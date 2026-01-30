Acasă » Știri » Știri externe » Top 10 cele mai bune țări din lume pentru pensionari. România nu se numără printre ele

Top 10 cele mai bune țări din lume pentru pensionari. România nu se numără printre ele

De: Daniel Matei 30/01/2026 | 13:02
Top 10 cele mai bune țări din lume pentru pensionari. România nu se numără printre ele

Pentru multe persoane din întreaga lume, vârsta pensionării vine și cu o dorință a acestora de a-și părăsi țările de origine pentru a se stabili în alte state, cu infrastructură sau climă mai bune sau care, pur și simplu, oferă condiții superioare celor de acasă.

Cu toate acestea, relocarea nu este un proces foarte simplu, iar cei care au în vedere o astfel de mutare trebuie să ia în considerare un număr mare de elemente înainte de a lua o decizie, scrie express.co.uk. În acest sens, un raport anual realizat de International Living examinează toate elementele principale, de la costul vieții până la cât de ușor este pentru expatriați să se mute și vine cu un top al celor mai bune țări din lume pentru pensionari.

Care este cea mai bună țară din lume pentru pensionari în 2026

Printre aspectele esențiale luate în calcul la realizarea topului se numără cerințele de viză, asigurarea asistenței medicale și clima țării. După analizarea a 195 de țări, studiul a desemnat Grecia drept destinația de top pentru pensionari în 2026. Grecia oferă o climă caldă, o comunitate vibrantă, iar expatriații pot închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare pentru doar o mie de euro, în medie, pe lună, scrie sursa citată.

Conform International Insurance, sistemul de sănătate din Grecia are atât un sistem public de sănătate, cât și furnizori privați de servicii medicale, iar pentru sume considerate rezonabile, pensionarii pot beneficia de îngrijiri medicale private.

„Există, de asemenea, un raport ridicat de medici specialiști în rândul populației, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toată lumea, chiar și pentru străini. Farmaciile, clinicile deschise după orele de program și centrele de sănătate comunitare oferă mai multe opțiuni de îngrijire. În orașele mici și pe insulele îndepărtate, farmaciile sunt echipate pentru a oferi numeroase servicii medicale, inclusiv ajutor în cazul unor urgențe minore”, se arată în raport.

A doua cea mai bună țară în care să te muți în 2026 dacă ești pensionar este Panama. Panama oferă o comunitate activă de expatriați și există opțiunea de asistență medicală publică sau privată, aceasta din urmă oferind facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Destinații populare pentru pensionari, precum Spania, Portugalia și Italia, au intrat, de asemenea, în top 10.

Țările din top 10 anul acesta sunt:

  1. Grecia
  2. Panama
  3. Costa Rica
  4. Portugalia
  5. Mexic
  6. Italia
  7. Franța
  8. Spania
  9. Thailanda
  10. Malaezia

CITEȘTE ȘI:

Cea mai elegantă stațiune de coastă în 2026. Perla Mării Adriatice

Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic
Știri externe
Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic
Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au spulberat în instanță
Știri externe
Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! ...
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare ...
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima ...
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani ...
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului ...
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici
Vezi toate știrile
×