru aroma sa intensă.

„Le amestec așa puțin și ăsta e shotul meu energizant de dimineață.”

Un ritual care poate înlocui micul dejun

În rutina descrisă, băuturile consumate dimineața sunt integrate ca parte a unui stil alimentar flexibil.

„Deci eu dimineața, uneori mănânc, uneori nu mănânc, dar mai ales atunci când țin post intermitent și nu mănânc, dacă beau borș mă ține până la prânz și nu mi-este deloc foame.”

Borșul și sucul concentrat de cătină sunt folosite pentru aportul de nutrienți și senzația de sațietate.

Lăptișorul de matcă și aportul de nutrienți

Lăptișorul de matcă este o substanță produsă de albine, utilizată ca supliment alimentar.

„Și la final, o linguriță de lăptișor de matcă.”

Acesta conține proteine, aminoacizi, vitamine din grupul B și acizi grași specifici, fiind consumat în cantități mici.

Apa cu cupru: un obicei vechi

Păstrarea apei într-un recipient de cupru este o practică tradițională. În acest proces, apa intră în contact cu suprafața metalului și poate conține cantități mici de ioni de cupru.

„Las peste noapte apă în frigider într-un recipient de cupru. Beau și am un aport bun de cupru.”

Cuprul este un oligoelement implicat în numeroase procese din organism, inclusiv în metabolism, funcționarea enzimelor și formarea melaninei.

„Cuprul este bun pentru culoarea părului, pentru sănătatea pielii, părului, unghiilor.”

O rutină bazată pe ingrediente naturale

Rutina descrisă combină mai multe elemente din alimentația tradițională și din practicile moderne de nutriție.

„M-a mai ajutat și am mai scăpat de vitiligo, s-a mai redus de când am început să beau apă cu cupru, cuprul este implicat în sinteza melaninei.”

Băuturi fermentate, fructe bogate în vitamine, plante aromatice și suplimente naturale se reunesc într-un ritual de dimineață axat pe hidratare și aport de nutrienți.

  • Disclaimer: Informațiile din acest articol au caracter informativ și nu înlocuiesc consultul, diagnosticul sau recomandările unui medic. Pentru orice problemă de sănătate sau înainte de a începe o rutină sau un tratament, adresați-vă unui specialist.

CITEȘTE ȘI:  Zahărul și „rugina” din celule: explicația Mihaelei Bilic despre îmbătrânire

 Ulcerul se agravează primăvara și toamna. Prof. Dr. Mircea Beuran explică semnele care nu trebuie ignorate

Prognoza meteo azi, 19 martie 2026. Vreme rece în Moldova: ploile și vântul puternic lovesc regiunea
Știri
Prognoza meteo azi, 19 martie 2026. Vreme rece în Moldova: ploile și vântul puternic lovesc regiunea
Cercetarea românească uitată: eroii ghețurilor care ne duc numele până la capătul lumii
Știri
Cercetarea românească uitată: eroii ghețurilor care ne duc numele până la capătul lumii
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Mediafax
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
Click.ro
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
Gandul.ro
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Liderul interlop, implicat într-un nou scandal, după ce a fost căutat de FBI. Soția îngrozită cere ...
Liderul interlop, implicat într-un nou scandal, după ce a fost căutat de FBI. Soția îngrozită cere divorțul, după ce a fost amenințată cu moartea
Prognoza meteo azi, 19 martie 2026. Vreme rece în Moldova: ploile și vântul puternic lovesc regiunea
Prognoza meteo azi, 19 martie 2026. Vreme rece în Moldova: ploile și vântul puternic lovesc regiunea
Kiki Shepard, vedeta „Showtime at the Apollo”, a murit. Actrița și prezentatoarea a suferit un ...
Kiki Shepard, vedeta „Showtime at the Apollo”, a murit. Actrița și prezentatoarea a suferit un atac de cord
Cercetarea românească uitată: eroii ghețurilor care ne duc numele până la capătul lumii
Cercetarea românească uitată: eroii ghețurilor care ne duc numele până la capătul lumii
Horoscop 19 martie 2026. Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă
Horoscop 19 martie 2026. Zodia care trece printr-o despărțire dureroasă
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase ...
Dani Mocanu, ultimul live pe TikTok înainte de a ajunge la închisoare? Ce a spus manelistul după șase luni de absență
Vezi toate știrile