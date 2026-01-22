Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Victoria Beckham, ridiculizată pe internet după acuzațiile fiului său privind dansul de la nuntă. Val de meme-uri după declarațiile lui Brooklyn

De: Daniel Matei 22/01/2026 | 10:26
Victoria Beckham a devenit ținta ironiior după ce fiul său cel mare, Brooklyn, a acuzat-o că ar fi dansat într-un mod nepotrivit la nunta lui cu Nicola Peltz.

Tensiunile dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria, sunt la cote maxime, după ce Brooklyn a atacat-o direct pe mama sa, prin intermediul unei postări pe Instagram în care a declarat că Victoria ar fi dansat într-un mod exagerat la nunta lui, ceea ce ar fi deranjat-o foarte tare pe soția lui, Nicola Peltz. Iar internauții nu au stat prea mult pe gânduri și au început să își folosească creativitatea pentru a o ironiza pe creatoarea de modă printr-o serie de meme-uri care au devenit virale, scrie The Sun.

„Mama mi-a deturnat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte, pe un cântec de dragoste romantic. În fața celor 500 de invitați de la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat să fie dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama aștepta să danseze cu mine. A dansat foarte nepotrivit cu mine în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în întreaga mea viață. Am vrut să ne reînnoim jurămintele pentru a putea crea noi amintiri din ziua nunții noastre, care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și jenă.”, a povestit el.

După toate acestea, fanii au inundat acum internetul cu meme-uri despre comportamentul Victoriei la nunta fiului său. Meme-urile includ reprezentații anterioare ale Victoriei din perioada Spice Girls și din cariera sa solo. Momente de dans din The Simpsons și Amandaland au apărut și ele, cu comentarii care vizează dansul fostei membre a formației Spice Girls.

Potrivit unei surse, Victoria Beckham se simte foarte prost după apariția acestor meme-uri în mediul online și după acuzațiile fiului său.

„Victoria este foarte jenată acum că este batjocorită online, este pur și simplu devastator pentru ea”, a declarat sursa.

Brooklyn a adăugat că „nu vrea să se împace” cu familia sa și i-a acuzat pe părinții săi că „controlează” informațiile transmise publicului despre această situație.

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se știe despre familia lor

De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

