Ulcerul se agravează primăvara și toamna. Prof. Dr. Mircea Beuran explică semnele care nu trebuie ignorate

Ulcerul gastric și ulcerul duodenal sunt printre cele mai frecvente afecțiuni digestive, iar medicii observă că simptomele devin mai intense în anumite perioade ale anului. Profesorul doctor Mircea Beuran atrage atenția că boala are un caracter ciclic și că durerile pot avea legătură directă cu mesele sau pot apărea chiar în timpul nopții. Înțelegerea acestor semne este esențială pentru diagnostic și tratament corect.

Ulcerul gastroduodenal reprezintă o leziune a mucoasei stomacului sau duodenului, iar evoluția sa este adesea ciclică. Medicii constată că simptomele se accentuează în special primăvara și toamna, perioade în care organismul trece prin schimbări metabolice și hormonale.

Prof. Dr. Mircea Beuran, despre ulcer

Profesorul doctor Mircea Beuran explică acest fenomen foarte clar:

„Primăvara și toamna se acutizează ulcerele. Este o boală ciclică.”

În aceste perioade, secreția de acid gastric poate crește, iar mucoasa digestivă devine mai sensibilă la iritații. Factorii precum stresul, alimentația neregulată, consumul de alcool sau cafea pot agrava simptomele și pot declanșa episoade dureroase.

Durerea, principalul simptom al ulcerului

Cel mai frecvent simptom al ulcerului este durerea în partea superioară a abdomenului, cunoscută popular drept durere „în capul pieptului”. Aceasta este adesea legată de momentul meselor.

„Încep cu durerile care sunt legate de masă”, explică profesorul Mircea Beuran.

Durerea poate apărea înainte de masă, după masă sau chiar în timpul nopții, iar aceste diferențe îi ajută pe medici să identifice tipul de ulcer de care suferă pacientul.

Ulcerul duodenal: durerea se calmează după masă

În cazul ulcerului duodenal, durerea apare de obicei atunci când stomacul este gol sau la câteva ore după ce pacientul a mâncat. Mulți bolnavi observă că simptomele se calmează imediat după ce consumă alimente. Așa cum spune profesorul Beuran.

„Un ulceros la nivel de duoden îl doare și știe că durerea este de la ulcer, mănâncă și se liniștește”

De aceea, persoanele cu ulcer duodenal tind să mănânce mai des pentru a reduce durerea. Acest comportament poate duce în timp chiar la creștere în greutate.

Ulcerul gastric: durerea apare după ce mănânci

Situația este diferită în cazul ulcerului gastric. Aici durerea apare de regulă după masă, deoarece alimentația stimulează secreția de acid clorhidric. Profesorul Mircea Beuran mai explică:

„Un ulceros de stomac îl doare, mănâncă de foame, după care varsă, pentru că alimentul îi dă durere și mai mare, pentru că se secretă acid clorhidric mai mult care irită ulcerația respectivă.”

Din acest motiv, mulți pacienți ajung să evite alimentația sau să mănânce foarte puțin, iar în timp pot pierde în greutate.

Medicul subliniază că uneori chiar aspectul pacientului poate sugera tipul de ulcer:

„Ulcerosul gastric este de obicei slab, pentru că mănâncă și varsă, în timp ce ulcerosul de duoden este mai corpolent, deoarece mănâncă des pentru a calma durerea.”

Durerea nocturnă, un simptom frecvent

Un alt semn caracteristic al ulcerului este durerea care apare în timpul nopții. Aceasta poate trezi pacientul din somn și îl determină să mănânce pentru a reduce disconfortul, potrivit reputatului medic.

„Durerea nocturnă este durerea care trezește bolnavul și se duce să mănânce, adică deschide frigiderul și mănâncă”.

Acest simptom este întâlnit mai ales în cazul ulcerului duodenal, unde ingestia de alimente calmează temporar durerea.

Alte simptome care pot apărea

Pe lângă durere, ulcerul poate provoca și alte manifestări digestive. Mulți pacienți se confruntă cu greață persistentă, balonare, senzație de stomac plin, lipsa poftei de mâncare sau vărsături.

Profesorul Beuran descrie foarte clar acest mecanism:

„Pacientul, în afară de faptul că are dureri, are greață permanentă, adică senzația lui de foame se transformă imediat în neputința de a duce bolul mai departe și atunci reflex stomacul întoarce mâncarea.”

Cauzele ulcerului

În prezent, principala cauză a ulcerului este infecția cu bacteria Helicobacter pylori. Boala poate apărea însă și din alte motive, precum utilizarea frecventă a unor medicamente antiinflamatoare, de exemplu ibuprofen, diclofenac sau aspirină, stresul prelungit, fumatul, consumul de alcool sau o alimentație dezechilibrată.

Cum se tratează ulcerul

Tratamentul ulcerului este în prezent foarte eficient și se bazează pe mai multe tipuri de medicamente. Medicii prescriu de obicei inhibitori ai pompei de protoni, precum omeprazol, pantoprazol sau esomeprazol, medicamente care reduc secreția de acid gastric și permit mucoasei să se vindece.

Dacă ulcerul este provocat de bacteria Helicobacter pylori, tratamentul include și antibiotice administrate timp de aproximativ zece până la paisprezece zile, în combinație cu medicamente care reduc aciditatea gastrică.

De asemenea, medicii pot recomanda protectori gastrici, precum sucralfatul sau substanțe pe bază de bismut, care protejează mucoasa stomacului și favorizează vindecarea leziunilor.

Ce trebuie evitat dacă ai ulcer

Pentru ca ulcerul să se vindece și să nu recidiveze, pacienții trebuie să evite factorii care irită stomacul. Printre aceștia se numără alcoolul, cafeaua în exces, băuturile carbogazoase, alimentele foarte picante, prăjelile, mâncărurile foarte grase, citricele consumate în exces și ciocolata.

De asemenea, trebuie evitate medicamentele antiinflamatoare precum ibuprofenul, diclofenacul, aspirina sau ketoprofenul, deoarece acestea pot agrava leziunile gastrice.

Ce este recomandat pacienților

Medicii recomandă câteva reguli simple pentru a reduce simptomele și pentru a preveni recidiva ulcerului. Pacienții ar trebui să consume mese mici și regulate, să evite mesele foarte copioase și să aleagă alimente ușor digerabile.

În general sunt tolerate mai bine supele ușoare, orezul, bananele, cartofii fierți, iaurtul și carnea slabă. În plus, este importantă reducerea stresului, renunțarea la fumat, odihna suficientă și evitarea mâncatului foarte târziu seara.

Când trebuie mers urgent la medic

Există situații în care ulcerul poate provoca complicații grave. Este important ca pacientul să se adreseze imediat medicului dacă apar vărsături cu sânge, scaune negre, dureri abdominale foarte intense, pierdere rapidă în greutate sau oboseală severă asociată cu anemie.

Aceste simptome pot indica hemoragie digestivă sau perforație gastrică, situații care necesită tratament medical urgent.

Ulcerul gastric sau duodenal este o afecțiune frecventă, dar tratabilă dacă este diagnosticată la timp. După cum subliniază profesorul Mircea Beuran, boala are un caracter ciclic și se poate agrava în anumite perioade ale anului. Recunoașterea simptomelor, adoptarea unui stil de viață echilibrat și consultul medical precoce sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor și pentru menținerea sănătății digestive.

Disclaimer medical:

Informațiile din acest articol au caracter informativ și nu reprezintă un diagnostic sau o recomandare medicală personalizată. Pentru simptome persistente sau suspiciuni de ulcer gastric ori duodenal este necesar consultul unui medic specialist.

