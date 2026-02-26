Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil

Turiștii care vizitează al doilea cel mai mare oraș din Spania, Barcelona, ar putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, după ce autoritățile locale au majorat miercuri taxa turistică.

Decizia face ca taxa impusă de autoritățile locale turiștilor care se cazează în Barcelona să devină una dintre cele mai mari din Europa și face parte din eforturile de a reduce numărul de vizitatori și de a ajuta la finanțarea locuințelor accesibile, scrie Reuters.

Autoritățile din Catalonia s-au confruntat cu proteste din ce în ce mai vocale din partea locuitorilor cu privire la numărul excesiv de turiști, despre care spun că împinge în sus prețurile locuințelor prin creșterea închirierilor de vacanță pe termen scurt, de tipul Airbnb.

În acest context, Parlamentul regional al Cataloniei a aprobat o lege de dublare a taxei pentru oaspeții unităților de cazare la maximum 12,5 euro pe noapte, de la 6,25 euro cât era până în prezent. Totul vine în contextul în care autoritățile au anunțat deja un plan de interzicere a tuturor cazărilor pe termen scurt până în 2028.

Ce înseamnă asta mai exact pentru turiști

Oaspeții hotelurilor vor plăti între 10 şi 15 euro pe noapte, de la un interval cuprins între 5 şi 7,5 euro pe noapte în prezent, în funcţie de categoria hotelului.

Un sejur de două nopți pentru un cuplu la unul dintre hotelurile de patru stele care reprezintă aproape jumătate din totalul hotelurilor din Barcelona ar putea costa acum 45,60 euro în plus, deoarece autoritatea locală poate percepe până la 11,4 euro pe noapte de persoană. Oaspeții hotelurilor de cinci stele ar putea plăti până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii croazierelor vor continua să plătească în jur de 6 euro. Un sfert din veniturile strânse vor ajuta la rezolvarea crizei locuințelor din oraș, conform textului legii.

Irene Verrazzo, o asistentă medicală în vârstă de 33 de ani din Italia, care se află în vizită, a declarat că Barcelona era deja foarte scumpă și că se îndoiește că se va întoarce.

„Nu cred că această cheltuială suplimentară este corectă. Ei deja câștigă bani din cheltuielile turiștilor în magazine, cheltuielile cu vizitarea monumentelor lor etc.”, a spus ea.

Înainte de creșterea impozitelor, Barcelona se clasa pe locul 11 ​​în lista platformei de închirieri Holidu din 2025, iar în Amsterdam, turiștii plăteau cel mai mult în Europa, 18,45 euro pe zi.

Proprietarii de hoteluri se tem că majorarea taxei turistice ar putea avea consecinţe neintenţionate şi nu sunt siguri dacă va alunga prea mulţi dintre cei aproximativ 15,8 milioane de turişti care vizitează Barcelona în fiecare an.

