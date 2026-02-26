Acasă » Știri » Dr. Mihail Pautov explică ritualul care îți schimbă dimineața: de ce dușul rece „ca la carte” îți resetează corpul și mintea

26/02/2026 | 05:40
Dr. Mihail Pautov

Tot mai popular în ultimii ani, dușul rece a devenit un adevărat ritual de disciplină și energie. Medicul Mihail Pautov explică exact cum trebuie făcut „ca la carte” și de ce reacția intensă din primele secunde este, de fapt, un semn că organismul funcționează perfect. Ce se întâmplă în corp, cui i se potrivește și ce beneficii reale are această practică?

„Primul lucru pe care îl faci când te trezești…”

Medicul descrie foarte clar protocolul corect al dușului rece:

„Dușul rece, ca la carte, se face în felul următor. Primul lucru pe care îl faci când te trezești dimineața, nu stai pe telefon, nu întârzii, nu te duci să-ți faci cafea, te duci direct la baie. La baie, tot ce faci este să te dezbraci așa amențit și adormit cum ești, dezbraci și te duci la duș, folosești doar robinetul de apă rece. Dai drumul la duș la maxim, după care aștepți un minut ca acele țevi care s-au încălzit pe parcursul nopții să se răcească complet. Aia este apa rece de care tu ai nevoie. Și până să-ți vină acel gând că de ce faci asta, ai intrat în duș cu tot cu apă. Cu presupunerea că ești sănătos, că n-ai vreo boală cardiacă, că n-ai un risc de infarct, că ești ok, că n-ai boli cronice, este safe pe studii dacă ești un adult sănătos să faci asta. Și în momentul în care ai intrat în acel duș, în acea apă rece, o să intri într-o hiperventilație involuntară. Și această hiperventilație se va calma pe măsură ce corpul tău se va adapta la acea temperatură rece. ”

Mesajul său este clar: intrarea trebuie să fie fermă, fără ezitare. Reacția de șoc inițială este naturală, iar adaptarea vine rapid, dacă persoana este sănătoasă și nu are contraindicații cardiace.

Ce se întâmplă în corp în primele secunde

Contactul cu apa rece declanșează o reacție fiziologică intensă. Vasele de sânge periferice se contractă, ritmul cardiac crește ușor, iar respirația devine accelerată. Acea hiperventilație involuntară despre care vorbește medicul este răspunsul normal al sistemului nervos simpatic.

În doar câteva zeci de secunde, corpul începe să se adapteze. Respirația se reglează, iar senzația de șoc se transformă într-o stare de vigilență accentuată. Practic, organismul intră într-un mod de activare maximă.

De ce crește energia aproape instant

Apa rece stimulează eliberarea de adrenalină și noradrenalină. Acest val hormonal explică senzația de „reset” mental și claritate imediată. Mulți oameni spun că, după un duș rece, nu mai au nevoie de cafea pentru a se trezi.

Pe termen lung, această expunere controlată la stres poate îmbunătăți capacitatea organismului de a face față situațiilor tensionate din viața de zi cu zi.

Efectul asupra circulației și inimii

Alternanța dintre vasoconstricția indusă de frig și vasodilatația care apare ulterior acționează ca un antrenament pentru vasele de sânge. Circulația periferică poate deveni mai eficientă, iar senzația de picioare grele se poate reduce.

Totuși, medicul subliniază clar condiția esențială: dușul rece este sigur „dacă ești un adult sănătos”. Persoanele cu boli cardiace, risc de infarct sau afecțiuni cronice trebuie să consulte un medic înainte.

Imunitate și reziliență

Studiile sugerează că expunerea regulată la frig poate stimula temporar activitatea sistemului imunitar. Nu este un scut împotriva răcelilor, dar poate crește capacitatea organismului de adaptare.

Mai important poate fi efectul asupra rezilienței mentale: confruntarea zilnică cu disconfortul crește toleranța la stres și disciplina personală.

Recuperare musculară și metabolism

Apa rece reduce inflamația și poate diminua febra musculară după efort intens. De aceea, sportivii folosesc frecvent băile reci.

În plus, expunerea la frig poate activa grăsimea brună, un tip de țesut adipos care arde calorii pentru a produce căldură. Efectul nu este miraculos, dar poate susține un metabolism mai activ.

Cum începi în siguranță

Pentru începători, se poate începe cu 30–60 de secunde la finalul unui duș călduț, scăzând treptat temperatura. Cei obișnuiți pot ajunge la 2–3 minute de expunere.

Ideal este dimineața, exact cum recomandă medicul, pentru a valorifica efectul energizant. Seara, pentru unele persoane, poate fi prea stimulant.

Dușul rece  este  o metodă simplă de activare fiziologică, explicată medical. Practicat corect și doar de persoane sănătoase, poate îmbunătăți energia, circulația, reziliența mentală și chiar recuperarea musculară.

Așa cum subliniază Dr. Mihail Pautov, cheia nu este curajul de moment, ci consecvența. Iar în spatele șocului de câteva secunde se află, de fapt, un mecanism natural de adaptare al corpului uman.

