„Mi-am stricat tălpile din cauza vegetarianismului”. Avertismentul medicului Virgiliu Stroescu despre vitamina B12 și riscurile unei diete fără informare

Medicul Virgiliu Stroescu a povestit o experiență personală care arată cât de importantă este vitamina B12 pentru organism. După ce a adoptat o dietă vegetariană fără să se documenteze suficient despre această vitamină, a început să aibă simptome neurologice. „Eu mi-am stricat tălpile pentru că m-am apucat de vegetarianism fără să citesc despre vitamina B12. Adică am picioarele amorțite”, spune medicul.

Mărturia lui scoate în evidență o problemă despre care se vorbește tot mai des, deficitul de vitamina B12, o substanță esențială pentru sistemul nervos și pentru producerea globulelor roșii.

Medicului Virgiliu Stroescu, despre vitamina B12

Medicul explică faptul că vitamina B12 se găsește în principal în produsele de origine animală, iar cantitatea din alimente este relativ mică.

„Numai din hrana animală se iau cantități foarte, foarte mici. Trebuie să mănânci vreo 16 ouă ca să ajungi la nivelul recomandat”, spune Virgiliu Stroescu.

Doza zilnică recomandată pentru un adult este de aproximativ 2,4 micrograme de vitamina B12. În mod aproximativ, un ou conține în jur de 0,5 micrograme, un pahar de lapte aproximativ 1 microgram, iar 100 de grame de carne de vită între 2 și 3 micrograme. În cazul persoanelor care renunță complet la produsele animale, medicii recomandă adesea suplimente de vitamina B12 sau alimente fortificate.

Ce este vitamina B12 și de ce este esențială

Vitamina B12, cunoscută și sub numele de cobalamină, este una dintre cele mai complexe vitamine din punct de vedere chimic. Ea conține cobalt și participă la procese biologice esențiale.

În organism, vitamina B12 are rol în formarea globulelor roșii, în funcționarea sistemului nervos, în sinteza ADN-ului și în metabolismul proteinelor și grăsimilor. Organismul uman nu poate produce singur această vitamină, motiv pentru care trebuie obținută din alimentație sau din suplimente.

B12 este produsă de bacterii

Medicul atrage atenția asupra unui fapt surprinzător pentru multe persoane.

„B12 nu e vitamină, este produsul unor microbi. Dacă n-avem microbi, n-avem vitamină”, explică el.

În realitate, vitamina B12 este produsă de bacterii și microorganisme care trăiesc în sol, în apă sau în sistemul digestiv al animalelor. Animalele ajung să conțină vitamina deoarece bacteriile din intestinul lor o produc sau pentru că ingeră bacterii din mediul natural. De aceea vitamina B12 se găsește în carne, organe precum ficatul, pește, ouă, lapte și produse lactate. Plantele nu conțin în mod natural vitamina B12.

De ce apare deficitul de vitamina B12

Deficitul de vitamina B12 apare în special la anumite categorii de persoane. Printre acestea se numără persoanele care adoptă diete vegane sau vegetariene stricte, persoanele în vârstă, persoanele cu boli digestive și cele care iau anumite medicamente care afectează absorbția vitaminelor.

Procesul de absorbție al vitaminei B12 este complex. În stomac, vitamina este eliberată din alimente și se leagă de o proteină numită factor intrinsec. Complexul ajunge apoi în intestinul subțire, unde vitamina este absorbită în sânge și transportată către ficat și alte țesuturi. Ficatul poate stoca vitamina B12 pentru perioade cuprinse între doi și cinci ani, motiv pentru care deficitul apare uneori după o perioadă lungă.

Simptomele deficitului de vitamina B12

Deficitul poate afecta atât sistemul nervos, cât și sistemul hematologic. Printre simptomele neurologice se numără amorțeala sau furnicăturile în mâini și picioare, slăbiciunea musculară, problemele de echilibru, dificultățile de concentrare și tulburările de memorie.

Aceste simptome apar deoarece vitamina B12 este esențială pentru menținerea tecii de mielină, structura care protejează nervii. Lipsa vitaminei poate provoca și anemie megaloblastică, caracterizată prin globule roșii mari și disfuncționale. Simptomele acestei afecțiuni includ oboseala severă, paloarea, amețeala și respirația dificilă. În unele cazuri pot apărea și simptome psihologice, precum depresia, iritabilitatea sau confuzia mentală.

De ce omul nu produce suficientă B12

Deși în intestinul uman există bacterii capabile să producă vitamina B12, acestea se află mai ales în intestinul gros. Problema este că absorbția vitaminei are loc în intestinul subțire, înainte de această zonă.

Prin urmare, vitamina produsă de bacterii apare prea târziu în procesul digestiv pentru a mai putea fi absorbită eficient. Din acest motiv, oamenii depind de alimentație sau suplimente pentru a obține vitamina B12.

De ce iepurii nu au această problemă

Medicul oferă și un exemplu din lumea animală.

„Iepurele care-și mănâncă resturile nu face deficit de B12, pentru că are flora microbiană respectivă”

Iepurii sunt ierbivori, iar sistemul lor digestiv este adaptat pentru a extrage nutrienți din plante. În intestinul lor există o comunitate complexă de bacterii care fermentează fibrele și produc diferite substanțe nutritive, inclusiv vitamine din grupul B.

Un rol important îl are cecumul, o porțiune a intestinului unde are loc fermentarea bacteriană a hranei. Pentru a recupera nutrienții produși de bacterii, iepurii practică un comportament numit coprofagie, adică ingerarea unor fecale speciale numite cecotrofe. Acestea conțin bacterii benefice, proteine, acizi grași și vitamine, inclusiv vitamina B12.

Prin ingerarea lor a doua oară, nutrienții sunt absorbiți mult mai eficient, iar animalul poate trăi sănătos chiar și cu o dietă exclusiv vegetală.

Cum se tratează deficitul de vitamina B12

Deficitul de vitamina B12 poate fi tratat relativ ușor dacă este diagnosticat la timp. Tratamentul poate include suplimente orale de vitamina B12, injecții intramusculare cu vitamina B12 sau consumul de alimente fortificate, precum laptele vegetal sau cerealele îmbogățite.

În multe cazuri, simptomele se ameliorează rapid după începerea tratamentului. Totuși, dacă deficitul persistă o perioadă lungă, unele probleme neurologice pot deveni permanente.

O lecție despre alimentație

Experiența relatată de medicul Virgiliu Stroescu arată cât de important este ca schimbările majore de dietă să fie făcute cu informare și supraveghere medicală. Vitamina B12 rămâne esențială pentru sănătatea sistemului nervos și pentru producerea globulelor roșii, iar lipsa ei poate produce probleme serioase.

În cazul dietelor vegetariene sau vegane, suplimentele sau alimentele fortificate reprezintă cea mai sigură metodă de prevenire a deficitului.

