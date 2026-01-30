Top 10 cele mai bune țări din lume pentru pensionari. România nu se numără printre ele

Pentru multe persoane din întreaga lume, vârsta pensionării vine și cu o dorință a acestora de a-și părăsi țările de origine pentru a se stabili în alte state, cu infrastructură sau climă mai bune sau care, pur și simplu, oferă condiții superioare celor de acasă.

Cu toate acestea, relocarea nu este un proces foarte simplu, iar cei care au în vedere o astfel de mutare trebuie să ia în considerare un număr mare de elemente înainte de a lua o decizie, scrie express.co.uk. În acest sens, un raport anual realizat de International Living examinează toate elementele principale, de la costul vieții până la cât de ușor este pentru expatriați să se mute și vine cu un top al celor mai bune țări din lume pentru pensionari.

Care este cea mai bună țară din lume pentru pensionari în 2026

Printre aspectele esențiale luate în calcul la realizarea topului se numără cerințele de viză, asigurarea asistenței medicale și clima țării. După analizarea a 195 de țări, studiul a desemnat Grecia drept destinația de top pentru pensionari în 2026. Grecia oferă o climă caldă, o comunitate vibrantă, iar expatriații pot închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare pentru doar o mie de euro, în medie, pe lună, scrie sursa citată.

Conform International Insurance, sistemul de sănătate din Grecia are atât un sistem public de sănătate, cât și furnizori privați de servicii medicale, iar pentru sume considerate rezonabile, pensionarii pot beneficia de îngrijiri medicale private.

„Există, de asemenea, un raport ridicat de medici specialiști în rândul populației, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toată lumea, chiar și pentru străini. Farmaciile, clinicile deschise după orele de program și centrele de sănătate comunitare oferă mai multe opțiuni de îngrijire. În orașele mici și pe insulele îndepărtate, farmaciile sunt echipate pentru a oferi numeroase servicii medicale, inclusiv ajutor în cazul unor urgențe minore”, se arată în raport.

A doua cea mai bună țară în care să te muți în 2026 dacă ești pensionar este Panama. Panama oferă o comunitate activă de expatriați și există opțiunea de asistență medicală publică sau privată, aceasta din urmă oferind facilități moderne și personal vorbitor de limba engleză.

Destinații populare pentru pensionari, precum Spania, Portugalia și Italia, au intrat, de asemenea, în top 10.

Țările din top 10 anul acesta sunt:

Grecia Panama Costa Rica Portugalia Mexic Italia Franța Spania Thailanda Malaezia

CITEȘTE ȘI:

Cea mai elegantă stațiune de coastă în 2026. Perla Mării Adriatice

Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit