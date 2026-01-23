Cea mai elegantă stațiune de coastă în 2026. Perla Mării Adriatice

Stațiunea Cavtat-Konavle din Croația a fost numită cea mai elegantă stațiune de coastă în anul 2026 de către European Best Destinations.

Premiată anterior cu titlul de Cea mai exclusivistă destinație din Europa de către European Best Destinations, Cavtat este ca un paradis rafinat la Marea Adriatică, unde istoria, natura și eleganța liniștită converg într-o armonie perfectă, scriu specialiștii.

Cuibărită lângă orașul Dubrovnik, la poalele frumoasei Konavle, Cavtat oferă o evadare atemporală, îmbibată de cultură, pace și sofisticare.

Aici, arhitectura inspirată din stilul venețian se revarsă grațios într-o promenadă pitorească, mărginită de palmieri. Malul apei este o scenă liniștită pentru iahturi de lux și bărci de pescuit tradiționale, în timp ce apusurile de soare aruncă nuanțe aurii asupra Mării Adriatice, o imagine a seninătății și stilului.

Pentru a determina cele mai elegante destinații de escapadă pe coasta Europei, au combinat două perspective la fel de importante: opinia experților și recenziile călătorilor.

Mai exact, experții în turism au evaluat fiecare finalist folosind trei criterii cheie:

Arhitectură și patrimoniu: eleganța clădirilor, profunzime istorică, conservarea identității;

Stil de viață și sofisticare: Ospitalitate de calitate, gastronomie, cultură de tip boutique, atmosferă și rafinament;

Frumusețea litoralului: armonie vizuală, natură, plaje, porturi și atractivitate estetică generală.

Cea mai elegantă stațiune de coastă în 2026

Angajamentul orașului Cavtat de a-și păstra esența este vizibil în spațiile verzi bine întreținute, în aranjamentele florale fermecătoare și în promenada pietonală premiată de mai multe ori cu recunoaștere națională, precum și internațională.

Pentru cei atrași de luxul subtil, Cavtat oferă locuri elegante, cum ar fi recent transformatul Hotel Supetar Cavtat – o vilă pe malul apei din anii 1920, renascută într-un refugiu boutique de cinci stele, cu accente art nouveau și o terasă de vis pe acoperiș.

Fie că sunteți în căutarea unui refugiu cultural sau a unei porți elegante la malul mării, Cavtat invită călătorii exigenți să se delecteze cu luxul liniștit, farmecul istoric și grația Adriatică, mai notează autorii topului.

