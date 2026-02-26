Ce face Laura Giurcanu în timp ce sora ei luptă la Survivor. Telefonul influenceriței, în centrul atenției

Laura Giurcanu a fost surprinsă la o cafea și o bârfă cu actorul Vlad Popescu la Doncaffe Brasserie. După o perioada încărcată emoțional pentru Laura, care îi duce dorul surorii sale Bianca Giurcanu, concurentă în acest sezon la Survivor România, influencerița a decis să iasă puțin la aer pentru a mai uita de griji. CANCAN.RO a fost pe urmele frumoasei șatene și venim cu toate detaliile.

Atmosferă liniștită, soarele pe cer și o terasă cochetă și retrasă, așa a arătat decorul întâlnirii dintre Laura Giurcanu și actorul Vlad Popescu. Cei doi au fost surprinși stând la o măsuță mică din lemn, chiar lângă vitrina braseriei, într-un cadru urban, retras specific zonei din centrul Capitalei. Cei doi au savurat câte o cafea, s-au bucurat de vremea bună și au stat la povești.

Laura Giurcanu i-a tot arătat lucruri pe telefon lui Vlad Popescu

Laura părea extrem de relaxată și că se bucură de compania amicului său. Îmbrăcată casual-sport, cu o geacă închisă la culoare, pantaloni lejeri și nemachiată, aceasta transmitea că se simte în elementul ei. În unele momente, paparazzii CANCAN.RO au surprins-o și în timp ce cădea pe gânduri și părea că ceva nu îi dă pace. La un moment dat, și-a scos telefonul și i-a arătat lui Vlad mai multe mesaje private, semn că tânărul este confidentul ei de nădejde. Timpul a zburat și cei doi nici nu și-au dat seama, erau curpinși de conversație.

Amândoi erau asortați. Și actorul era îmbrăcat într-o ținută all black, geacă groasă și o bentiță pe cap. Vlad a ascultat atent tot ce avea Laura pe suflet, până la urmă, prietenul la nădejde se cunoaște. În spatele zâmbetului afișat de Laura se ascunde și multă teamă și îngrijorare.

Laura s-a relaxat, dar gândul îi zbura la sora ei

Laura traversează o perioadă încărcată emoțional, deoarece sora ei, Bianca, participă la competiția televizată Survivor România. Cu sufletul la gură pentru fiecare probă, influencerița a ieșit la cafea pentru un moment de respiro, însă gândul îi este permanent la sora ei. Laura a participat și ea la rândul ei la o emisiune de la Antena 1 și a simțit pe propria piele cum este să fii departe de casă și să fii extenuat fizic. Influencerița era de nedespărțit de Bianca și acum, cel mai probabil, pe lângă grijă simte și dor. Cu toate acestea, Laura își susține necondiționat sora și o așteaptă acasă cu premiul cel mare. Întâlnirea cu Vlad pare să fi fost exact pauza de care avea nevoie.

CITEȘTE ȘI:

Ex vedeta Antena 1 a luat foc, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată: „Tupeiste și nesimțite”

Naba Salem i-a pus gând rău Biancăi Giurcanu de la Survivor. De ce nu o place, de fapt, pe Faimoasă